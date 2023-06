నవ్వడం వల్ల ఇన్ని ప్రయోజనాలు ఉన్నాయా..?

చిరునవ్వు కోసం ఇప్పుడు నవ్వుల చికిత్సలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీ రోజు ఎంత బిజీగా ఉన్నప్పటికీ, ప్రతిరోజూ 15-20 నిమిషాలు నవ్వడం మర్చిపోకండి. నవ్వడం వల్ల శరీరానికి కలిగే ప్రయోజనాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

Laughing

మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే మంచి ఆహారం, వ్యాయామం ఒక్కటే కాదు. మానసిక స్థితి కూడా ముఖ్యం. అందులో నవ్వు కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అలాగే నవ్వు మన ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. నేటి జీవనశైలిలో మనుషులకు మనస్ఫూర్తిగా నవ్వడానికి సమయం ఉండటం లేదు. మనుషులు రోజుకు ఒక్కసారైనా నవ్వడం కష్టం. మొహమాటం లేదా టెన్షన్‌తో సమయాన్ని గడిపే వ్యక్తులు నవ్వడానికి సమయం కేటాయించలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది.

మన శారీరక ఆరోగ్యానికే కాదు మానసిక ఆరోగ్యానికి కూడా నవ్వు చాలా ముఖ్యం. విపరీతమైన ఒత్తిడి, ఆందోళన వల్ల మన ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంటే రిలాక్స్ అయి నవ్వుకుంటే చాలు. మీ రోగాలన్నీ నయమవుతాయి. చిరునవ్వు కోసం ఇప్పుడు నవ్వుల చికిత్సలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీ రోజు ఎంత బిజీగా ఉన్నప్పటికీ, ప్రతిరోజూ 15-20 నిమిషాలు నవ్వడం మర్చిపోకండి. నవ్వడం వల్ల శరీరానికి కలిగే ప్రయోజనాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.





నవ్వు వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటి? : నవ్వు ఒత్తిడికి మందు: మనం సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు బిగ్గరగా నవ్వుతాం. ఈ చిరునవ్వుతో ఏమవుతుందో అని మీరు అనుకోవచ్చు. కానీ మీరు నవ్విన ప్రతిసారీ ఎండార్ఫిన్ అనే హార్మోన్ విడుదలవుతుంది. ఎండార్ఫిన్ అనేది ఒత్తిడిని తగ్గించే శక్తి కలిగిన హార్మోన్. ఈ హార్మోను విడుదల మీ మనస్సును రిలాక్స్ చేస్తుంది. మనసులో మంచి అనుభూతి కలుగుతుంది. మీరు ఒత్తిడితో బాధపడుతుంటే, తరచుగా నవ్వడం అలవాటు చేసుకోండి.



రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుదల: కరోనా సమయంలో రోగనిరోధక శక్తి ఎంత ముఖ్యమో ప్రజలకు తెలుసు. ప్రతి ఒక్కరూ రోగనిరోధక శక్తిని పొందడం చాలా ముఖ్యం. నవ్వు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి పని చేస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తి అనేక తీవ్రమైన వ్యాధుల నుండి మనలను రక్షిస్తుంది. ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి ప్రతిరోజూ నవ్వడానికి కొంత సమయం కేటాయించండి.



రక్తపోటును అదుపులో ఉంచుతుంది నవ్వు: మీరు తరచుగా నవ్వుతూ ఉంటే, ఎక్కువగా నవ్వడం ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎందుకంటే నవ్వు మీ రక్తపోటును అదుపులో ఉంచుతుంది. నవ్వు రక్తపోటును నియంత్రిస్తుంది. ఇది స్ట్రోక్ ప్రమాదాన్ని కూడా తగ్గిస్తుంది.



మంచి నిద్ర కోసం స్పృహతో కూడిన నవ్వు: మీరు స్పృహతో చిరునవ్వుతో ఉంటే, మీకు నిద్ర ఎప్పటికీ ఉండదు. నిద్రలేమి సమస్య ఉన్నవారు మనసు విప్పి నవ్వుకుంటే నిద్ర ఆటోమేటిక్‌గా వస్తుంది. మీరు రాత్రిపూట సరిగ్గా నిద్రపోలేని వారైతే, కనీసం రోజుకు ఒక్కసారైనా నవ్వడం ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీరు నవ్వలేకుంటే, నవ్వు చికిత్సలో చేరండి.

గుండె ఆరోగ్యానికి నవ్వు ఉత్తమం: ఎప్పుడూ నవ్వుతూ ఉంటే గుండె దృఢంగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గుండెపోటు సమస్య కూడా సాధారణం కాదు.

మెరిసే చర్మం కోసం నగ్నంగా ఉండండి : నవ్వు మన కండరాలకు వ్యాయామం చేస్తుంది. దీని వల్ల రక్తప్రసరణ సాఫీగా జరుగుతుంది. ఇది చర్మాన్ని మెరిసేలా చేస్తుంది. ముఖ సౌందర్యం పెరుగుతుంది.