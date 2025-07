Image Credit : Facebook

రూ.50-200 లోపు మోటివేషనల్ కీచెయిన్లు దొరుకుతాయి. ఉదా: Best Teacher, You Inspire Me వంటి కోట్స్ తో. ఇవీ మీకు బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ... మీ టీచర్లు వీటిని బ్యాగ్ లేదా కీస్ కి తగిలించుకోవచ్చు.