Telugu

రోజూ బీట్‌రూట్ జ్యూస్ తాగితే ఏమవుతుందో తెలుసా?

health-life Dec 03 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
Telugu

పోషకాల గని

బీట్‌రూట్‌లో విటమిన్ సి, ఎ, బి6, ఫైబర్, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్, ఫోలిక్ యాసిడ్, జింక్, కార్బోహైడ్రేట్లు, మాంగనీస్ వంటివి ఉంటాయి.

Image credits: Getty
Telugu

రక్తపోటు నియంత్రణ

పొటాషియం ఎక్కువగా ఉండే బీట్‌రూట్ జ్యూస్‌ను రోజూ తాగడం వల్ల రక్తపోటు నియంత్రణలో ఉంటుంది.

Image credits: Getty
Telugu

రోగనిరోధక శక్తి

బీట్‌రూట్‌లో విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది రోగనిరోధక శక్తి పెరగడానికి సహాయపడుతుంది. 

Image credits: Getty
Telugu

మెరుగైన జీర్ణక్రియ

ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండే బీట్‌రూట్ జ్యూస్‌ను రోజూ తాగడం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగవుతుంది. 

Image credits: Getty
Telugu

రక్తహీనత నివారణ

రక్తహీనత ఉన్నవారు రోజూ బీట్‌రూట్ జ్యూస్ తాగడం మంచిది. బీట్‌రూట్ ఐరన్‌కు మంచి మూలం. 

Image credits: Getty
Telugu

కాలేయ ఆరోగ్యం

కాలేయంలో కొవ్వు పేరుకుపోవడాన్ని, ఆక్సిడెంట్ ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి బీట్‌రూట్ సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

బరువు తగ్గడానికి

బీట్‌రూట్‌లో కేలరీలు తక్కువ. కొవ్వు కూడా తక్కువగా ఉండటం వల్ల బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

చర్మ ఆరోగ్యానికి..

విటమిన్ సి, ఇతర యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉన్న బీట్‌రూట్ జ్యూస్‌ను రోజూ తాగడం చర్మ ఆరోగ్యానికి మంచిది. 

Image credits: Getty

ఈ పండ్లను రెగ్యులర్ గా తింటే చాలు.. మలబద్ధకం సమస్య దూరం!

చలికాలంలో నెయ్యి తింటే ఏమవుతుందో తెలుసా?

ఎముకలు బలంగా ఉండాలంటే కచ్చితంగా తినాల్సిన ఫుడ్స్ ఇవే!

రోగనిరోధక శక్తి పెరగాలంటే వీటిని రెగ్యులర్ గా తీసుకోవాల్సిందే!