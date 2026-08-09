Dinner: ఎక్కువకాలం బతకాలంటే రాత్రి భోజనం ఇలా చేయండి
Dinner: ఎక్కువ కాలం బతకాలని కోరుకుంటున్నారా? దానికోసం రోజూ వ్యాయామాలు చేస్తుంటారు కొంతమంది. వ్యాయామం మాత్రమే కాదు మీరు రాత్రిపూట తినే ఆహారం కూడా ముఖ్యపాత్ర పోషిస్తుంది.
ఎక్కువ కాలం బతకాలని కోరుకుంటాన్నారా?
ఎక్కువకాలం పాటూ ఆరోగ్యంగా జీవించాలని ప్రతిఒక్కరూ కోరుకుంటారు. అందుకోసం వ్యాయామాలు చేయడం ఎక్కువగా చేస్తారు. వ్యాయామంతో మనం తినే ఆహారం కూడా ముఖ్యపాత్ర పోషిస్తుంది. ముఖ్యంగా రాత్రిపూట తినే ఆహారం మన ఆరోగ్యాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. రాత్రిపూట పార్టీల పేరుతో జంక్ ఫుడ్ అధికంగా తినడం, పొట్ట ఖాళీ లేకుండా తినడం వంటి పనులు చేస్తారు. అలా చేయడం నిద్ర బాగా పడుతుందని అనుకుంటారు. నిజానికి అలాంటి తింటి అలవాట్లు ఆరోగ్యాన్ని పాడుచేస్తాయి.
రాత్రి భోజనంలో పచ్చని కూరగాయలు ఉండేలా చూసుకోండి. పాలకూర, సొరకాయ, బెండకాయ, టొమాటో, బీన్స్, క్యాబేజీ వంటి వాటిని రాత్రి భోజనంలో చేర్చుకోండి. ఇవి పొట్టకు చాలా మంచివి. రాత్రిపూట సులభంగా జీర్ణం కూడా అవుతాయి. నూనె, మసాలాలు ఎక్కువగా ఉన్న పదార్థాలు రాత్రిపూట తినడం ఏమాత్రం మంచిది కాదు.
పప్పు, రెండు రోటీలు
రాత్రిపూట భారీ భోజనాలు చేయకూడదు. రెండు రోటీలు, గిన్నెడు పప్పు చాలు. లేదా రెండు రోటీలో ఒక కప్పు కూర తింటే సరిపోతుంది. శరీరానికి శక్తినివ్వడానికి, ఆకలిని నియంత్రించడానికి పప్పు, కూరలు అవసరం. పప్పు తినాలనిపించకపోతే దానికి బదులుగా పనీర్ లేదా సోయాబీన్ కూడా తినొచ్చు. కానీ మరీ అధికంగా తినకూడదు.
రాత్రి భోజనంలో సలాడ్ తింటే మంచిది. కీరదోస, టొమాటో, క్యారెట్, బీట్రూట్.. ఇలా ఏదో ఒకటి ప్లేట్లో ఉండేలా చూసుకోండి. సలాడ్ తినడం వల్ల పొట్ట త్వరగా నిండుతుంది. నిమ్మరసం పిండుకుంటే ఇంకా మంచిది.
పండు తినొచ్చు
రాత్రి పూట పొట్ట నిండా తినకూడదు. తేలికపాటి భోజనం చేస్తే సరిపోతుంది. కాసేపటికి ఆకలిగా అనిపిస్తే యాపిల్, బొప్పాయి, జామ వంటి పండ్లతో సరిపెట్టుకోవాలి. కానీ భోజనం చేసిన వెంటనే పండ్లు తినకూడదు. కనీసం గంట గ్యాప్ ఉండేలా చూసుకోండి.
రాత్రిపూట ఎక్కువగా వేయించిన ఆహారాలు, ఫాస్ట్ ఫుడ్, స్వీట్లు, కూల్డ్రింక్స్ ఏమాత్రం తినడకూదు. భోజనం చేసిన వెంటనే పడుకోవడం, నిద్రపోవడం మంచి అలవాటు కాదు. ఓ 30 నిమిషాలు వాకింగ్ చేస్తే మంచిది.