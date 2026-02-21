Telugu

పిల్లల మెమరీ పవర్ పెంచే 7 సూపర్ ఫుడ్స్ ఇవే!

health-life Feb 21 2026
Author: Kavitha G Image Credits: Getty
Telugu

గుడ్లు

గుడ్లలో 'కోలిన్' అనే పోషకం ఉంటుంది. ఇది జ్ఞాపకశక్తికి, మెదడు పనితీరుకు చాలా అవసరం.
Image credits: Getty
Telugu

బ్లూబెర్రీ, స్ట్రాబెర్రీ

బ్లూబెర్రీ, స్ట్రాబెర్రీలలో ఆంథోసైనిన్స్ వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి మెదడును రక్షించి, పిల్లలు వేగంగా నేర్చుకోవడానికి సహాయపడతాయి.

Image credits: Getty
Telugu

ఆకుకూరలు

ఆకుకూరల్లో ఫోలేట్, ఐరన్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి పిల్లల్లో ఏకాగ్రతను పెంచడానికి బాగా ఉపయోగపడతాయి.
Image credits: Getty
Telugu

వేరుశనగలు

వేరుశనగలో మెదడు పనితీరుకు అవసరమైన థయామిన్ ఉంటుంది. ఇది పిల్లల ఆరోగ్యానికి చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

సార్డినెస్, సాల్మన్ చేప

నిపుణుల ప్రకారం మెదడు ఆరోగ్యం కోసం చేపలను రెగ్యులర్‌గా తినాలి. ముఖ్యంగా సార్డినెస్, మాకెరెల్, సాల్మన్ వంటి చేపలను డైట్‌లో చేర్చుకోవాలి.

Image credits: Getty
Telugu

సీడ్స్, నట్స్

విత్తనాలు, నట్స్ లో విటమిన్ ఇ, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, జింక్ ఉంటాయి. ఇవి మెదడు పనితీరుకు ఎంతగానో తోడ్పడతాయి.

Image credits: Getty
Telugu

అవకాడో

అవకాడోలో మోనోశాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి. ఇవి మెదడుకు రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తాయి.
Image credits: Getty

Green Apple: గ్రీన్ ఆపిల్ తినడం వల్ల కలిగే 6 లాభాలు ఇవే!

బరువు తగ్గాలి అనుకునేవారు తప్పకుండా తాగాల్సిన జ్యూస్‌లు ఇవే!

అవిసె గింజలు తింటే కలిగే 6 అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు ఇవే!

జ్ఞాపకశక్తిని పెంచే అద్భుతమైన ఫుడ్స్ ఇవిగో!