Cashew vs Peanuts: జీడిపప్పు, పల్లీలలో దేనిలో పోషకాలు ఎక్కువ? ఎవరికి ఏది బెస్ట్?
Cashew vs Peanuts: జీడిపప్పు, పల్లీలు.. ఈ రెండూ మనం రెగ్యులర్ గా తినే ఆహార పదార్థాలే. అయితే ఈ రెండింటిలో ఆరోగ్యానికి ఏది ఎక్కువ మేలు చేస్తుంది? జీడిపప్పులో పోషకాలు ఎక్కువా? లేక పల్లీలు తింటే ఎక్కువ ప్రోటీన్ వస్తుందా? ఎవరు ఏది తింటే మంచిదో తెలుసా?
జీడిపప్పు, పల్లీలలో దేనిలో పోషకాలు ఎక్కువ?
డ్రై ఫ్రూట్స్, నట్స్ ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయని మనందరికీ తెలుసు. ముఖ్యంగా జీడిపప్పు, పల్లీలను చాలామంది రెగ్యులర్ గా తింటుంటారు. కొందరు జీడిపప్పును ఇష్టంగా తింటే.. మరికొందరు పల్లీలను స్నాక్స్గా తీసుకుంటారు. ఈ రెండింటిలోనూ శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అయితే ఏది ఎక్కువ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది? దేనిలో ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది? ఏది గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిది? వంటి విషయాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
జీడిపప్పులో ఉండే పోషకాలు
జీడిపప్పులో ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ప్రోటీన్లు, కార్బోహైడ్రేట్లు, ఫైబర్తో పాటు అనేక రకాల విటమిన్లు, ఖనిజాలు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా మెగ్నీషియం, కాపర్, జింక్, ఐరన్, ఫాస్పరస్ వంటి పోషకాలు జీడిపప్పు ద్వారా లభిస్తాయి. ఇవి శరీరంలోని వివిధ జీవక్రియలు సక్రమంగా జరగడానికి సహాయపడతాయి. జీడిపప్పులో ఉండే మెగ్నీషియం కండరాలు, నరాల పనితీరుకు, ఎముకల ఆరోగ్యానికి ఉపయోగపడుతుంది.
పల్లీల్లో ఉండే పోషకాలు
పల్లీలను చాలామంది స్నాక్స్ గా తీసుకుంటారు. వీటిలో కూడా అద్భుతమైన పోషకాలు ఉంటాయి. మొక్కల ఆధారిత ప్రోటీన్కు పల్లీలు మంచి వనరు. కండరాల నిర్మాణం, కణజాలాల మరమ్మతుకు ప్రోటీన్ అవసరం. పల్లీల్లో ప్రోటీన్తో పాటు ఆరోగ్యకరమైన మోనో అన్శాచురేటెడ్, పాలీ అన్శాచురేటెడ్ కొవ్వులు, ఫైబర్, విటమిన్ ఇ, నియాసిన్, ఫోలేట్, మెగ్నీషియం, ఫాస్పరస్ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా పల్లీల్లో ఉండే నియాసిన్ శక్తి జీవక్రియకు, నాడీ వ్యవస్థ పనితీరుకు సహాయపడుతుంది.
పోషకాలు దేనిలో ఎక్కువ?
సాధారణంగా 100 గ్రాముల జీడిపప్పులో సుమారు 553 కేలరీలు, 18 గ్రాముల ప్రోటీన్, 44 గ్రాముల కొవ్వు, 30 గ్రాముల కార్బోహైడ్రేట్లు ఉంటాయి. అదే 100 గ్రాముల పల్లీల్లో సుమారు 567 కేలరీలు, 26 గ్రాముల ప్రోటీన్, 49 గ్రాముల కొవ్వు, 16 గ్రాముల కార్బోహైడ్రేట్లు ఉంటాయి.
గుండె ఆరోగ్యానికి ఏది మంచిది?
గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలనుకునేవారు ఈ రెండింటినీ మితంగా ఆహారంలో చేర్చుకోవచ్చు. జీడిపప్పు, పల్లీల్లో ఉండే అసంతృప్త కొవ్వులు శరీరంలోని కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. అయితే ఉప్పు, మసాలాలు ఎక్కువగా కలిపిన పల్లీలు లేదా నూనెలో వేయించిన జీడిపప్పును తరచుగా తీసుకోవడం మంచిది కాదు.
బరువు తగ్గాలనుకునేవారు ఏది తినాలి?
బరువు తగ్గాలని ప్రయత్నించేవారికి పల్లీలు, జీడిపప్పు రెండూ ఉపయోగపడతాయి. అయితే వీటిలో కేలరీలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి పరిమాణంపై శ్రద్ధ పెట్టాలి. పల్లీల్లో ప్రోటీన్, ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయకుండా ఉండేందుకు సహాయపడతాయి. జీడిపప్పు కూడా ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ప్రోటీన్లను అందిస్తుంది. కాబట్టి ఏది తిన్నా పరిమిత మోతాదులో తీసుకోవాలి.
ఎంత మోతాదులో తినాలి?
జీడిపప్పు, పల్లీలు ఆరోగ్యానికి మంచివే అయినప్పటికీ అతిగా తినకూడదు. జీడిపప్పును 4 నుంచి 6 వరకు, పల్లీలను చిన్న గుప్పెడు తీసుకోవచ్చు. వ్యక్తి వయస్సు, శారీరక శ్రమ, రోజువారీ కేలరీల అవసరాన్ని బట్టి పరిమాణం కాస్త అటు ఇటుగా మారొచ్చు.