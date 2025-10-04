పండుగ వేళ మీరు మరింత ప్రత్యేకంగా కనిపించాలంటే.. ఈ పష్మినా సిల్క్ చీర ధరించవచ్చు. గోల్డ్ కలర్ బ్లౌజ్ తో స్టైల్ చేస్తే లుక్ అదిరిపోతుంది.
గుజరాతీ స్టైల్లో రెడీ కావాలనుకుంటే ఇలాంటి రెడ్ కలర్ పటోలా చీరను ట్రై చేయండి. ఈ చీరలో మీ వయసు పదేళ్లు తక్కువగా కనిపిస్తుంది.
పైథానీ చీరలు ఇప్పుడు బాగా ట్రెండింగ్ లో ఉన్నాయి. చేతితో నేసిన ఈ ముదురు ఎరుపు రంగు చీర మీకు రిచ్ లుక్ ఇస్తుంది.
బ్రోకేడ్ ప్యాటర్న్లో రెడ్ కలర్ సిల్క్ చీర అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది. సెలబ్రిటీ వైబ్ ఇస్తుంది.
గుజరాతీ లుక్ కోసం బాంధిని వర్క్తో ఉన్న ఇలాంటి అందమైన ఘర్చోలా చీరను కూడా ట్రై చేయవచ్చు. చాలా స్టైలిష్ గా కనిపిస్తారు.
జర్దోసీ వర్క్ తో ఉన్న రెడ్ కలర్ చీర చాలా బాగుంటుంది. కొత్త పెళ్లికూతుళ్లకు బెస్ట్ ఆప్షన్.
కతాన్ సిల్క్ చీర డిజైన్ మాత్రమే కాదు.. లుక్ కూడా చాలా క్లాసీగా ఉంటుంది. కట్టుకుంటే చాలా అందంగా కనిపిస్తారు.
