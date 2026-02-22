షుగర్ వచ్చినా బెడ్పై రెచ్చిపోవాలంటే ఇది చేయాల్సిందే.. డాక్టర్ సమరం సూచనలు ఇవే
లైంగిక సామర్థ్యం తగ్గుతుందనే..
మధుమేహం ఉన్నవారిలో లైంగిక సామర్థ్యం తగ్గుతుందనే ఆందోళన చాలామందిలో ఉంటుంది. షుగర్ ఉన్నప్పటికీ సంతృప్తికరమైన లైంగిక జీవితాన్ని ఎలా గడపాలో వివరించారు డాక్టర్ సమరం.
షుగర్ వల్ల కలిగే దుష్ప్రభావాలు
షుగర్ వ్యాధిని సరిగ్గా నియంత్రణలో ఉంచుకోకపోతే అది గుండె, మెదడు, కిడ్నీలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తుంది. అయితే వీటన్నింటికంటే ముందుగా పురుషులలో అంగస్తంభన సమస్య కనిపిస్తుంది. షుగర్ వల్ల పురుషాంగానికి రక్తాన్ని చేరవేసే రక్తనాళాలు సన్నబడి, అంగం సరిగ్గా గట్టిపడదు.
ముందస్తు సంకేతాలు
చాలామంది తమకు ఏ బాధా లేదని, అన్ని తింటున్నామని బడాయిలు చెబుతుంటారు. కానీ లోపల జరగాల్సిన నష్టం జరుగుతూనే ఉంటుంది. షుగర్ వల్ల నరాలు దెబ్బతినడం వల్ల కాళ్ళు, చేతులు తిమ్మిర్లు రావడం, మంటలు పుట్టడం వంటివి జరుగుతాయి. దీనివల్ల లైంగిక ప్రక్రియలో విసుగు పుట్టడం, వీర్యం సరిగ్గా పడకపోవడం వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయి.
చేయాల్సిన మార్పులు
మధుమేహం ఉన్నవారు తమ జీవనశైలిలో కొన్ని ముఖ్యమైన మార్పులు చేసుకోవాలని డాక్టర్ సమరం సూచించారు. ఇష్టమొచ్చినట్లు స్వీట్లు, ఐస్ క్రీములు తినకూడదు. డాక్టర్ సూచించిన ఆహారాన్ని మాత్రమే తీసుకోవాలి.
వాకింగ్ లేదా ఎక్సర్సైజ్
ప్రతిరోజూ వాకింగ్ లేదా ఎక్సర్సైజ్ చేయడం చాలా ముఖ్యం. ఇది రక్తప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది. స్మోకింగ్, డ్రింకింగ్ పూర్తిగా మానేయాలి. ఇవి రక్తనాళాలను మరింత దెబ్బతీస్తాయి. రాత్రిపూట కనీసం 8 గంటల గాఢ నిద్ర ఉండాలి. మానసిక ఒత్తిడి లేకుండా ప్రశాంతంగా ఉండటం వల్ల షుగర్ అదుపులో ఉంటుంది. షుగర్ ఉందని భయపడకుండా, సరైన జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ మందులు వాడుకుంటే లైంగిక జీవితం చాలా బాగుంటుందని ఆయన భరోసా ఇచ్చారు.