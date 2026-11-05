Chanakya Niti: తెలివైనవారు ఈ 5 విషయాలు ఎవరితోనూ పంచుకోరు..!
Chanakya Niti: చాణక్య నీతి ప్రకారం.. మన జీవితంలో జరిగే కొన్ని విషయాలను ఎవరితోనూ పంచుకోకూడదు. అలా పంచుకోవడం వల్ల.. లాభం లేకపోగా మరీ ఎక్కువగా నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది.
చాణక్య నీతి..
ఈ రోజుల్లో సోషల్ మీడియా తెచ్చిన ట్రెండ్ వల్ల ప్రతి ఒక్కరూ తమ మనసులోని ప్రతీ ఆలోచనను, వ్యక్తిగత విషయాలను పబ్లిక్ గా షేర్ చేసుకుంటున్నారు. కానీ, మనం ఎంత ఎక్కువగా విషయాలను బయటపెడుతుంటే, ఇతరులు మనల్ని అంత సులభంగా తమ ప్రయోజనాల కోసం వాడుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చినట్లు అవుతుంది. నిజమైన తెలివైన వారు.. తమ జీవితంలోని కొన్ని విషయాలను ఎవరితోనూ పంచుకోరు అని చాణక్యుడు చెప్పాడు. మరి, ఏ విషయాలను పంచుకోకూడదో ఇప్పుడు చూద్దాం..
1.మీ బలహీనతలు..
మీ మనసును బాధిస్తున్న బాధను, దుఃఖాన్ని లేదా మీ బలహీనతలను ఎప్పుడూ నలుగురి ముందు బహిరంగంగా చూపించకండి. ఇతరులు మీ ముందర సానుభూతి చూపినట్లు నటించినా, మీ వెనుక మిమ్మల్ని ఎగతాళి చేసే అవకాశం ఉంది. మీ మానసిక బలహీనతలు ఏమిటో శత్రువులకు తెలిస్తే, వారు మీ బలమే మీపైకి ప్రయోగించి సులభంగా మిమ్మల్ని నియంత్రిస్తారు. కాబట్టి మీ బలహీనతలను మీలోనే దాచుకోవడం ఉత్తమం.
2. కుటుంబ కలహాలు..
ఇంటి గుట్టు రోడ్డున పెట్టకూడదు అని పెద్దలు చెబుతూ ఉంటారు. మీ ఇంట్లో జరిగే తగాదాలు లేదా అభిప్రాయ భేదాలను మూడవ వ్యక్తులతో పంచుకోవడం వల్ల మీ కుటుంబ గౌరవానికి తీవ్ర భంగం కలుగుతుంది. మీ కుటుంబ సమస్యలను తీర్చడానికి బయటి వాళ్ళు ఎవరూ నిజమైన శ్రేయోభిలాసులుగా ముందుకు రారు. బదులుగా, ఆ విషయాలను వారు తమ స్వార్థం కోసం, గాసిప్స్ కోసం ఉపయోగించుకునే ప్రమాదం ఉంది.
3. జరిగిన అవమానాలు..
ఎవరైనా మిమ్మల్ని మోసం చేసినప్పుడు లేదా అందరిలో అవమానించినప్పుడు, ఆ బాధను వెంటనే పట్టుకుని అందరికీ చెప్పుకోవడానికి పరుగెత్తుతుంటాం. కానీ చాణక్యుని ప్రకారం ఇది చాలా తప్పు. మీ అవమానాన్ని ఇతరులతో పంచుకుంటే, వారు మీ పట్ల గౌరవం కోల్పోవడమే కాకుండా, మీ వీక్నెస్గా భావించి మరింత చిన్నచూపు చూస్తారు. సమాజంలో మీ హుందాతనం తగ్గిపోతుంది.
4. మీ ప్రణాళికలు..
మీరు భవిష్యత్తులో సాధించాలనుకునే లక్ష్యాలు లేదా ప్రాజెక్ట్ల గురించి ముందుగానే ఊరూవాడా డప్పు కొట్టకండి. ఒక వివేకవంతుడు తన ఆలోచనను రహస్యంగా ఉంచి, అది పూర్తయిన తర్వాతే లోకానికి తెలియజేస్తాడు. ఏ పని జరగకముందే దానిని బహిరంగపరిస్తే, మీ పోటీదారులు మీ మార్గంలో అడ్డంకులు సృష్టించడానికి అవకాశం ఇచ్చినట్టవుతుంది.
5. ఆర్థిక నష్టాలు, డబ్బు సమస్యలు
డబ్బు విషయాలను ఎప్పుడూ పబ్లిక్ చేయకూడదు. మీ ఆర్థిక ఇబ్బందులను ప్రతి ఒక్కరితో పంచుకోవడం వల్ల ఎవరూ మీకు సహాయం చేయడానికి ముందుకు రారు. బదులుగా, సమాజం మిమ్మల్ని చిన్నచూపు చూస్తుంది, మీ సామర్థ్యాన్ని ప్రశ్నిస్తుంది. ఇది మీ వ్యాపార భాగస్వాముల్లో నమ్మకాన్ని దెబ్బతీస్తుంది, రుణదాతలను ఆందోళనకు గురిచేస్తుంది. కాబట్టి మీ ఆర్థిక విషయాలు అత్యంత నమ్మకమైన వారితో మాత్రమే పంచుకోండి.