Job : రోజూ 5 గంటలే పని.. నెలకు రూ.10 లక్షలు, ఏటా కోటి జీతం..: ఇది కదా జాబ్ అంటే
రోజూ కేవలం 5 గంటలు మాత్రమే వర్కింగ్ అవర్స్... కానీ నెలకు దాదాపు రూ.10 లక్షలు, ఏటా కోటి రూపాయలకు పైగా శాలరీ వస్తే.. ఇంతకంటే గొప్ప జాబ్ ఇంకేం ఉంటుంది. ఇలాంటి ఉద్యోగమే చేస్తున్నానని ఓ యువకుడు చేసిన రెడ్డిట్ పోస్ట్ నేటితర వేతనజీవులను ఆకట్టుకుంటోంది.
వారానికి 70 గంటలు అంటే రోజుకు 12-14 గంటలు పనిచేయాలి అని ఇన్ఫోసిస్ వ్యవస్థాపకులు నారాయణమూర్తి ఇటీవల యువతకు సలహా ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. దీన్నిబట్టి స్పష్టంగా ఓ విషయం అర్థమవుతోంది... ఉద్యోగం అంటే టైమ్ తో పనిలేకుండా పనిచేయాలన్నమాట. రెక్కలుముక్కలు చేసుకుని కష్టపడి చేయాల్సిందేం ఉంటుంది... ఏసీ గదుల్లో దర్జాగా కంప్యూటర్ ముందు కూర్చుని చేసే ఉద్యోగాలే కదా... 12 గంటలు కాదు 24 గంటలైనా చేయవచ్చు... ఇది చాలామంది అభిప్రాయం. అయితే వర్క్ స్ట్రెస్ ఏ స్థాయిలో ఉంటుందో వారికి తెలియదు... ఇటీవల పనిఒత్తిడి తట్టుకోలేక ఓ మహిళా టెకీ సూసైడ్ చేసుకున్న ఘటన హైదరాబాద్ లో వెలుగుచూసింది.
అయితే చాలిచాలని జీతాలతో 12-15 గంటలు పనిచేసే ఉద్యోగులు ఏదైనా మంచి బిజినెస్ చేసుకుంటే బాగుండని భావిస్తుంటారు. అలాంటివారు వెంటనే జాబ్ కు రిజైన్ చేసి బిజినెస్ ప్రారంభించాలి అనిపించేలా ఓ రెడ్డిట్ యూజర్ పోస్ట్ పెట్టాడు. ఇది ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.
''జాబ్ టైమింగ్స్ కేవలం ఐదుగంటలే... రోజూ ఉదయం 9:30 నుంచి మధ్యాహ్నం 2:30 వరకు మాత్రమే. ఇంటిదగ్గరే ఆఫీస్... వెళ్ళిరావడానికి ఐదు నిమిషాలే పడుతుంది... అంటే ప్రయాణ సమయం, ఖర్చులు ఆదా. ఇలా చాలా తక్కువ సమయం పనిచేస్తూ ఏడాదికి ఏకంగా రూ.1.1 కోట్లు సంపాదిస్తున్నా'' ఇలా సదరు రెడ్డిట్ యూజర్ తన ఫ్యామిలీ బిజినెస్ను చూసుకుంటూ తనకు దొరికిన 'డ్రీమ్' వర్క్-లైఫ్ బ్యాలెన్స్ గురించి చెప్పి అందరిలో అసూయ, ఆసక్తిని రేకెత్తించాడు.
''ఇటీవల మా కుటుంబ వ్యాపారాన్ని నడపడంలో మా నాన్నకు సహాయం చేయడం ప్రారంభించాను. నేను ఉదయం 9:30కి ఆఫీస్కు వెళ్లి మధ్యాహ్నం 2:30కి వచ్చేస్తాను. మా నాన్న కూడా అంతే. ఆ తర్వాత మా పని పూర్తయినట్టే. మధ్యాహ్నం 2:30 తర్వాత నాకు నచ్చింది చేయడానికి పూర్తి స్వేచ్ఛ ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్ను కలవడం, సాయంత్రం డ్రైవ్కు వెళ్లడం లేదా కుటుంబంతో కలిసి బయట తినడం వంటివి చేస్తూ నా సమయాన్ని గడుపుతాను'' అని ఆ వ్యక్తి రెడ్డిట్ లో రాసుకొచ్చాడు. అంటే అతడు తండ్రి దగ్గర జాబ్ చేస్తున్నాడన్నమాట.
''ప్రస్తుతం తమ కుటుంబ వ్యాపారం ద్వారా ఏటా రూ.1.10 కోట్లు వస్తోంది. పనివాళ్ళ జీతాలు, ఇతర నిర్వహణ కోసం ప్రతి నెలా సుమారు రూ.4-4.5 లక్షలు ఖర్చవుతుంది. అంటే ఏడాదికి రూ.40-45 లక్షలు. మిగిలిన రూ.60-70 లక్షలు లాభమే... ఈ డబ్బులు సంవత్సరానికి ఒకసారి వస్తాయి. దీన్నే మేము మా వార్షిక పొదుపుగా భావిస్తాం’ అని చెప్పుకొచ్చాడు. అయితే ఈ జాబ్ లో తనకు పూర్తి స్వేచ్చ ఉంటుందని... పనిఒత్తిడి, మెంటల్ టెన్షన్ ఉండదని చెబుతున్నాడు. ఈ జాబ్ లో బాధ్యత ఉంటుంది... బరువు ఉండదని అంటున్నాడు.
ఈ రెడ్డిట్ పోస్ట్ పై నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందించారు. ‘రోజుకు 5 గంటలు పనిచేస్తూ ఇంత సంపాదిస్తున్నారు. ఇది ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు?’ అని ఒకరు కామెంట్ చేశారు. ‘ఫ్యామిలీ బిజినెస్ ఉండటం నిజంగా అదృష్టమే’ అని మరొకరు అన్నారు. ‘మీరు ఏ వ్యాపారంలో ఉన్నారో చెప్పగలరా?’ అని మూడో వ్యక్తి అడగ్గా ‘ఎడ్యుకేషన్’ అని పోస్ట్ పెట్టిన వ్యక్తి బదులిచ్చాడు. తమ సంస్థ ఎడ్యుకేషనల్ సెంటర్లను నడుపుతోందని చెప్పాడు.
‘మీరు చాలా అదృష్టవంతులు. మేమంతా రోజుకు 10 నుంచి 12 గంటలు కష్టపడినా అంత సంపాదించలేకపోవచ్చు. జీవితాన్ని ఆస్వాదించండి, పేదలకు కూడా కొంత పంచండి’ అని నాలుగో వ్యక్తి సూచించాడు. ‘వర్క్-లైఫ్ బ్యాలెన్స్ అనేది వ్యక్తిగతం. నేను నా 20 ఏళ్లలో ఉన్నాను, రోజుకు 12 గంటలకు పైగా పనిచేస్తా. 50 ఏళ్లలో ఉండి రోజుకు 18 గంటలు పనిచేసే వాళ్లు కూడా నాకు తెలుసు. అదే వాళ్లకు కిక్ ఇస్తుంది’ అని మరోవ్యక్తి కామెంట్ చేశాడు.