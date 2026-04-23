Yelling at Children: పిల్లలు తప్పు చేస్తున్నారని అరుస్తున్నారా? ఈ ఒక్క పని చేస్తే చాలు
Yelling at Children: పిల్లలు తప్పు చేసినప్పుడు తల్లిదండ్రులకు కోపం రావడం సహజం. వెంటనే పిల్లల మీద కోపంతో అరిచేస్తారు. కానీ, అలా అరవకుండా పిల్లలను మార్చుకోవచ్చు.
Parenting tips
పిల్లలు అల్లరి చేయడం సహజం. తెలిసీ, తెలియకుండా పిల్లలు తప్పు చేస్తూ ఉంటారు.ఇంట్లో ఏదైనా వస్తువు పగిలిపోయినా, పిల్లలు చదువును నిర్లక్ష్యం చేసినా.. తల్లిదండ్రులకు వెంటనే కోపం వచ్చేస్తుంది. వెంటనే పిల్లల మీద అరిచేయడం, తిట్టేయడం, కొట్టడం లాంటివి చేస్తూ ఉంటారు.
కానీ, కోపం చూపించడం వల్ల పిల్లలు తాము చేసిన తప్పును అర్థం చేసుకోలేరు. అందుకే.. వారిపై కోప్పడటం, తిట్టడం కంటే.. వారిలో మార్పు తీసుకురావడం చాలా ముఖ్యం. మీరు మీ పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుండాలంటే.. ఇంకోసారి వారు తప్పు చేయకుండా ఉండాలి అంటే.. వారితో తల్లిదండ్రులు కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు మాట్లాడాలి. మరీ ముఖ్యంగా మూడు ప్రశ్నలు అడగాలని.. ఆ ప్రశ్నల సమాధానాలే పిల్లల్లో మార్పులు తీసుకువస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి.. పిల్లలను ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడగాలి? అనే విషయం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...
పిల్లలపై అరవడం పరిష్కారం కాదు...
పిల్లలపై అరవడం సమస్యకు పరిష్కారం కాదు అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పిల్లలపై అరవడం వల్ల వారి మనసు దెబ్బ తింటుంది. అంతేకాదు.. మనం అరవడం వల్ల వారు మరింత మొండిగా తయారవ్వడం, మన దగ్గర నిజాలు దాచి అబద్దాలు చెప్పడానికి ప్రయత్నించడం లాంటివి చేస్తారు. అంతేకాకుండా.. వారు చేసిన తప్పు ఏంటి అనే విషయం కూడా వారికి సరిగా అర్థం కాదు. తాము చెడ్డవాళ్లం అనే భావన పిల్లల్లో పెరుగుతుంది. వారి ఆత్మవిశ్వాసం దెబ్బతింటుంది.
పిల్లల్లో మార్పు తెచ్చే ప్రశ్నలు...
1.ఏం జరిగింది..?
మీ పిల్లలు ఏదైనా తప్పు చేశారు అని మీకు అనిపిస్తే.. వెంటనే వారిని కూర్చోపెట్టుకొని అసలు ఏం జరిగింది అనే విషయం అడగాలి. వాళ్లు చెబుతున్నప్పుడు మీరు మధ్యలో మాట్లాడకూడదు. పూర్తిగా వారు చెప్పేది వినాలి. అప్పుడు పిల్లలు నిజం చెప్పడానికి ముందుకు వస్తారు.
2.జరిగిన తప్పును ఎలా సరిదిద్దుదాం..?
తప్పు జరిగిపోయింది. కాబట్టి.. తర్వాత ఏం చేయాలి అనే విషయం చాలా కీలకం. కాబట్టి.. చేసిన తప్పును ఎలా సరిదిద్దాలి అనే విషయం గురించి పిల్లలు ఆలోచించేలా చేయాలి. సారీ చెప్పడం, కింద పడిన దానిని తీయడం.. ఇలా ఏదో ఒక పరిష్కారం వారి నుంచే చెప్పించాలి.
3.మరోసారి తప్పు జరగకూడదంటే ఏం చేయాలి?
ఈ ప్రశ్న అడగడం వల్ల.. మీ పిల్లలు మరోసారి తప్పు చేయడానికి ఆలోచిస్తారు. ఇది వారి తప్పుల నుండి నేర్చుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.
ఇది పిల్లల భవిష్యత్తుపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుంది?
మీ పిల్లలు పరిష్కారాలను స్వయంగా ఆలోచించినప్పుడు, వారిలో జవాబుదారీతనం లేదా బాధ్యత పెరుగుతాయి.