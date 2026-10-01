ఈ గోల్డ్ నెక్లెస్ హెవీ పెండెంట్, వైట్ స్టోన్స్ తో వస్తుంది. ఇది మీకు క్లాసీ లుక్ ఇస్తుంది. అన్ని వయసుల మహిళలకు ఈ డిజైన్ పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అవుతుంది.
రంగు రంగుల పూసలతో వచ్చే ఈ గోల్డ్ నెక్లెస్ చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది. ఈ డిజైన్ ఎక్కువ కాలం మన్నికగా ఉండి, రోజువారీ వాడకానికి బాగుంటుంది.
నెమలి డిజైన్, స్టోన్స్ తో వచ్చే ఈ నెక్లెస్ కొత్త పెళ్లికూతుర్లకు అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇది లైట్ వెయిట్ లో వచ్చి, మెడకు అందమైన లుక్ ఇస్తుంది.
ఫ్లవర్ డిజైన్ లో వచ్చే ఈ నెక్లెస్ మెడను నిండుగా చూపిస్తుంది. కేవలం 8 గ్రాముల్లో వచ్చే ఈ డిజైన్ అన్ని రకాల దుస్తులపైకి చక్కగా నప్పుతుంది.
సన్నటి చైన్, హార్ట్ షేప్ లాకెట్, చిన్న బంగారు పూసలతో ఈ ట్రెండీ నెక్లెస్ వస్తుంది. చాలా తక్కువ బరువు ఉండే ఈ డిజైన్ పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎవరికైనా బాగుంటుంది.
ఆకుల డిజైన్ తో వచ్చిన బంగారు నెక్లెస్ ఇది. చూసేందుకు ఎంతో చక్కగా ఉంటుంది.
లైట్ వెయిట్ లో వచ్చే నెక్లెస్ ఇది. మెడకు నిండుగా ఉంటుంది.
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