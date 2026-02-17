Coriander: మట్టి లేకుండా నీటితోనే ఇంట్లో కొత్తిమీర పెంచేయండి
Coriander: మన వంటల్లో కొత్తిమీర కచ్చితంగా ఉండాల్సిందే. ఇది బిర్యానీలకు, కూరలకు, చట్నీలకు మంచి సువాసనను అందిస్తుంది.మట్టి అవసరం లేకుండా ఇంట్లోనే కొత్తిమీర పెంచుకోవచ్చు. అదెలాగో తెలుసుకోండి.
కొత్తిమీరను ఇంట్లోనే పెంచడం ఎలా?
ఏ కూర వండినా, బిర్యానీ వండినా దానికి కమ్మని వాసన, రుచి ఇచ్చేది కొత్తిమీర. వంటలు పూర్తయ్యాక గుప్పెడు కొత్తిమీర తరుగు వేస్తే చాలా రుచి మారిపోతుంది. ప్రతీసారి కొత్తిమీరను డబ్బు పెట్టి కొనే బదులు ఇంట్లోనే సేంద్రియ పద్దతిలో వండుకోవచ్చు. మట్టి లేకుండా కేవలం నీటిని ఉపయోగించి 40 రోజుల్లో తాజా కొత్తిమీర ఎలా పెంచాలో ఇక్కడ కొన్ని చిట్కాలు ఉన్నాయి.
ధనియాల ఎంపిక
కొత్తిమీర పెంచడానికి ముందుగా మంచి ధనియాలను ఎంపిక చేసుకోవాలి. మార్కెట్ నుంచి నాణ్యమైన ధనియాలు కొనండి. లేదా ఇంట్లో ఉన్న ధనియాలనే రెండుగా బద్దలుగా నలిపి వాడుకోవచ్చు. మొలకెత్తే ప్రక్రియ వేగంగా జరగడానిక వాటిని రాత్రంతా నీటిలో నానబెట్టాలి.
ఇలా చేయండి
కొత్తిమీర పెంచడానికి శుభ్రమైన గాజు సీసా లేదా జార్ అవసరం. సూర్యరశ్మి సులభంగా చేరేలా అది పారదర్శకంగా ఉండాలి. విత్తనాలు అందులో వేసి అవి మునిగేంత నీటితో నింపాలి. మట్టికి బదులుగా పోషకాలున్న నీటిలో మొక్కలను పెంచే ఈ పద్ధతిని 'హైడ్రోపోనిక్స్' అంటారు.
మొక్కల పెరుగుదలకు సూర్యరశ్మి చాలా అవసరం. అందుకే, కొత్తిమీర మొక్క ఉన్న జాడీని కిటికీ దగ్గర లేదా బాల్కనీ దగ్గర ఉంచాలి. రోజుకు కనీసం నాలుగు నుంచి ఆరు గంటల పాటు ఎండ తగిలేలా ఉంచాలి. అప్పుడు మొలకలు త్వరగా వస్తాయి. అలా ఉంచితే కొన్ని రోజుల్లోనే ఆరోగ్యంగా, పచ్చగా పెరుగుతాయి.
నీటిని ఎప్పుడు మార్చాలి?
కొత్తిమీర ఆకులు త్వరగా ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి, ఫంగస్ రాకుండా ఉండటానికి ప్రతి మూడు నుంచి నాలుగు రోజులకు ఒకసారి నీటిని మార్చాలి. మొక్కకు అవసరమైన పోషణ అందేలా అప్పుడప్పుడు నీటిలో ద్రవ ఎరువును కలపాలి. ఇది మొక్క వేగంగా, గుబురుగా పెరగడానికి సహాయపడుతుంది. కానీ ఎరువు ఎక్కువ వేయొద్దు, మొక్క దెబ్బతింటుంది.
సుమారు 30-40 రోజుల తర్వాత మీ కొత్తిమీర కోతకు సిద్దమైపోతుంది. ఆకులు పూర్తిగా పెరిగి, పచ్చగా కనిపించినప్పుడు కోసుకోవచ్చు. ఇలా మట్టి లేకుండానే ఇంట్లో తాజా కొత్తిమీరను సులభంగా పెంచుకోవచ్చు.