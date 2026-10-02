Migraine and Jalebi: ఉదయాన్నే జిలేబీ, పాలు కలిపి తింటే మైగ్రేన్ తలనొప్పి తగ్గిపోతుందా?
Migraine and Jalebi: మైగ్రేన్ తలనొప్పితో బాధపడుతున్నవారు ఆ నొప్పిని తగ్గించుకోవడానికి ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తారు. అలాగే కొంతమంది వేడి వేడి జిలేబీని పాలతో కలిపి తింటారు. ఇది మన పెద్దలు చెప్పిన ఈ పాతకాలపు చిట్కా. ఇది పనిచేస్తుందా?
మైగ్రేన్ ను తగ్గించే జిలేబి పాలు
మైగ్రేన్ లేదా పార్శ్వపు నొప్పితో బాధపడేవారికి ఆ నొప్పి చాలా భయంకరంగా అనిపిస్తుంది. ఆ నొప్పి వచ్చినప్పుడు తట్టుకోవడం కూడా చాలా కష్టం. అయితే కొన్ని రాష్ట్రాల్లో మైగ్రైన్ తలనొప్పికి చిట్కాగా జిలేబిని తింటారు.వేడి వేడి జిలేబీని పాలతో కలిపి తింటే మైగ్రేన్ తలనొప్పి నుంచి వెంటనే ఉపశమనం లభిస్తుందని అంటారు. ఇది ఎంతవరకు నిజం?
ఇది తలనొప్పిని ఎలా తగ్గిస్తుంది?
ముందుగా మైగ్రేన్ రావడానికి కారణాలు తెలుసుకోవాలి. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పడిపోవడం లేదా నరాల ఒత్తిడి వల్ల మైగ్రేన్ వస్తుంది. జిలేబీలోని కార్బోహైడ్రేట్లు రక్తంలో 'సెరోటోనిన్' హార్మోన్ను పెంచుతాయి. పాలు నరాలను శాంతపరిచి ఒత్తిడిని తగ్గిస్తాయి. అయితే దీన్న ఎలా తినాలో కూడా తెలుసుకోవాలి.
గోరువెచ్చని ఆవు పాలలో అప్పుడే చేసిన వేడి వేడి జిలేబీని వేసి 3 నిమిషాలు నాననివ్వాలి. జిలేబీ మెత్తబడిన తర్వాత పాలతో పాటు నెమ్మదిగా నమిలి తినాలి.
ఏ సమయంలో తినాలి?
ఆయుర్వేదం చెబుతున్న ప్రకారం పాలలో జిలేబిని వేసుకుని ఉదయం పరగడుపున తింటే చాలా మంచిది. తలనొప్పి మొదలవుతున్నట్లు అనిపించగానే దీన్ని తినేయాలి.
జిలేబీలో తీపి, క్యాలరీలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి మధుమేహం (Diabetes) ఉన్నవారు మాత్రం దీన్ని తినకూడదు. సాధారణ వ్యక్తులు దీన్ని ఉపశమనం కోసం మాత్రమే వాడాలి. తలనొప్పి తగ్గకపోతే డాక్టర్ను కలవడం మంచిది. అంతే తప్ప ఇది మందులకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు.