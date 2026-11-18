చాలా మంది భోజనంలో కనీసం రెండు ముక్కలైనా చికెన్ లేదా మటన్ ఉండాలని కోరుకుంటారు. కానీ, ఎంత మసాలా, నూనె వేసినా కొందరికి చికెన్ కర్రీ రుచిగా రాదు.
చికెన్ కర్రీని అత్యంత రుచికరంగా ఎలా వండాలో చూద్దాం. చికెన్ కర్రీలో ఈ స్పెషల్ వాటర్ వేస్తే టేస్ట్ సూపర్ గా ఉంటుంది.
ఈ స్పెషల్ వాటర్ను మీరు ఇంట్లోనే ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. అసలు ఈ నీటిని ఎలా రెడీ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
స్పెషల్ వాటర్ తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు:
నీరు: 2 కప్పులు
వెల్లుల్లి రెబ్బలు: 50 గ్రాములు
ముందుగా వెల్లుల్లి పొట్టు తీసి కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలి. తర్వాత వీటిని నీటిలో వేసి 20 నుంచి 30 నిమిషాల పాటు బాగా మరిగించాలి.
చికెన్ వండేటప్పుడు సాధారణ నీటికి బదులుగా ఈ వెల్లుల్లి నీటిని ఉపయోగించండి. దీనివల్ల రుచి రెట్టింపు అవుతుంది.
చికెన్ కర్రీలో ఈ వెల్లుల్లి నీటిని వాడటం వల్ల గ్రేవీ చిక్కగా, చాలా రుచిగా తయారవుతుంది. ప్రధానంగా లాహోరి చికెన్ కర్రీలో ఈ నీటిని వాడుతారు.
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