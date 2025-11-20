- Home
- అమెరికా పో పొమ్మంటుంటే జర్మనీ రా రమ్మంటోంది.. ఈ రంగాల్లో లక్షల ఉద్యోగాలు, ఇండియన్ యువతకు జాక్ పాట్
అమెరికా, ఇంగ్లాండ్ వంటి దేశాలు నిబంధనలను కఠినతరం చేసి ఇండియన్స్ ను పొమ్మనలేక పొగబెడుతుండగా... జర్మనీ వంటి దేశాలు డోర్లు తెరిచి సాధరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాయి. అధిక జీతంతో ఐటీ, ఇంజనీరింగ్ సహా 6 ముఖ్యమైన రంగాల్లో సులభమైన వీసా అవకాశాలను కల్పిస్తున్నాయి.
విదేశీ ఉద్యోగాల కల నిజం చేసుకొండి..
Foreign Jobs : విదేశాల్లో ఉన్నత చదువులు చదవాలని... ఉద్యోగాన్ని సంపాదించి అక్కడే స్థిరపడిపోవాలని చాలామంది భారతీయ యువత కల. మరీముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన యువత విదేశీ ఉద్యోగాలపై ఎక్కువ ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు... డాలర్ డ్రీమ్స్ లో ఉంటారు. కానీ ఇండియన్స్ ఎక్కువగా ఆసక్తిచూపించే అమెరికాలో పరిస్థితి దారుణంగా ఉంది... ట్రంప్ అధ్యక్ష బాధ్యతలు చేపట్టాక చాలామంది యూఎస్ ఉద్యోగ కల చెదిరిపోయింది. ఇలా యూఎస్ పో పొమ్మంటుంటే కొన్ని దేశాలు భారతీయ యువతను రా రమ్మంటున్నాయి. అలాంటి దేశాల్లో జర్మనీ ఒకటి... ఇక్కడ ఐటీతో పటు వివిధ రంగాల్లో భారీ ఉద్యోగ అవకాశాలున్నాయి.
జర్మనీలో ఉద్యోగావకాశాలు
యూరప్లోని అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో జర్మనీ ఒకటి... ఇలాంటి దేశం ప్రపంచవ్యాప్తంగా నైపుణ్యం గల నిపుణుల కోసం, మరీముఖ్యంగా భారతీయుల కోసం తలుపులు తెరిచింది. అమెరికా, ఇంగ్లాండ్ వంటి దేశాలు వలస విధానాలను కఠినతరం చేస్తుండగా,.. జర్మనీ మాత్రం విదేశీ టాలెంట్ ను వాడుకునేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తోంది. దేశంలోని వివిధ రంగాల్లో 2 లక్షలకు పైగా ఖాళీలను భర్తీ చేయడానికి విదేశీ యువతను ఆహ్వానిస్తోంది.
జర్మనీ విదేశాంగ కార్యాలయం అధికారిక ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫారమ్ Deutschland.de విడుదల చేసిన డేటా ప్రకారం... దేశవ్యాప్తంగా రెండు లక్షలకు పైగా ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయి. అన్ని రంగాల్లో అర్హులైన సిబ్బందికి రోజురోజుకు డిమాండ్ పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా ఇంజనీరింగ్ నుండి అభివృద్ధి చెందుతున్న గ్రీన్ ఎనర్జీ రంగం వరకు పలు రంగాల్లో మంచి జీతాలతో కూడిన ఉద్యోగాలు సిద్దంగా ఉన్నాయి. ఇలా జర్మనీలో సులభంగా ఉపాధిని అందించే ఆరు ప్రధాన రంగాల గురించి తెలుసుకుందాం.
జర్మనీలో ఇంజనీర్లకు ఫుల్ డిమాండ్
జర్మనీ సాంప్రదాయ పరిశ్రమ ఇప్పుడు 'ఇండస్ట్రీ 4.0' అనే డిజిటల్ టెక్నాలజీ, ఆటోమేషన్ ద్వారా వేగంగా ఆధునికీకరణ చెందుతోంది. ఈ మార్పులో ఇంజనీర్లు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఇంటెలిజెంట్ సిస్టమ్లను రూపొందించడం, ఉత్పత్తిని మెరుగుపరచడం, అధునాతన సాంకేతిక పరిష్కారాలను ఏకీకృతం చేయడం వంటి ముఖ్యమైన పనులకు ఇంజనీర్ల నైపుణ్యం అవసరం. అందుకే జర్మనీలో అత్యధికంగా డిమాండ్ ఉన్న నిపుణుల జాబితాలో ఈ రంగం అగ్రస్థానంలో ఉంది.
