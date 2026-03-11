Telugu

పేగుల ఆరోగ్యం కోసం ఈ 5 పండ్లు తినండి

life Mar 11 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:social media
పుచ్చకాయ

వేసవిలో పుచ్చకాయ ఎక్కువ దొరుకుతుంది. దీనిలో లైకోపీన్, విటమిన్ సి, పాలిఫెనాలిక్ కాంపౌండ్స్ వంటి ఫైటోకెమికల్స్ ఉంటాయి. ఇవి పేగులను కాపాడతాయి.

Image credits: Getty
బొప్పాయి

బొప్పాయిని వారానికి రెండు మూడు సార్లు తినాలి. ఈ పండులో ఎంజైమ్‌లు, ఫైబర్, బయోయాక్టివ్ కాంపౌండ్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. 

Image credits: Pinterest
మామిడి పండు

వేసవి పండు మామిడి. ఈ పండులో పాలిఫెనాల్స్, ఫైబర్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి. ఇవి పేగుల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడతాయి.

Image credits: Pinterest
అరటి పండు

రోజుకో అరటిపండు తింటే ఎంతో ఆరోగ్యం. ఈ పండులో పొటాషియం అధికంగా ఉంటుంది. అరటిపండు తినడం వల్ల పేగుల్లో మంచి బ్యాక్టీరియా పెరుగుతుంది.

Image credits: Getty
పైనాపిల్

పైనాపిల్‌ పండులో బ్రోమెలైన్ అనే సమ్మేళనం ఉంటుంది. పైనాపిల్ తినడం వల్ల పొట్టలో చెడు బ్యాక్టీరియా తగ్గుతుంది.

Image credits: Getty
ఆపిల్

ఆపిల్‌ పండులో  'పెక్టిన్' అనే కరిగే ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇది పేగుల్లో మంచి బ్యాక్టీరియా అసవరం. కాబట్టి రోజుకో యాపిల్ తినాల్సిన అవసరం ఉంది.

Image credits: Getty
పొట్ట ఆరోగ్యానికి

పొట్ట  ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి పైన చెప్పిన పండ్లలో కనీసం రెండు పండ్లు అయినా రోజూ తినేందుకు ప్రయత్నించండి.

Image credits: Getty

