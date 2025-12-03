బీట్రూట్లో విటమిన్ సి, ఎ, బి6, ఫైబర్, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్, ఫోలిక్ యాసిడ్, జింక్, కార్బోహైడ్రేట్లు, మాంగనీస్ వంటివి ఉంటాయి.
పొటాషియం ఎక్కువగా ఉండే బీట్రూట్ జ్యూస్ను రోజూ తాగడం వల్ల రక్తపోటు నియంత్రణలో ఉంటుంది.
బీట్రూట్లో విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది రోగనిరోధక శక్తి పెరగడానికి సహాయపడుతుంది.
ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండే బీట్రూట్ జ్యూస్ను రోజూ తాగడం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగవుతుంది.
రక్తహీనత ఉన్నవారు రోజూ బీట్రూట్ జ్యూస్ తాగడం మంచిది. బీట్రూట్ ఐరన్కు మంచి మూలం.
కాలేయంలో కొవ్వు పేరుకుపోవడాన్ని, ఆక్సిడెంట్ ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి బీట్రూట్ సహాయపడుతుంది.
బీట్రూట్లో కేలరీలు తక్కువ. కొవ్వు కూడా తక్కువగా ఉండటం వల్ల బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.
విటమిన్ సి, ఇతర యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉన్న బీట్రూట్ జ్యూస్ను రోజూ తాగడం చర్మ ఆరోగ్యానికి మంచిది.
