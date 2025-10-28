- Home
చరిత్రలోనే అతిపెద్ద లేఆఫ్, 30 వేల ఉద్యోగాలు ఫసక్.. టెక్ దిగ్గజం ఉద్యోగుల ఊచకోత
Layoffs: ప్రపంచ ప్రఖ్యాత ఈకామర్స్, టెక్ దిగ్గజం అమెజాన్ భారీగా ఉద్యోగులను తొలగించేందుకు సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఏకంగా 30 వేల మంది ఉద్యోగులను తొలగించే ఆలోచనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
మరోసారి ఉద్యోగులపై కత్తి
ప్రపంచ ప్రసిద్ధ ఇ-కామర్స్ సంస్థ అమెజాన్ (Amazon) మరోసారి భారీ స్థాయిలో ఉద్యోగుల తొలగింపులకు సిద్ధమవుతోంది. ఈసారి దాదాపు 30,000 మంది కార్పొరేట్ ఉద్యోగులను కంపెనీ వదులుకునే ఆలోచనలో ఉందని అంతర్జాతీయ వార్తా సంస్థ రాయిటర్స్ వెల్లడించింది. కంపెనీ ఖర్చులను తగ్గించే వ్యూహంలో భాగంగా ఈ చర్య తీసుకుంటున్నట్లు సమాచారం.
ఇప్పటికే 27 వేల మందికి నోటీసులు
2022 చివరి నుంచి ఇప్పటివరకు అమెజాన్ దాదాపు 27,000 మంది ఉద్యోగులను తొలగించింది. అయితే తాజా నిర్ణయం సంస్థ చరిత్రలోనే అత్యంత పెద్ద లేఆఫ్గా నిలవనుందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం అమెజాన్లో 3.5 లక్షల మందికి పైగా కార్పొరేట్ ఉద్యోగులు ఉన్నారు. ఈ తొలగింపులు సంస్థ మొత్తం సిబ్బందిలో సుమారు 10 శాతం మందిని ప్రభావితం చేయనున్నాయి.
ఏ విభాగాలు ప్రభావితం కానున్నాయి?
గత రెండేళ్లుగా అమెజాన్ పరికరాల తయారీ, కమ్యూనికేషన్, పాడ్కాస్టింగ్ వంటి విభాగాల్లో ఉద్యోగులను తగ్గిస్తూ వచ్చింది. తాజా దశలో మానవ వనరులు (Human Resources), పీపుల్ ఎక్స్పీరియెన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, డివైసెస్, సర్వీసెస్ వంటి విభాగాలు కూడా ప్రభావితమయ్యే అవకాశం ఉంది. కంపెనీ ఇప్పటికే ఈ నిర్ణయంపై సంబంధిత విభాగాల మేనేజర్లకు ప్రత్యేక మార్గదర్శక శిక్షణను ఇచ్చినట్లు సమాచారం.
ఉద్యోగులకు ముందస్తు సమాచారం
తొలగింపుల గురించి ఉద్యోగులతో ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయాలో మేనేజర్లకు ప్రత్యేక సూచనలు ఇచ్చినట్లు కంపెనీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. మొదట దశలోనే దాదాపు వెయ్యి మంది ఉద్యోగులకు వచ్చే వారం నోటీసులు అందే అవకాశం ఉందని సమాచారం. వీరిలో ఎక్కువమంది మిన్నియాపాలిస్లోని అమెజాన్ ప్రధాన కార్యాలయంలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులే అని తెలిసింది.
“ఇది AI శకం” – అమెజాన్ సీఈఓ యాండీ జెస్సీ
అమెజాన్ సీఈఓగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత నుంచి యాండీ జెస్సీ పలు వ్యూహాత్మక మార్పులు చేస్తున్నారు. ఆయన దృష్టి ప్రధానంగా కృత్రిమ మేధస్సు (AI), న్యూ టెక్నాలజీపై ఉంది. “ప్రస్తుతం మనం AI యుగంలో ఉన్నాం, భవిష్యత్తు దానిపైనే ఆధారపడి ఉంది” అని ఆయన పలుమార్లు స్పష్టం చేశారు. ఈ దృష్టితో సంస్థ ఖర్చులను తగ్గించడం, పునర్వ్యవస్థీకరణ చేయడం వంటి చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి.
మొత్తంమీద అమెజాన్ తాజా నిర్ణయం గ్లోబల్ టెక్ రంగంలో మరోసారి అనిశ్చితి వాతావరణాన్ని సృష్టించింది. టెక్ కంపెనీల్లో ఉద్యోగ భద్రతపై భయం మళ్లీ తలెత్తింది. విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ప్రకారం, AI విప్లవం ప్రారంభ దశలో ఉండటంతో ఇలాంటి మార్పులు భవిష్యత్తులో మరింత సాధారణం కావచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు.