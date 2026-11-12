Poor Man Crop: ఒకప్పటి పేదవాడి పంట... అత్యంత ఖరీదైన ఫుడ్ గా ఎలా మారింది..? ఇంతకీ ఏమిటది?
Poor Man Crop: అడవిలో విపరీతంగా పండే ఈ పంటను ఒకప్పుడు ఎవరూ పట్టించుకునేవారే కాదు. కానీ, ఇప్పుడు అదే పంట.. అత్యంత ఖరీదైనదిగా మారిపోయింది. ఇంతకీ ఆ పంట ఏంటి? అది మన దేశంలోకి ఎలా అడుగుపెట్టింది..?
కాజు కథ
ఈ రోజుల్లో పండగలు, పెళ్లిళ్లు, ఏ స్పెషల్ అకేషన్ ఉన్నా.. ప్రత్యేకమైన వంటలు తయారు చేయాలి అంటే... జీడిపప్పు ఉండాల్సిందే. అంతేకాదు... జీడిపప్పు చాలా ఖరీదైన డ్రై ఫ్రూట్ అని మన అందరికీ తెలుసు. కానీ, ఒకప్పుడు దీనిని పేదవాడి పంటగా చెప్పేవారని మీకు తెలుసా? అసలు.. ఈ జీడిపప్పు మన దేశపు పంటే కాదు.. మరి, మన దేశంలోకి ఎలా అడుగుపెట్టింది? దీని కథ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం...
బ్రెజిల్ అడవుల నుంచి మన దేశంలోకి అడుగుపెట్టిన జీడిపప్పు..
కాజు( జీడిపప్పు) అసలు పుట్టిల్లు బ్రెజిల్. అక్కడి స్థానిక తుపి ప్రజలు దీనిని అకాజు అని పిలిచేవారు. ఆ పండు బయట గింజ వేలాడుతూ ఉండటాన్ని బట్టి వారు ఆ పేరు పెట్టారు. పోర్చుగీసు వర్తకులు దీని పేరుని అకాజు నుంచి కజుగా కుదించారు. వీరి ద్వారానే.. జీడిపప్పు మన దేశంలోకి అడుగుపెట్టింది. మొదట మన దేశంలోని గోవాలోకి దీనిని తీసుకువచ్చారు. పోర్చుగీసు వారు కేవలం దీనిని తినడం కోసం ఈ మొక్కను మన దేశానికి తీసుకురాలేదు. మన దేశ పశ్చిమ తీరంలో వర్షాకాలంలో నేల కోత పెద్ద సమస్యగా ఉండేది. జీడిపప్పు చెట్ల వేళ్ల చాలా లోతుకు వెళతాయి. అవి నేలను గట్టిగా పట్టుకొని, మట్టి కొట్టుకుపోకుండా కాపాడతాయి. దాని కోసమే.. వీరు ఈ జీడిపప్పు మొక్కలను నాటారు. అలా ఈ జీడిపప్పు మన దేశంలో అడుగుపెట్టి.. పర్మినెంట్ గా పాతుకుపోయింది.
జీడిపప్పును ఏ రాష్ట్రంలో ఏమని పిలుస్తారో తెలుసా?
పోర్చుగీస్ కజు మన దేశంలోకి వచ్చే సరికి తెలుగు, హిందీలో కాజుగా మారిపోయింది. కానీ, ప్రాంతాన్ని బట్టి దీనికి రకరకాల పేర్లు ఉన్నాయి.
కేరళలో: 'పరంజి ఆండి' (Parangi Andi), అంటే విదేశీ లేదా పోర్చుగీస్ కాయ అని అర్థం.
బెంగాల్లో: దీనిని 'హిజ్లీ బాదం' (Hijli Badam) అని పిలిచేవారు. పోర్చుగీసు వారు మొదట ఈ కాయను నాటిన రేవు పట్టణం పేరుమీద దీనికి ఆ పేరు పెట్టారు.
తమిళనాడులో: దీనిని 'ముందిరి' (mundiri) అని పిలుస్తారు.
ఫ్రెంచ్లో: 'అకాజు' అనే పేరు ఉండగా, అది తర్వాత ఇంగ్లీషులో 'కాష్యూ' గా మారింది.
ఒకప్పటి పేదవాడి పంట.. ఇంత ఖరీదైనదిగా ఎలా మారింది?
మొదటి 100 ఏళ్ల పాటు జీడిపప్పును ఎవరు పెద్దగా పట్టించుకోలేదు. అది బంజరు భూముల్లో పెరిగేది కాబట్టి, అదొక 'పేదవాడి పంట' గానే పరిగణించేవారు. కేవలం నేల కోతను ఆపడానికి మాత్రమే దీనిని ఉపయోగించేవారు. కాలం గడుస్తున్నకొద్దీ... ఆ చెట్ల కాయల నుంచి వచ్చిన గింజ ఎంత రుచిగా ఉందో ప్రపంచానికి తెలిసింది. అలా అడవిలో పుట్టి.... మన మట్టిని కాపాడిన ఈ కాయ.. ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక రకాల స్వీట్లు, వంటల్లో చేరింది. వాటికి రుచితో పాటు... రిచ్ నెస్ కూడా తీసుకువచ్చింది. దాదాపు 450 ఏళ్ల క్రితం బ్రెజిల్ నుంచి మన దేశంలోకి అడుగుపెట్టిన ఈ విదేశీ మొక్క ఇప్పుడు.. మన దేశం మొత్తం పాతుకుపోయింది. అన్ని రకాల వంటల్లోనూ భాగమైంది.