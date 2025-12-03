- Home
Heart Attack: ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు గుండె నొప్పి వస్తే ఏం చేయాలి? మనల్ని ఎవరు కాపాడతారు? ఈ భయం చాలా మందిలో ఉంటుంది. కానీ, కొన్ని విషయాలు తెలుసుకొని ఉంటే... మిమ్మల్ని మీరు ఈజీగా కాపాడుకోవచ్చు.
ప్రస్తుత కాలంలో చాలా మంది గుండె సంబంధిత వ్యాధులతో బాధపడుతున్నారు. స్త్రీ, పురుషులు అనే తేడా లేకుండా హార్ట్ ఎటాక్ కారణంగా ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. సరైన సమయంలో వైద్య సహాయం అందక ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. మరి, ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో హార్ట్ ఎటాక్ వస్తే పరిస్థితి ఏంటి? మనల్ని మనం ఎలా కాపాడుకోవాలి? దీని గురించి నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారో ఇప్పుడు చూద్దాం...
ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి?
ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న సమయంలో మీకు గుండె నొప్పి వచ్చినట్లు ఏవైనా సంకేతాలు కనిపిస్తే ముందు కంగారు పడకూడదు. మీరు వెంటనే మీ ఫోన్ నుంచి ఎమర్జెన్సీ సర్వీస్ కి కాల్ చేయాలి. మీ ఇంటి డోర్ లాక్ చేసి ఉంటే.. అన్ లాక్ చేసుకోండి. అప్పుడు ఎవరైనా ఇంట్లోకి వచ్చి మిమ్మల్ని ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఇలాంటి సమయంలో ఎవరికైనా సహజంగా భయం, ఆందోళన కలుగుతుంది. కానీ... భయపడకుండా ప్రశాంతంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించాలి. మీ కుటుంబ సభ్యులకు ఫోన్ చేయడం లేదంటే కనీసం అంబులెన్స్ కి ఫోన్ చేయడం లాంటి పనులు చేయాలి.
వెంటనే ఏం చేయాలి?
భయపడకుండా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. ప్రశాంతంగా, రిలాక్స్ గా ఉండండి. సౌకర్యవంతమైన స్థితిలో కూర్చోండి. మీకు ఇప్పటికే గుండె జబ్బు ఉంటే అత్యవసర మందులను అందుబాటులో ఉంచుకోండి. రక్తంలో అవసరమైన స్థాయిలో ఆక్సిజన్ ఉండేలా నెమ్మదిగా శ్వాస తీసుకోవాలి. ఇలాంటి సమయంలో ఎలాంటి శారీరక శ్రమలో పాల్గొనవద్దు.
ఏదైనా తినడానికి లేదా తాగడానికి ప్రయత్నించవద్దు. ఎందుకంటే, ఇది మీ పరిస్థితి మరింత ఇబ్బందుల్లో పడేస్తుంది. మీరు గాలి పీల్చుకోవడానికి వీలుగా ఉండేందుకు ఇంటి తలుపులు, కిటికీలు తెరిచి ఉంచుకోవాలి. హాస్పిటల్ కి వెళ్లేందుకు మీరే డ్రైవింగ్ చేసుకుంటూ అస్సలు వెళ్లొద్దు. ఇతరుల సహాయం తీసుకోవడం ఉత్తమం.
గుండె పోటు ఎలా సంభవిస్తుంది?
గుండెపోటు (Myocardial Infarction) అనేది అత్యంత అత్యవసర వైద్య పరిస్థితి. ఇది గుండె కండరాలలో ఒక భాగానికి కావలసినంత రక్త ప్రవాహం అందకపోవడం వల్ల సంభవిస్తుంది. రక్తప్రవాహం ఆగిపోయినప్పుడు గుండె కండరాలకు ఆక్సిజన్ అందదు, దాంతో కండర కణాలు దెబ్బతిని చనిపోవడం ప్రారంభమవుతుంది. గుండె ధమనుల్లో అడ్డంకి ఏర్పడడం.. ముఖ్యంగా కొవ్వు, కొలెస్ట్రాల్, ప్లాక్ పేరుకుపోవడం.. రక్త ప్రవాహాన్ని అడ్డుకోవడానికి కారణం అవుతుంది. చివరికి హార్ట్ ఎటాక్ రావడానికి కారణం అవుతుంది.
నిపుణుల ప్రకారం, గుండెపోటును సూచించే ప్రధాన సంకేతాలు ఇవి:
ఛాతీ నొప్పి లేదా అసౌకర్యం
ముఖ్యంగా ఛాతీ మధ్యలో బరువుగా, నొప్పిగా లేదా మంటగా అనిపించడం. ఈ నొప్పి కొన్ని నిమిషాలు కొనసాగవచ్చు లేదా నొప్పి వస్తూ పోతూ ఉండొచ్చు.
శరీరంలోని పైభాగాలలో నొప్పి
చేతులు, వీపు, మెడ, దవడ లేదా కడుపు ప్రాంతాలకు నొప్పి వ్యాపించడం గుండెపోటుకు సూచన కావచ్చు.
ఊపిరి తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది
ఛాతీ నొప్పితో పాటు లేదా ఛాతీ నొప్పి లేకుండానే శ్వాస తీసుకోవడంలో కష్టంగా అనిపించవచ్చు.
అసహజ శారీరక ప్రతిస్పందనలు
చెమట పడటం, వికారం, వాంతులు, తల తిరగడం లేదా మూర్ఛ వచ్చినట్లుగా అనిపించడం. వైద్య నిపుణుల ప్రకారం, ఈ లక్షణాలు స్త్రీలలో పురుషుల కంటే ఎక్కువగా కనిపించే అవకాశం ఉంది.