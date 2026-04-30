Things Ban In Flight: విమానం ఎక్కుతున్నారా? మీ బ్యాగ్ లో ఇవి ఉంటే.. విమానం ఎక్కలేరు..!
Foods Ban In Flight: విమానం ఎక్కుతున్నారా? మీ బంధువులు, స్నేహితుల కోసం ఏవైనా ఆహార పదార్థాలు తీసుకువెళ్లాలని అనుకుంటున్నారా? మీ బ్యాగ్ లో కొన్ని ఫుడ్ ఐటెమ్స్ ఉంటే.. మీరు విమానం ఎక్కలేరని తెలుసా?
Airlines
ఈ రోజుల్లో విమాన ప్రయాణం చాలా నార్మల్ అయిపోయింది. చిన్న చిన్న అవసరాలకు కూడా విమానాల్లో ప్రయాణించేవారు బాగా పెరిగిపోయారు. చదువు కోసం, ఉద్యోగాల కోసం పిల్లలు ఇతర దేశాల్లో సెటిల్ అయితే.. వాళ్ల కోసం పేరెంట్స్ కూడా ఈ మధ్య ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్స్ వేస్తున్నారు. అయితే.. దూరంగా ఉన్న పిల్లల కోసం... చాలా మంది స్పెషల్ గా కొన్ని ఆహార పదార్థాలను తీసుకొని వెళ్తుంటారు. మన ఫుడ్స్ అక్కడ వాళ్లకు దొరకదు అనే భావనతో స్పెషల్ గా ప్యాక్ చేసి మరీ తీసుకెళ్తుంటారు. కానీ, కొన్ని ఫుడ్స్ మీ బ్యాగ్ లో ఉంటే... విమాన సిబ్బంది మిమ్మల్ని విమానం ఎక్కడానికి అనుమతించరు అనే విషయం మీకు తెలుసా? వేటిని తీసుకువెళితే ఇబ్బంది పడతారో..? అసలు ఎలాంటివి విమానంలో తీసుకువెళ్లడానికి అనుమతించరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం....
1.ద్రవ పదార్థాలు..
మీరు విమానంలో ప్రయాణించాలి అనుకుంటే... మీ లగేజ్ లో ఎలాంటి లిక్విడ్ ఫుడ్స్ ఉండకూడదు. అంటే.. సూప్ , సిరప్ , జామ్ , తేనె, చట్నీలు, డబ్బాలలోని జ్యూస్ లతో సహా 100ఎంఎల్ కంటే ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ఉంటే.. వాటిని క్యాబిన్ బ్యాగులలో తీసుకువెళ్లడానికి అంగీకరించరు. పిల్లల పాలు, డాక్టర్ ప్రిస్కిప్షన్ తో ఉన్న మందులు అయితే మాత్రమే క్యాబిల్ లో అనుమతిస్తారు. కానీ, వాటికి కూడా కొన్ని పరిమితులు ఉంటాయి.
2.ఘాటైన వాసన ఉన్న ఆహారాలు..
విమాన క్యాబిన్ లు మూసేసి ఉంటాయి. మొత్తం ఏసీతో నిండి ఉంటుంది. కాబట్టి ఘాటైన వాసన ఉన్న ఆహార పదార్థాలను అనుమతించరు. ముఖ్యంగా పచ్చి ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి, కొన్ని రకాల చేపలతో చేసిన ఘాటైన వాసన ఉన్న ఆహారాలను నిషేధించారు. చాలా ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ లైన్స్ ఈ ఫుడ్స్ ని అనుమతించరు.
3.కొబ్బరి..
ఎండు కొబ్బరిని కూడా క్యాబిన్ బ్యాగులలోకి తీసుకువెళ్లడానికి అనుమతించరు. ఎండు కొబ్బరిలో నూనె శాతం ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల దానికి మండే స్వభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీని కారణంగా అగ్ని ప్రమాదం జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని దీనిని కూడా నిషేధించారు.
4. తాజా పండ్లు , కూరగాయలు
మీరు విదేశాలకు ప్రయాణిస్తుంటే, తాజా పండ్లు, కూరగాయలు ,విత్తనాలను తీసుకువెళ్లడంపై కఠినమైన ఆంక్షలు ఉన్నాయి. అంతర్జాతీయ నిబంధనల ప్రకారం, దిగుమతి చేసుకున్న పండ్లు లేదా విత్తనాలలో దేశ వ్యవసాయానికి హాని కలిగించే తెగుళ్లు లేదా వ్యాధులు ఉండవచ్చు. దొరికితే భారీ జరిమానా విధించే అవకాశం ఉంది.
5. మాంసం, పాల ఉత్పత్తులు
చాలా దేశాలు, ముఖ్యంగా అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా , ఐరోపా దేశాలు, విమానాలలో దిగుమతి చేసుకున్న మాంసం, చీజ్ లేదా పాల ఉత్పత్తులను అనుమతించవు. మీరు వీటిని తీసుకువెళ్లాలంటే.. ఎయిర్ లైన్స్ తో ముందుగానే మాట్లాడుకోవడం ఉత్తమం.