Chia Seeds: రెండు వారాలు చియా సీడ్స్ వాటర్ ప్రతిరోజూ తాగి చూడండి, ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?
Chia Seeds: చియా సీడ్స్ ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటిలో ఫైబర్, ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు, ప్రొటీన్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. చియా సీడ్స్ వాటర్ ను రెండు వారాల పాటూ ప్రతిరోజూ తాగితే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?
రెండు వారాల పాటూ చియా సీడ్స్
చియా సీడ్స్ సూపర్ ఫుడ్స్ లో ఒకటి. చియా సీడ్స్ లో ఫైబర్, ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు, ప్రొటీన్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అందుకే చియా సీడ్స్ ను రెండు వారాల పాటూ మీ ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే ఎంతో మంచిది. రెండు టేబుల్స్పూన్ల చియా సీడ్స్ తినడం వల్ల జీర్ణక్రియ, శక్తి స్థాయులు, గుండె ఆరోగ్యం ఎంతో ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి. చియా సీడ్స్లో ఉండే అధిక ఫైబర్, పేగుల్లోని మంచి బ్యాక్టీరియాకు ఎంతో ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. అంతేకాదు చియా సీడ్స్ తింటే వెంటనే పొట్ట నిండిన ఫీలింగ్ వస్తుంది. అలాగే రక్తంలో చక్కెర స్థాయులను పెరగకుండా స్థిరంగా ఉంచుతుంది.
చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గిస్తుంది
చియా విత్తనాలు జీర్ణ ఆరోగ్యాన్ని ఎంతో కాపాడతాయి. ఇవి జీర్ణవ్యవస్థను మేలు చేసే బ్యాక్టీరియాను ఇవి పెంచి పోషిస్తాయి. చియా సీడ్స్ లో కరిగే ఫైబర్ ఉండటం వల్ల, నీటిని పీల్చుకుని జెల్ లాగా మారుతాయి. దీని వల్ల మలవిసర్జన సాఫీగా జరిగేలా చేస్తుంది. చియా విత్తనాల్లో మొక్కల ఆధారిత ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు, కరిగే ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు అధికంగా ఉంటాయి. చియా సీడ్స్ ను రెండు వారాల పాటూ తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్ చాలా వరకు తగ్గుతుంది. ఇది గుండె ఆరోగ్యానికి మద్దతు ఇస్తాయి.
డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి
చియా సీడ్స్ తిన్న తర్వాత రక్తంలో చక్కెర స్థాయులు పెరగకుండా అడ్డుకుంటాయి. చియా సీడ్స్ను రాత్రంతా నీటిలో నానబెట్టి ఉదయాన్నే లేచిన వెంటనే పరగడుపున తాగాలి. ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల బరువు తగ్గడానికి ఇవి సహాయపడతాయని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. చియా సీడ్స్ను నీళ్లలో నానబెట్టి తాగొచ్చు. లేదా పెరుగుతో కలిపి తినొచ్చు. పెరుగుతో కలిపి తీసుకుంటే పేగుల ఆరోగ్యం రెట్టింపు అవుతుందని, జీర్ణశక్తి మెరుగుపడుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు.
జుట్టు పెరుగుదల
చియా సీడ్స్లో ప్రొబయోటిక్, ఫైబర్ అధికంగా ఉంటాయి. ఇది పేగుల్లోని బ్యాక్టీరియాకు మేలు చేస్తుంది. మరోవైపు పెరుగులో ఉండే ప్రోబయోటిక్స్ మంచి బ్యాక్టీరియా సంఖ్యను పెంచుతాయి. చియా విత్తనాలు జుట్టు పెరుగుదలకు, బలంగా ఉండటానికి సహాయపడతాయి. ఎందుకంటే వీటిలో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు, ప్రొటీన్, జింక్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి కుదుళ్లను పోషించి, జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గిస్తాయి..