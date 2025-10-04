Telugu

ఈ కలర్ సారీలో మీ వయసు పదేళ్లు తక్కువగా కనిపిస్తుంది!

Author: Kavitha G Image Credits:Pinterest
పష్మినా సిల్క్ చీర

పండుగ వేళ మీరు మరింత ప్రత్యేకంగా కనిపించాలంటే.. ఈ పష్మినా సిల్క్ చీర ధరించవచ్చు. గోల్డ్ కలర్ బ్లౌజ్ తో స్టైల్ చేస్తే లుక్ అదిరిపోతుంది.

Image credits: Pinterest
పటోలా సిల్క్ చీర

గుజరాతీ స్టైల్‌లో రెడీ కావాలనుకుంటే ఇలాంటి రెడ్ కలర్ పటోలా చీరను ట్రై చేయండి. ఈ చీరలో మీ వయసు పదేళ్లు తక్కువగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: Pinterest
పైథానీ సిల్క్ చీర

పైథానీ చీరలు ఇప్పుడు బాగా ట్రెండింగ్ లో ఉన్నాయి. చేతితో నేసిన ఈ ముదురు ఎరుపు రంగు చీర మీకు రిచ్ లుక్ ఇస్తుంది. 

Image credits: Pinterest
బ్రోకేడ్ వర్క్‌ సిల్క్ చీర

బ్రోకేడ్ ప్యాటర్న్‌లో రెడ్ కలర్ సిల్క్ చీర అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది. సెలబ్రిటీ వైబ్ ఇస్తుంది.

Image credits: Pinterest
ఘర్చోలా సిల్క్ చీర

గుజరాతీ లుక్ కోసం బాంధిని వర్క్‌తో ఉన్న ఇలాంటి అందమైన ఘర్చోలా చీరను కూడా ట్రై చేయవచ్చు. చాలా స్టైలిష్ గా కనిపిస్తారు. 

Image credits: Pinterest
జర్దోసీ వర్క్‌ సిల్క్ చీర

జర్దోసీ వర్క్ తో ఉన్న రెడ్ కలర్ చీర చాలా బాగుంటుంది. కొత్త పెళ్లికూతుళ్లకు బెస్ట్ ఆప్షన్. 

Image credits: Pinterest
కతాన్ సిల్క్ చీర

కతాన్ సిల్క్‌ చీర డిజైన్ మాత్రమే కాదు.. లుక్ కూడా చాలా క్లాసీగా ఉంటుంది. కట్టుకుంటే చాలా అందంగా కనిపిస్తారు.

Image credits: Pinterest

