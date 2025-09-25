Walking: ముందుకు కాదు... వెనక్కి రోజూ పది నిమిషాలు నడిస్తే.. జరిగేది ఇదే..!
Walking: ముందుక్కి నడవడం చాలా సులభం. కానీ... వెనక్కి నడవడం అంత ఈజీ ఏమీ కాదు. కానీ.. గంట పాటు నడవాల్సిన అవసరం లేదు. కేవలం పది నిమిషాలు అలా వెనక్కి నడిస్తే చాలు.. ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
- FB
- TW
- Linkdin
- GNFollow Us
Walking
నడక ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. ఈ విషయం అందరికీ తెలిసిందే. అందుకే చాలా మంది ప్రతిరోజూ వాకింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. అయితే.. వాకింగ్ అంటే దాదాపు అందరూ ముందుకే నడుస్తూ ఉంటారు. కానీ.. ఎప్పుడైనా వెనక్కి నడిచారా? అలా నడవడం వల్ల.. శారీరకంగా, మానసికంగా చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని మీకు తెలుసా? మరి, ఆ ప్రయోజనాలేంటో తెలుసుకుందామా.....
ముందుక్కి నడవడం చాలా సులభం. కానీ... వెనక్కి నడవడం అంత ఈజీ ఏమీ కాదు. కానీ.. గంట పాటు నడవాల్సిన అవసరం లేదు. కేవలం పది నిమిషాలు అలా వెనక్కి నడిస్తే చాలు.. ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
వెనక్కి నడవడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు...
వ్యాయామం చేయడానికి సమయం లేని వారు.. ప్రతిరోజూ నడవడం అలవాటు చేసుకోవడం వల్ల వారి ఆరోగ్యానికి చాలా ప్రయోజనాలను కలిగిస్తుంది. ముఖ్యంగా రోజుకి ఒక్కసారి అయినా వెనకకు నడిస్తే.. ఆరోగ్యంలో చాలా మార్పులు జరుగుతాయి. నార్మల్ గా వాకింగ్ చేసిన దానికంటే ఎక్కువ ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.
వెన్ను నొప్పి నుంచి ఉపశమనం....
ఈ రోజుల్లో, చాలా మంది గంటల తరబడి కుర్చీలో కూర్చోవడం వల్ల వెన్నుముక భంగిమ మారిపోతుంది. అంతేకాదు వెన్నునొప్పితో బాధపడుతున్నారు. ఈ సమస్యకు వెనుకకు నడవడం చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మనం ముందుకు కాకుండా వెనుకకు నడిచినప్పుడు, మన వెన్నెముకపై ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ఇది వెన్ను , తుంటి కండరాలను బలపరుస్తుంది, భంగిమను మెరుగుపరుస్తుంది. వెన్నునొప్పి నుండి ఉపశమనం ఇస్తుంది.
మోకాళ్లను బలోపేతం చేయడం, గాయం నుండి కోలుకోవడం
మీరు మోకాలి నొప్పి లేదా గాయంతో బాధపడుతుంటే, వెనుకకు నడవడం ఒక వరం కావచ్చు. ముందుకు నడవడంతో పోలిస్తే వెనుకకు నడవడం మోకాళ్లపై ఒత్తిడిని గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది. ఇది మోకాళ్లకు మద్దతు ఇచ్చే తొడ , స్నాయువు కండరాలను బలోపేతం చేయడానికి సహాయపడుతుంది.
సమతుల్యత, సమన్వయాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది
వెనుకకు నడవడం మన సమతుల్యత , సమన్వయాన్ని మెరుగుపరచడానికి ఒక గొప్ప మార్గం. మనం వెనుకకు నడిచినప్పుడు, మన మెదడు సాధారణం కంటే భిన్నంగా పనిచేస్తుంది. మన శరీరాలపై మనం ఎక్కువ శ్రద్ధ వహించాలి. మన పరిసరాలను మరింత దగ్గరగా గ్రహించాలి. ఇది లోపలి చెవి వంటి మన సమతుల్య అవయవాలు, మన మెదడు మధ్య సమన్వయాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.
బరువు తగ్గే వారికి మంచిది
బరువు తగ్గడానికి ప్రయత్నిస్తున్న వారికి ఇది మంచి చిట్కా. ముందుకు నడవడం కంటే వెనుకకు నడవడానికి దాదాపు 30-40% ఎక్కువ శక్తి అవసరం. ఈ చర్య శరీరానికి కొత్తది, అసాధారణమైనది కాబట్టి, దీనికి ఎక్కువ శ్రమ అవసరం. అందువల్ల, రోజుకు కేవలం 10 నిమిషాలు వెనుకకు నడవడం ద్వారా, మీరు సాధారణంగా నడవడం కంటే ఎక్కువ కేలరీలను బర్న్ చేయవచ్చు.
ఏకాగ్రత, చురుకుదనం, జ్ఞాపకశక్తిని మెరుగుపరుస్తుంది
వెనుకకు నడవడం శారీరక వ్యాయామం మాత్రమే కాదు, మంచి మానసిక వ్యాయామం కూడా. మనం వెనుకకు నడిచినప్పుడు, మన మెదడు సాధారణ నడక "ఆటో-పైలట్" మోడ్ నుండి బయటపడుతుంది. మనం ప్రతి అడుగుపై శ్రద్ధ వహించాలి, మన చుట్టూ ఉన్న శబ్దాలను వినాలి, చురుకుదనం కలిగి ఉండాలి. ఇది మన ఏకాగ్రత, చురుకుదనం, జ్ఞాపకశక్తిని మెరుగుపరుస్తుంది. ఇది మెదడును చురుగ్గా ఉంచుతుంది.
కీళ్ల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది
వెనుకకు నడవడం కీళ్ల ఆరోగ్యానికి, ముఖ్యంగా మోకాలు, తుంటి నొప్పికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఇది ఈ కీళ్లపై ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. కండరాలను బలపరుస్తుంది.