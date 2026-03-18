Oil Crisis: ప్రపంచమంతా ఆయిల్ కొరత వచ్చినా.. ఈ దేశానికి మాత్రం ఏం కాదు. ఏందుకంటే.?
Oil Crisis: ఇరాన్ పరిణామాల వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు ధరలు పెరుగుతున్నాయి. భారత్ లాంటి ఇంధన దిగుమతులపై ఆధారపడే దేశాలు ఆందోళన చెందుతున్నాయి. కానీ ఆశ్చర్యకరంగా ఒక దేశంపై ప్రభావం పడడం లేదు. ఇంతకీ ఏంటా దేశం, దీనికి కారణం ఏంటంటే..
ప్రకృతి శక్తితో నడిచే దేశం
ప్రపంచమంతా ఆయిల్ కొరత వచ్చినా ఐస్లాండ్పై పెద్దగా ప్రమాదం పడదు. ఐస్లాండ్ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే… ఇది తన మొత్తం విద్యుత్ అవసరాల్లో 85% నుంచి 90% వరకు సహజ వనరుల నుంచే పొందుతుంది. ఈ దేశం ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ (పెట్రోల్, డీజిల్)పై చాలా తక్కువ ఆధారపడుతుంది. ఈ దేశంలో ప్రకృతి వనరులు సమృద్ధిగా లభిస్తాయి. భవిష్యత్ ఎనర్జీ మోడల్గా ప్రపంచం ఈ దేశాన్ని చూస్తోంది.
జియోథర్మల్ ఎనర్జీ – ప్రధాన బలం
ఐస్లాండ్లో ఎక్కువగా అగ్నిపర్వత ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. అందుకే భూమి లోపల ఉన్న వేడిని (Geothermal Energy) వినియోగిస్తారు. దేశంలో సుమారు 65% ఎనర్జీ ఈ జియోథర్మల్ ద్వారా వస్తుంది. ఇళ్లను వేడి చేయడం, నీటి సరఫరా, పరిశ్రమలు వంటివన్నీ దీనిపైనే ఆధారపడతాయి. ఆయిల్ లేదా గ్యాస్ అవసరం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.
హైడ్రో పవర్ – మరో కీలక వనరు
ఐస్లాండ్లో గ్లేసియర్ల నుంచి వచ్చే నదులు, జలపాతాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. మొత్తం ఎనర్జీలో 20% నుంచి 25% వరకు హైడ్రో పవర్ ఉంటోంది. ఇది నిరంతరంగా లభించే శక్తి. ఇది పూర్తిగా పునరుత్పత్తి అయ్యే వనరు కావడంతో తక్కువ ఖర్చుతో విద్యుత్ ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఇది బలమైన ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. ప్రకృతి వనరులు ఎక్కువగా ఉండటంతో విద్యుత్ ఖర్చు చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. దీంతో సాధారణ ప్రజలకు భారీ లాభం చేకూరుతోంది.
ట్రాన్స్పోర్ట్లో కొత్త మార్పులు
ప్రపంచం ఇంకా పెట్రోల్, డీజిల్పై ఆధారపడుతుండగా… ఐస్లాండ్ మాత్రం ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, హైడ్రోజన్ వాహనాల వైపు వేగంగా మారుతోంది. భవిష్యత్తులో పూర్తిగా ఫ్యూయల్ ఫ్రీ ట్రాన్స్పోర్ట్ లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతోంది. కేవలం ఐస్లాండ్ మాత్రమే కాకుండా నార్వే, స్వీడన్, పరాగ్వే, కోస్టారికా లాంటి దేశాలు కూడా ఎక్కువగా రిన్యూవబుల్ ఎనర్జీనే ఉపయోగిస్తున్నాయి.
మొత్తంమీద ప్రపంచం మొత్తం ఆయిల్పై ఆధారపడుతున్న ఈ కాలంలో… ఐస్లాండ్ చూపిస్తున్న మార్గం చాలా ముఖ్యమైనది. ప్రకృతి వనరులను సరిగ్గా వినియోగిస్తే ఇంధన సమస్యలు తగ్గుతాయి, ఖర్చులు తగ్గుతాయి, పర్యావరణం కాపాడుకోవచ్చు. భవిష్యత్తులో మరిన్ని దేశాలు ఈ మార్గాన్ని అనుసరించే అవకాశం ఉంది.