Blouse Back Designs: పట్టుచీరల అందాన్ని పెంచే బ్లౌజు బ్యాక్ డిజైన్లు

కట్ అవుట్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ బ్లౌజు బ్యాక్ డిజైన్ చాలా అందంగా ఉంటుంది. దానిపై ఉన్న ఎంబ్రాయిడరీ, మద్యలో.. మూడు లైన్ల సన్నని ముత్యాల చైన్ మరింత హైలెట్ చేస్తుంది.
లేత గోధుమ రంగులో, నెట్ మెటీరియల్ బ్లౌజ్ వీపుపై హార్ట్-షేప్ కట్-అవుట్ ఇచ్చారు. అంచులకు అందమైన ఎంబ్రాయిడరీ ఉంది.
లేత ఆకుపచ్చ రంగు పట్టు బ్లౌజ్ వీపుపై క్లిష్టమైన జాలీ వర్క్, పూసల డిజైన్ ఉంది. ఇలాంటి బ్లౌజు డిజైన్లు పట్టుచీరలకు మంచి లుక్ ఇస్తుంది.
నెమలి ఆకుపచ్చ , నీలం రంగు ప్రింట్ ఉన్న హై-నెక్ బ్లౌజ్ కి కట్-అవుట్తో డిజైన్ ఇచ్చారు. ఇది సింపుల్ ఎలిగెంట్ లుక్ని ఇస్తుంది
లేత ఊదా రంగు, ఆర్గాంజా మెటీరియల్ బ్లౌజ్ వీపుపై ఓపెన్ సర్కిల్ డిజైన్తో ఉంది. కట్-అవుట్ అంచుల చుట్టూ చిన్న గోల్డెన్ పూసలు బ్లౌజు కి మంచి లుక్ ఇస్తుంది.
ఇలాంటి బ్లౌజు డిజైన్ చాలా ట్రెండీగా ఉంటుంది. ఇది ఎలాంటి చీరకు అయినా… మంచి ట్రెండీ లుక్ ఇస్తుంది. మీ అందం రెట్టింపు అవుతుంది.
బూడిద రంగు, పట్టు మెటీరియల్ బ్లౌజ్ వీపుపై డైమండ్ కట్-అవుట్ , దిగువ భాగంలో లేత ఊదా రంగు నెట్ ఫాబ్రిక్ ప్లీటింగ్ ఉంది.ఇది క్లాస్సి స్టైల్ కోసం మంచి ఎంపిక.
లేత నీలం రంగులో, జార్జెట్ మెటీరియల్ బ్లౌజ్ పఫ్ స్లీవ్స్ , వీపుపై పూల ఎంబ్రాయిడరీ ఉంది.వీపు భాగంలో క్రాస్-ఓవర్ బ్లౌజుకి మరింత మంచి లుక్ ఇస్తుంది.
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