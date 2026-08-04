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- Pregnancy: కొందరు మహిళలు త్వరగా గర్భం దాలుస్తారు.. కొందరికి ఏళ్లు గడిచినా ప్రెగ్నెన్సీ రాదు ఎందుకు?
Pregnancy: కొందరు మహిళలు త్వరగా గర్భం దాలుస్తారు.. కొందరికి ఏళ్లు గడిచినా ప్రెగ్నెన్సీ రాదు ఎందుకు?
Pregnancy: కొంతమంది మహిళలు పెళ్లయిన వెంటనే చాలా సులువుగా గర్భం దాలుస్తారు. కానీ కొందరికి ఏళ్లు గడుస్తున్నా ప్రెగ్నెన్సీ రాదు. అసలు ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది? గర్భధారణ ఆలస్యమవడానికి కారణాలేంటో తెలుసా?
గర్భం ధరించకలేకపోవడానికి కారణాలు
కొంతమంది మహిళలు పెళ్లయిన రెండు మూడు నెలలకే గర్భం ధరిస్తారు. కానీ కొందరు మహిళలు మాత్రం ఏళ్లు గడుస్తున్నా ప్రెగ్నెన్సీ రాక ఆసుపత్రుల చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటారు. ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందో తెలియక ఎంతోమంది మహిళలు డిప్రెషన్ కు గురవుతూ ఉంటారు. అయితే దీని వెనుక చాలా శాస్త్రీయ కారణాలున్నాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు. ఆ కారణాల గురించి భార్యభర్తలిద్దరూ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది.
వయసు ముఖ్యం
గర్భధారణ విషయంలో మహిళ వయసు చాలా ముఖ్యమైనది. 35 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత మహిళల్లో అండాల నాణ్యత, అండాశయ నిల్వ తగ్గుతాయి. అందుకే సరైన వయసులో గర్భం ధరించేందుకు ప్లాన్ చేసుకోవాలి. 30 ఏళ్లలోపే పిల్లల్ని కనడంచ చాలా ఉత్తమం. దీనివల్ల పిల్లలు ఆరోగ్యంగా పుట్టే అవకాశం ఉంది.
పీసీఓఎస్, థైరాయిడ్
మహిళలకు నెలసరి సక్రమంగా రాకపోయినా కూడా గర్భధారణ ఆలస్యమవుతుంది. నెలసరి సరిగా రాకపోతే అండం విడుదల సరిగ్గా జరగదు. దీనికి తోడు పీసీఓఎస్, థైరాయిడ్ వంటి సమస్యలు మహిళలకు ఉన్నా కూడా గర్భధారణ కష్టంగా మారుతుంది. ఈ రెండు సమస్యలు కూడా అండం విడుదలపై నేరుగా ప్రభావం చూపుతాయి. ఈ రెండు సమస్యలు ఉన్న మహిళలు వెంటనే చికిత్స తీసుకోవాలి.
ఒత్తిడి కూడా కారణం
ఇప్పుడు మహిళలపై ఒత్తిడి చాలా ఎక్కువగా ఉంటోంది. తీవ్రమైన ఒత్తిడి సంతానోత్పత్తిపై చెడు ప్రభావం చూపిస్తుంది. భార్యాభర్తల్లో ఎవరికి ధూమపానం, మద్యపానం అలవాటు ఉన్నా అది గర్భధారణపై ప్రభావం చూపిస్తాయి. అండాశయ ఆరోగ్యం, వీర్య కణాల నాణ్యత, హార్మోన్ల సమతుల్యతను ఆ చెడు అలవాట్లు దెబ్బతీస్తాయి. అలాగే అధిక బరువు ఉన్నవారు లేదా మరీ సన్నగా ఉన్నవారు కూడ గర్భం ధరించడం కష్టమవుతుంది. ఈ పరిస్థితులు కూడా అండాల నాణ్యత, హార్మోన్లపై ప్రభావం చూపుతాయి.
35 ఏళ్లలోపు వయసున్న మహిళలు ఏడాది పాటు సహజంగా గర్భం ధరించేందుకు ప్రయత్నించవచ్చు. అప్పటికీ గర్భం రాకపోతే అప్పుడు వైద్యులను కలిసి తగిన చికిత్స తీసుకోవాలి. సంతానం కలగకపోవడం అనేది కేవలం మహిళల సమస్య కాదు… సుమారు 40 శాతం కేసుల్లో మగవారిలో ఉన్న సమస్యల వల్ల కడూా గర్భధారణ ఆలస్యం అవుతుంది.