బాదంలో కాల్షియం, ప్రొటీన్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఉంటాయి. ఇవి ఎముకలకు చాలా మంచివి.
చియా లాంటి సీడ్స్ లో కాల్షియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. వీటిని తినడం వల్ల ఎముకలు దృఢంగా మారతాయి.
పాలకూర లాంటి ఆకుకూరల్లో కాల్షియం అధికంగా ఉంటుంది. ఇవి ఎముకల ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి.
సాల్మన్ లాంటి చేపల్లో కాల్షియం ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీటిని రెగ్యులర్ గా తినడం మంచిది.
నారింజ లాంటి సిట్రస్ జాతి పండ్లలో కూడా కాల్షియం అధికంగా ఉంటుంది.
పప్పుధాన్యాల్లో కాల్షియం మెండుగా ఉంటుంది. ఇవి ఎముకలను ఆరోగ్యంగా ఉంచేందుకు సహాయపడతాయి.
పాలు, పెరుగు, ఇతర పాల ఉత్పత్తుల్లో కాల్షియం సమృద్ధిగా ఉంటుంది. వీటిని రెగ్యులర్ గా తీసుకోవడం వల్ల ఎముకల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
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