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- హెన్నా అవసరం లేదు.. ఈ పదార్థాలను కొబ్బరి నూనెతో కలిపి జుట్టుకు పట్టిస్తే నల్లగా మారిపోతుంది
హెన్నా అవసరం లేదు.. ఈ పదార్థాలను కొబ్బరి నూనెతో కలిపి జుట్టుకు పట్టిస్తే నల్లగా మారిపోతుంది
తెల్ల జుట్టును నల్లగా మార్చుకునేందుకు హెన్నా పెట్టుకుంటారు ఎంతో మంది. కానీ చలికాలంలో పెట్టుకుంటే తలనొప్పిగా అనిపిస్తుంది. అలాంటప్పుడు కొబ్బరి నూనెలో కొన్ని పదార్థాలను కలిపి రాసుకుంటే చాలు.. జుట్టు నల్లగా కనిపిస్తుంది.
హెన్నాకు బదులు వీటిని వాడండి
చలికాలంలో చల్లటి వాతావరణం, పొడి గాలి వల్ల తలలో సహజ తేమ తగ్గిపోయి జుట్టు పొడిగా మారి రంగు కోల్పోవడం మొదలవుతుంది. ఈ కాలంలో జుట్టు నల్లగా ఉండటానికి గంటల తరబడి గోరింటాకు పెట్టుకుని కూర్చోవడం చాలా మందికి కష్టంగా, చలిగా అనిపిస్తుంది. రసాయనాలు నిండిన హెయిర్ డైలు వాడకుండా, గోరింటాకు శ్రమ లేకుండానే జుట్టును నల్లగా మార్చుకోవడానికి మన ఇంట్లో దొరికే నూనెలు చక్కగా ఉపయోగపడతాయి. కొద్దిగా గోరువెచ్చటి కొబ్బరి నూనెలో ఉసిరి పొడి లేదా ఉసిరి రసం కలిపి వారానికి రెండుసార్లు తలకు మర్దన చేసుకోవడం వల్ల రక్తప్రసరణ మెరుగవుతుంది. ఉసిరిలో ఉండే విటమిన్-సి మెలనిన్ ఉత్పత్తిని పెంచి జుట్టు సహజ నలుపును కాపాడుతుంది. అదేవిధంగా ఆవనూనెలో గుప్పెడు కరివేపాకు వేసి మరిగించి, చల్లారాక వడకట్టి రాసుకుంటే కరివేపాకులోని బీటా-కెరోటిన్, ప్రొటీన్లు కుదుళ్లను బలంగా మార్చి జుట్టు తెల్లబడకుండా అడ్డుకుంటాయి.
ఈ పదార్థాలతో...
నూనెలతో పాటు కొన్ని సహజసిద్ధమైన మూలికలు జుట్టు రంగును కాపాడటంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ఆయుర్వేదంలో జుట్టుకు సంజీవని లాంటి భృంగరాజ్, బ్రాహ్మి పొడులను పెరుగు లేదా కలబంద గుజ్జులో కలిపి పేస్ట్లా తయారుచేసుకోవాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని తలకు పట్టించి అరగంట తర్వాత గోరువెచ్చని నీటితో కడిగేస్తే కుదుళ్లు బలపడి జుట్టు రాలడం తగ్గుతుంది. అంతేకాకుండా బాగా మరిగించి చల్లార్చిన డికాషన్ లేదా నల్లటి టీ నీటితో తలస్నానం చివర్లో జుట్టును కడిగితే, అందులోని టానిన్లు జుట్టుకు సహజమైన నల్లటి మెరుపును అందిస్తాయి. తల చర్మం విపరీతంగా పొడిబారకుండా ఉండటానికి తాజా కలబంద గుజ్జుతో మర్దన చేసుకుంటే జుట్టు తేమను కోల్పోకుండా పట్టులా మెరుస్తుంది.
ఇవి తింటే మంచిది
జుట్టు అందం, నలుపు కేవలం పైపూతలతోనే కాకుండా తీసుకునే ఆహారం, జీవనశైలి మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటాయి. రోజువారీ ఆహారంలో తాజా ఉసిరి, నువ్వులు, ఆకుకూరలు, బాదం, వాల్నట్స్ వంటి గింజలు, తగినంత నీరు తీసుకుంటే లోపలి నుంచి తగిన పోషణ అందుతుంది. అధిక ఒత్తిడి, ఆందోళన వల్ల కూడా వయసుతో సంబంధం లేకుండా జుట్టు త్వరగా నెరిసిపోతుంది. అందుకే ఒత్తిడిని తగ్గించుకుంటూ రోజూ కనీసం ఏడు నుంచి ఎనిమిది గంటల ప్రశాంతమైన నిద్ర పోవడం ఎంతో ముఖ్యం. ఇలాంటి చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు పాటిస్తే చలికాలంలో గోరింటాకు పెట్టుకోకపోయినా జుట్టు ఒత్తుగా, ఆరోగ్యంగా, నల్లగా నిగనిగలాడుతుంది.