Silver Benefits: చిన్నారులకు వెండి వస్తువులు వేయడం వల్ల ఇన్ని లాభాలా?

శరీరంలోని శక్తిని సమతుల్యం చేయడంలో వెండి కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. దీనివల్ల పిల్లల్లో రక్త ప్రసరణ బాగా జరిగి, వారి ఎదుగుదల చురుగ్గా ఉంటుంది.
వెండికి సహజంగానే చల్లబరిచే గుణం ఉంటుంది. ఇది పిల్లల శరీర ఉష్ణోగ్రతను తగ్గించి, వేడి నుంచి వారిని కాపాడుతుంది.
వెండిలో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ వైరల్ లక్షణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి పిల్లల్లో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి అద్భుతంగా సహాయపడతాయి.
బ్యాక్టీరియా, క్రిములను నాశనం చేసే శక్తి వెండికి ఉంటుంది. పిల్లలకు ఏవైనా గాయాలైనప్పుడు చర్మ ఇన్ఫెక్షన్లు రాకుండా ఇది అడ్డుకుంటుంది.
పిల్లలకు వెండి కడియం లేదా గొలుసు వేయడం వల్ల చెడు దృష్టి (దిష్టి) నుంచి రక్షణ లభిస్తుంది. వారి ఆరోగ్యం కూడా చాలా బాగుంటుంది.
ఒత్తిడి, చిరాకును తగ్గించే గుణం వెండికి ఉంది. ఇది పిల్లలు ప్రశాంతంగా నిద్రపోవడానికి, మానసికంగా ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి సహాయపడుతుంది.
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