అలర్ట్.. నవంబర్ 1వ తేదీ నుంచి కీలక మార్పులు. కచ్చితంగా తెలుసుకోవాల్సిందే..
New Rules: మరో నాలుగు రోజుల్లో అక్టోబర్ నెల ముగియనుంది. క్యాలెండర్లో మరో కొత్త నెల ప్రారంభంకానుంది. అయితే నవంబర్లో కొన్ని కీలక మార్పులు జరగనున్నాయి. నవంబర్ 1 నుంచి అమల్లోకి రానున్న నిబంధనలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
LPG, CNG, PNG ధరల్లో మార్పులు
నవంబర్ 1 నుంచి గ్యాస్ ధరలపై మార్పులు ఉంటాయి. LPG, CNG, PNG ధరలు నెలవారీగా మారే అవకాశం ఉంది. వాణిజ్య గ్యాస్ సిలిండర్లు కూడా గత కొన్ని నెలల్లో హెచ్చుతగ్గులకు లోనయ్యాయి. ఈ మార్పులు మీ గ్యాస్ బిల్లుపై ప్రభావం చూపుతాయి, కాబట్టి ముందస్తుగా చెల్లింపులను ప్లాన్ చేసుకోవడం మంచిది.
ఆధార్ అప్డేట్ ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో
UIDAI ఆధార్ అప్డేట్ను సులభతరం చేసింది. మీరు ఇప్పుడు కేంద్రానికి వెళ్లకుండా మీ పేరు, చిరునామా, పుట్టిన తేదీ, మొబైల్ నంబర్ను ఆన్లైన్లో అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. బయోమెట్రిక్ (వేలిముద్ర, ఐరిస్) అప్డేట్ మాత్రమే కేంద్రం ద్వారా చేయవలసి ఉంటుంది. కొత్త సిస్టమ్లో UIDAI, పాన్, పాస్పోర్ట్, రేషన్ కార్డు, పాఠశాల రికార్డులు వంటి ప్రభుత్వ డేటాబేస్లతో మీ వివరాలను ఆటోమేటిక్గా ధృవీకరిస్తుంది.
క్రెడిట్ కార్డులు, డిజిటల్ చెల్లింపులపై కొత్త ఛార్జీలు
నవంబర్ 1 నుంచి SBI క్రెడిట్ కార్డ్ లేదా CRED, Mobikwik, CheQ వంటి వాలెట్/ఆప్లను ఉపయోగించే చెల్లింపులకు కొత్త ఛార్జీలు వర్తిస్తాయి. అన్సెక్క్యూర్డ్ క్రెడిట్ కార్డులకు 3.75% చార్జ్, స్కూల్ లేదా కళాశాల ఫీజుల కోసం థర్డ్-పార్టీ చెల్లింపులకు 1% అదనపు ఛార్జ్, రూ.1,000 మించి వాలెట్ లోడ్లకు 1% చార్జ్, కార్డ్-టు-చెక్ చెల్లింపులకు రూ.200 చార్జ్ విధిస్తారు. ఈ మార్పులు అదనపు ఖర్చులు తగ్గించడానికి చెల్లింపు పద్ధతులను జాగ్రత్తగా ఎంచుకోవాల్సిన అవసరాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తాయి.
మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పారదర్శకత పెరుగుతోంది
SEBI కొత్త మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. ఇప్పుడు AMC ఉద్యోగులు లేదా వారి బంధువులు రూ.15 లక్షల పైగా లావాదేవీలు చేసే సమయంలో, ఆ లావాదేవీని కంపెనీ కంప్లైయన్స్ ఆఫీసర్కు నివేదించాలి. దీని ద్వారా పెట్టుబడిదారుల రక్షణ బలోపేతం అవుతుంది, అవకతవకలు తగ్గుతాయి. ఈ మార్పు మ్యూచువల్ ఫండ్లలో భద్రత, విశ్వసనీయతను పెంచుతుంది.
బ్యాంకు ఖాతాల్లో 4 నామినీల సౌకర్యం
ఇప్పటి నుంచి కస్టమర్లు తమ బ్యాంకు ఖాతాలు, లాకర్లు, సేఫ్ కస్టడీ కోసం 4 నామినీలను నామినేట్ చేసుకోవచ్చు. ప్రతి నామినీకి వాటా కస్టమర్ నిర్ణయించిన ప్రకారం కేటాయించవచ్చు. మొదటి నామినీ మరణిస్తే, వాటా స్వయంచాలకంగా రెండవ నామినీకి బదిలీ అవుతుంది. ఈ మార్పు ఖాతాదారుల ప్రయోజనాలను కాపాడడానికి, బ్యాంకింగ్ పారదర్శకతను పెంచడానికి రూపొందించారు.