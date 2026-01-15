- Home
- Jobs
- Bank Jobs : యువతకు లైఫ్ సెటిల్ చేసుకునే ఛాన్స్... నెలానెలా రూ.93,960 శాలరీతో వైట్ కాలర్ జాబ్స్
Bank Jobs : యువతకు లైఫ్ సెటిల్ చేసుకునే ఛాన్స్... నెలానెలా రూ.93,960 శాలరీతో వైట్ కాలర్ జాబ్స్
బ్యాంకింగ్ ఉద్యోగాల కోసం ప్రిపేరయ్యే తెలుగు యువతకు అద్భుత అవకాశం. యునైటెడ్ కమర్షియల్ బ్యాంక్ 2026 ఆరంభంలోనే ఉద్యోగాల ప్రక్రియను ప్రారంభించింది. ఇంకెందుకు ఆలస్యం… అర్హతలు కలిగినవారు వెంటనే అప్లై చేసుకొండి.
యూకో బ్యాంకులో ఉద్యోగాల భర్తీ
Bank Jobs : హాయిగా ఏసిలో కూర్చుని పని ఒత్తిడి లేకుండా టైమ్ టు టైమ్ చేసే ఉద్యోగాలనే ఎవరైనా కోరుకునేది. ఇలాంటి వైట్ కాలర్ ఉద్యోగాల్లో బ్యాంక్ జాబ్స్ ముందుంటాయి. అందుకే చాలామంది యువత కేవలం బ్యాంక్ ఉద్యోగాల కోసమే ఎదురుచూస్తుంటారు... వాటికోసమే ప్రత్యేకంగా సన్నద్దం అవుతుంటాయి. ఇలాంటివారికి గుడ్ న్యూస్... ఓ బ్యాంక్ 2026 ఆరంభంలోనే ఉద్యోగాల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ జారీచేసింది.
యూకో బ్యాంక్ (United Commercial Bank) 2026-27 సంవత్సరానికి రిక్రూట్మెంట్ ప్రక్రియను ప్రారంభించింది. ఈసారి స్పెషలిస్ట్ ఆఫీసర్ (SO), జనరలిస్ట్ ఆఫీసర్ విభాగాల్లో మొత్తం 173 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. అర్హులైన అభ్యర్థులు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
యూకో బ్యాంకులో భర్తీచేసే పోస్టులివే...
ఈ రిక్రూట్మెంట్ ద్వారా జూనియర్ మేనేజ్మెంట్ గ్రేడ్ (JMGS-I), మిడిల్ మేనేజ్మెంట్ గ్రేడ్ (MMGS-II) స్థాయిలలో కింది పోస్టులను భర్తీ చేస్తున్నారు
• ట్రేడ్ ఫైనాన్స్ ఆఫీసర్
• ట్రెజరీ ఆఫీసర్
• చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్
• సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్
• డేటా అనలిస్ట్ & డేటా సైంటిస్ట్
• సైబర్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్, క్లౌడ్ ఇంజనీర్.
విద్యార్హతలు, వయో పరిమితి
గ్రాడ్యుయేట్/ఇంజనీరింగ్/సీఏ/ఎంబిఏ/ఎంసిఏ/ఎమ్మెస్సి తో పాటు మరికొన్ని విద్యార్హతలతో యూకో బ్యాంక్ లో ఉద్యోగాల భర్తీ జరుగుతోంది. (పోస్టును బట్టి విద్యార్హతలు ఉన్నాయి)
20 నుండి 35 ఏళ్లలోపు వయసు గలవారు ఈ ఉద్యోగాలకు అర్హులు (పోస్టును బట్టి వయోపరిమితి నిర్ణయించారు)
దరఖాస్తు ఫీజు
ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేయడానికి చెల్లించాల్సిన ఫీజు వివరాలు
• SC/ST, వికలాంగులు : 175 రూపాయలు (జీఎస్టీతో కలిపి)
• ఇతరులు (జనరల్/OBC/EWS) : 800 రూపాయలు (జీఎస్టీతో కలిపి)
• ఫీజును ఆన్లైన్లో మాత్రమే చెల్లించాలి.
ఎంపిక ప్రక్రియ
ఆన్ లైన్ రాత పరీక్ష
స్క్రీనింగ్
గ్రూప్ డిస్కషన్
ఇంటర్వ్యూ
దరఖాస్తుల సంఖ్యను బట్టి అభ్యర్థుల ఎంపిక ప్రక్రియ ఉంటుంది.
ఇక్కడ దరఖాస్తు చేసుకొండి
అర్హులైన అభ్యర్థులు బ్యాంక్ అధికారిక వెబ్సైట్ uco.bank.in లోని 'కెరీర్స్' విభాగానికి వెళ్లి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
లేదా కింద ఇచ్చిన లింక్ను ఉపయోగించవచ్చు
https://onlineappl.ucoonline.bank.in/SPE_RCER/
దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రారంభం : జనవరి 14, 2026
• దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ: ఫిబ్రవరి 2, 2026
• ఫీజు చెల్లింపుకు చివరి తేదీ: ఫిబ్రవరి 2, 2026
శాలరీ
UCO బ్యాంకులో పోస్టును బట్టి శాలరీ ఉంటుంది. రూ.48,480 నుండి రూ.93,960 వరకు శాలరీలు ఉన్నాయి. సాధారణంగా బ్యాంకు ఉద్యోగులకు లభించే ఇతర అలవెన్సులు కూడా వర్తిస్తాయి.