Skincare Tips: ముఖం ఎప్పుడూ అందంగా ఉండాలంటే ఉదయం ఈ తప్పులు అస్సలు చేయొద్దు!
Skincare Tips: ముఖం అందంగా, కాంతివంతంగా ఉండాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. కానీ మనం చేసే కొన్ని చిన్న చిన్న తప్పులు చర్మానికి ఇబ్బంది కలిగిస్తాయి. ముఖ్యంగా ఉదయం పూట అస్సలు చేయకూడని ముఖ్యమైన తప్పుల గురించి ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
స్కిన్ కేర్ లో చేయకూడని తప్పులు
ఉదయం లేవగానే ముఖం కడుక్కొని, మాయిశ్చరైజర్, సన్స్క్రీన్ రాసుకోవడం చాలామందికి అలవాటు. అయితే సరైన ప్రొడక్ట్స్ వాడటమే కాదు, వాటిని ఎలా వాడుతున్నామన్నది కూడా ముఖ్యమే. తప్పుడు పద్ధతులు చర్మం సహజ రక్షణ పొరను దెబ్బతీస్తాయి. ముఖ్యంగా ఉదయం పూట స్కిన్ కేర్ విషయంలో చేయకూడని తప్పులేంటో చూద్దాం.
ముఖాన్ని ఎక్కువగా కడగడం
మాయిశ్చరైజర్ వాడకపోవడం
జిడ్డు చర్మం ఉన్నవాళ్లకు మాయిశ్చరైజర్ అవసరం లేదని చాలామంది అనుకుంటారు. కానీ జిడ్డు చర్మానికి కూడా తేమ అవసరం. చిక్కటి క్రీములకు బదులుగా, మీ చర్మానికి సరిపోయే లైట్వెయిట్ లేదా జెల్ ఆధారిత మాయిశ్చరైజర్ను ఎంచుకోవచ్చు.
సన్స్క్రీన్ వాడకపోవడం
ఎండ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడే సన్స్క్రీన్ వాడాలని చాలామంది అనుకుంటారు. కానీ, రోజూవారీ స్కిన్కేర్లో సన్స్క్రీన్ చాలా ముఖ్యమైంది. బయటకు వెళ్లినప్పుడే కాదు, రోజూ వాడేలా మీ చర్మానికి సరిపోయే సన్స్క్రీన్ను ఎంచుకోవడం మంచిది. అలాగే ఎక్కువసేపు బయట ఉండాల్సి వస్తే, సన్స్క్రీన్ను తగినంతగా అప్లై చేయడం, అవసరాన్ని బట్టి మళ్లీ అప్లై చేసుకోవడం కూడా ముఖ్యం.
ఒకేసారి ఎక్కువ ప్రొడక్ట్స్ వాడటం
త్వరగా మంచి ఫలితాలు రావాలని చాలామంది రకరకాల సీరమ్లు, యాక్టివ్ ప్రొడక్ట్స్ను ఒకేసారి వాడేస్తుంటారు. అయితే ఇలా చేయడం వల్ల ఇరిటేషన్, పొడిబారడం లేదా ఎర్రబడటం వంటి సమస్యలు రావచ్చు. ముఖ్యంగా రెటినాయిడ్లు, యాసిడ్స్ వంటి బలమైన యాక్టివ్ పదార్థాలు ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ను ఉపయోగించేటప్పుడు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కొత్తగా ఏదైనా స్కిన్కేర్ ప్రొడక్ట్ను ప్రారంభించినప్పుడు, ఒకేసారి చాలా ఉత్పత్తులు ఉపయోగించకుండా ఒక్కొక్కటిగా నెమ్మదిగా వాడటం మంచిది. ఇలా చేస్తే ఏ ప్రొడక్ట్ వల్ల చర్మానికి ఇబ్బంది కలుగుతుందో కూడా సులభంగా గుర్తించవచ్చు.
తరచుగా ఎక్స్ఫోలియేట్ చేయడం
మృత కణాలను తొలగించడానికి ఎక్స్ఫోలియేషన్ కొందరికి ఉపయోగపడుతుంది. కానీ రోజూ లేదా తరచుగా స్క్రబ్ చేయడం చర్మం బయటి రక్షణ పొరను దెబ్బతీస్తుంది. మీ చర్మ తత్వాన్ని, వాడే ప్రొడక్ట్ను బట్టి ఎక్స్ఫోలియేట్ ఎలా చేయాలో నిర్ణయించుకోవాలి.
సరైన ప్రొడక్ట్స్ ఎంచుకోకపోవడం
అందరికీ ఒకేరకమైన స్కిన్కేర్ ప్రొడక్ట్స్ సరిపోవు. పొడి చర్మం, జిడ్డు చర్మం, సెన్సిటివ్ చర్మం.. ఇలా ఒక్కొక్కరి అవసరాలు వేర్వేరుగా ఉంటాయి. అందుకే, ఇతరులు వాడుతున్నారని గుడ్డిగా ఫాలో అవ్వకుండా, మన చర్మ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకొని ప్రొడక్ట్స్ ఎంచుకోవడం ఉత్తమం.
సాధారణ స్కిన్కేర్
ఉదయం పూట స్కిన్కేర్ రొటీన్ మరీ క్లిష్టంగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. సున్నితమైన క్లెన్సర్, చర్మానికి సరిపోయే మాయిశ్చరైజర్, సన్స్క్రీన్.. ఈ మూడింటినీ సరిగ్గా వాడితే చాలు. అవసరాన్ని బట్టి మాత్రమే అదనపు సీరమ్లు లేదా ఇతర ప్రొడక్ట్స్ వాడటం మంచిది.