1.5 లక్షల ఐటీ ఖాళీలు; భారతీయులకు జాక్పాట్!
యూరప్లోనే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, టెలికమ్యూనికేషన్స్కు జర్మనీ అతిపెద్ద మార్కెట్. ఇక్కడ టెక్నాలజీ నిపుణుల కొరత తీవ్రంగా ఉంది. దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 1,49,000 ఐటీ ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయి. సైబర్ సెక్యూరిటీ నిపుణులు, సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్లు, డేటా అనలిస్టులు, నెట్వర్క్ అడ్మినిస్ట్రేటర్లు వంటి డిజిటల్ ఆర్థిక వ్యవస్థలోని అన్ని విభాగాల్లో డిమాండ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది.
వృద్ధుల ఆరోగ్య సంరక్షణ: నర్సులకు కొత్త వీసా ప్రయోజనాలు
జనాభా వృద్ధాప్యం, ఆయుర్దాయం పెరగడం వల్ల జర్మనీ ఆరోగ్య వ్యవస్థ తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటోంది. ఆసుపత్రులు, క్లినిక్లు, వృద్ధుల సంరక్షణ కేంద్రాలలో నాణ్యమైన సేవను అందించడానికి నర్సులు అధిక సంఖ్యలో అవసరం. ఈ రంగంలో సుమారు 35,000 ఖాళీలు ఉన్నాయని అధికారిక అంచనాలు చెబుతున్నాయి. అంతర్జాతీయంగా శిక్షణ పొందిన నర్సులను కొత్త వీసా, గుర్తింపు మార్గాల ద్వారా జర్మనీకి చురుకుగా ఆహ్వానిస్తున్నారు.
మధ్య తరహా కంపెనీల అవసరాలు తీర్చే నిపుణులు
జర్మనీ ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నెముక అయిన మధ్య తరహా కంపెనీల (మిటెల్స్టాండ్) అవసరాలను నైపుణ్యం కలిగిన చేతివృత్తుల వారు తీరుస్తున్నారు. వడ్రంగులు, ఎలక్ట్రీషియన్లు, ప్లంబర్లు, మెకానిక్స్ వంటి అనేక సాంప్రదాయ ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయి. యువత వృత్తి శిక్షణను కోరుకుంటున్నప్పటికీ, నైపుణ్యం కలిగిన కార్మికుల కొరత కొనసాగుతోంది. ఈ రంగంలోని నిపుణులకు కూడా జర్మనీలో మంచి భవిష్యత్తు ఉంది
లాజిస్టిక్స్ రంగం వృద్ధి
యూరప్లోనే అతిపెద్ద లాజిస్టిక్స్ రంగాన్ని జర్మనీ కలిగి ఉంది. ఇది సరుకు రవాణా నుండి ప్రజా రవాణా వరకు అన్నింటినీ కలిగి ఉంటుంది. ప్రజలను, వస్తువులను సమర్థంగా తరలించడానికి అర్హత కలిగిన డ్రైవర్లు, రైల్వే సిబ్బంది, రవాణా మేనేజర్లు చాలా ముఖ్యం. సరఫరా గొలుసులు విస్తరించడం, ఇ-కామర్స్ వృద్ధి కారణంగా, రవాణా, లాజిస్టిక్స్ రంగంలోని నిపుణులు జర్మనీ ఆర్థిక యంత్రంలో ముఖ్యమైన భాగంగా మారారు.
గ్రీన్ జాబ్స్లో ఉజ్వల అవకాశాలు
పరిశోధన, ఆవిష్కరణలకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇచ్చే జర్మనీలో రసాయన శాస్త్రం, భౌతిక శాస్త్రం, పర్యావరణం, జీవశాస్త్రం వంటి సహజ శాస్త్రవేత్తలకు విశ్వవిద్యాలయాలు, ప్రైవేట్ కంపెనీలలో విస్తృత అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాక స్థిరమైన అభివృద్ధి జర్మనీ జాతీయ లక్ష్యం. అందువల్ల రవాణా, నిర్మాణం, తయారీ, ఇంధన రంగాలలో "గ్రీన్ జాబ్స్" పెరుగుతున్నాయి. పరిశుభ్రమైన, పచ్చని భవిష్యత్తును రూపొందించడానికి ఆసక్తి ఉన్న నిపుణులకు ఇది ఒక గొప్ప శకం.