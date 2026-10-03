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జస్ట్ 3 గ్రాముల్లోనే వచ్చే బంగారు చెవిపోగులు

life Oct 03 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:maha_lakshmijewellery Instagram
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స్టోన్ ఇయర్ రింగ్స్

సన్నటి చైన్, వైట్ స్టోన్స్ ఉన్న సింపుల్ ఇయర్ రింగ్స్  ఇవి.  పెట్టుకుంటే మీకు క్లాసీ లుక్ ఇస్తాయి. ఇవి కేవలం రెండు గ్రాముల్లోనే వస్తాయి.

Image credits: instagram\ gemini
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డ్రాప్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్

డ్రాప్ డిజైన్ లో వచ్చే ఇయర్ రింగ్స్ ఇవి. పలుచగా ఉండే ఇవి  డైలీవేర్ బావుంటాయి. వీటిని 3 గ్రాముల్లో చేయించుకోవచ్చు.

Image credits: miabytanishq
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హార్ట్ షేప్ ఇయర్ రింగ్స్

చిన్న ముత్యంతో వచ్చిన హార్ట్ షేప్ డిజైన్ ఉన్న ఇయర్ రింగ్స్ ఇవి.  కాలేజీ అమ్మాయిలకు బాగా సెట్ అవుతాయి. 

Image credits: miabytanishq
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స్టైలిష్ డిజైన్ ఇయర్ రింగ్స్

సన్నటి చైన్ తో పాటు చిన్నచిన్న హార్ట్ షేప్స్ ఉన్న ఇయర్ రింగ్స్ ఇవి. చాలా ఫ్యాషనబుల్ గా ఉంటాయి. 

Image credits: instagram
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ఇంటర్ లింక్ ఇయర్ రింగ్స్

ఇంటర్ లింక్ ఇయర్ రింగ్స్ ఇవి. కాలేజీ అమ్మాయిలు వీటిని రోజూ వాడుకోవచ్చు. 

Image credits: Getty
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సింపుల్ చెవిపోగులు

రోజూ పెట్టుకునేందుకు నప్పే సింపుల్ చెవిపోగులు ఇవి. కేవలం రెండు నుంచి మూడు గ్రాముల్లో వచ్చేస్తాయి.

Image credits: Amazon
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నిండుగా చెవి దిద్దులు

నిండుగా చెవిదిద్దులు ఇవి. చూసేందుకు ఎంతో అందంగా ఉంటాయి.

Image credits: Mynthra

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