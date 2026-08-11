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- Bank Jobs : ప్రభుత్వ బ్యాంకులో జాబ్ సాధించాలని కలగంటున్నారా? అయితే ఈ ఛాన్స్ మిస్ చేసుకోవద్దు
Bank Jobs : ప్రభుత్వ బ్యాంకులో జాబ్ సాధించాలని కలగంటున్నారా? అయితే ఈ ఛాన్స్ మిస్ చేసుకోవద్దు
నిరుద్యోగ యువతకు దేశంలోనే అతిపెద్ద ప్రభుత్వరంగ బ్యాంకు ఎస్బీఐ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఈ బ్యాంకుల్లో పనిచేసేందుకు 1538 జూనియర్ అసోసియేట్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది.
స్టేట్ బ్యాంకులో ఉద్యోగాల జాతర
Banking Jobs : బ్యాంకింగ్ ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న తెలుగు యువతకు లక్కీ ఛాన్స్. ప్రభుత్వరంగ బ్యాంకు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI) ఏకంగా 1538 జూనియర్ అసోసియేట్ ఖాళీలను భర్తీ చేయనుంది… ఈ మేరకు ప్రకటన కూడా విడుదల చేసింది. స్పెషల్ రిక్రూట్మెంట్ డ్రైవ్ ద్వారా ఈ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు… కాబట్టీ మీ బ్యాంక్ జాబ్ కలను నెరవేర్చుకునేందకు ఇదే మంచి సమయం.
బ్యాంకు ఉద్యోగాల కోసం సన్నద్దమయ్యే యువతీయువకులు, అర్హత గల అభ్యర్థులు ఈనెల (ఆగస్టు) 27వ తేదీలోపు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఇప్పటికే అభ్యర్థుల నుండి దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రారంభం అయ్యింది… కాబట్టి చివరి నిమిషం వరకు ఆగకుండా అధికారిక నోటిఫికేషన్ను పూర్తిగా చదివి అప్లై చేయడం మంచిది.
ఎస్బిఐ లో జూనియర్ అసోసియేట్ ఉద్యోగాల కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే కనీస వయస్సు 20 ఏళ్లు, గరిష్ఠ వయస్సు 28 ఏళ్లు ఉండాలి. అయితే ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం కొన్ని వర్గాలకు (ఎస్సి, ఎస్టి, దివ్యాంగులు, ఇతర రిజర్వేషన్ కలిగినవారికి) వయోపరిమితిలో సడలింపు ఉంటుంది.
ఎస్బిఐ జూనియర్ అసోసియేట్ ఉద్యోగాల ఎంపిక ప్రక్రియ
స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో జూనియర్ అసోసియేట్ ఉద్యోగాలు పొందేందుకు కావాల్సిన విద్యార్హతలు, రిజర్వేషన్, ఇతర అర్హతల పూర్తి వివరాల కోసం దరఖాస్తు చేసే ముందు ఎస్బీఐ విడుదల చేసిన అధికారిక నోటిఫికేషన్ను తప్పకుండా చెక్ చేసుకోవాలి. అన్ని అర్హతలు ఉంటేనే దరఖాస్తు చేసుకొండి.
ఎస్బీఐ జూనియర్ అసోసియేట్ ఎంపిక ప్రక్రియ పలు దశల్లో జరుగుతుంది. ముందుగా ప్రిలిమినరీ పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. ఇది 100 మార్కులకు, గంట వ్యవధితో ఉండే ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ పరీక్ష. తప్పు సమాధానాలకు నెగెటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది.
ప్రిలిమ్స్లో అర్హత సాధించిన వారు మెయిన్స్ పరీక్షకు హాజరుకావొచ్చు. ఈ మెయిన్స్ పరీక్షను అక్టోబర్ లేదా నవంబర్ నెలలో నిర్వహించనున్నట్లు SBI నోటిఫికేషన్ లో తెలిపారు. పరీక్ష తేదీలపై తుది ప్రకటనను ఎస్బీఐ అధికారికంగా విడుదల చేస్తుంది. ఇందులో అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులకు సర్టిపికేట్ వెరిఫికేషన్, మెడికల్ టెస్ట్ అనంతరం జాబ్ ఫైనల్ చేస్తారు.
ఎస్బిఐ జూనియర్ అసోసియేట్ ఉద్యోగాల దరఖాస్తు విధానం
కొంతమంది అభ్యర్థులకు స్థానిక భాషా పరీక్ష ఉంటుంది. 10వ లేదా 12వ తరగతిలో స్థానిక భాషను ఒక సబ్జెక్టుగా చదవని వారు ఈ పరీక్ష రాయాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో ఆ భాషను చదవడం, రాయడం, మాట్లాడటం, అర్థం చేసుకునే నైపుణ్యాలను పరీక్షిస్తారు.
ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు ఎస్బీఐ అధికారిక కెరీర్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్లి ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వ్యక్తిగత, విద్యా వివరాలను సరిగ్గా నమోదు చేసి, అవసరమైన డాక్యుమెంట్లను అప్లోడ్ చేయాలి. తర్వాత దరఖాస్తు ఫీజును ఆన్లైన్లో చెల్లించి, అప్లికేషన్ను సబ్మిట్ చేయాలి.
దరఖాస్తు చేశాక రిజిస్టర్డ్ ఈమెయిల్, మొబైల్ నంబర్ను యాక్టివ్గా ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. హాల్ టికెట్, ఇతర అప్డేట్స్ వాటికే వస్తాయి. ఆగస్టు 27లోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి కాబట్టి, త్వరపడటం మంచిది. బ్యాంకు ఉద్యోగాల కోసం కలగనే తెలుగు యువతకు ఇది మంచి అవకాశం.