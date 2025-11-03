నీళ్లు తాగగానే మూత్రం వస్తుందా.? మీకు ఈ సమస్య ఉన్నట్లే
Health: కొందరికి నీళ్లు తాగిన వెంటనే మూత్రం వస్తుంది, లేదా వచ్చిన భావన కలుగుతుంది. అయితే దీనిని లైట్ తీసుకోకూడదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇంతకిలా జరగడానికి కారణం ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఎక్కువ నీళ్లు తాగడమే కారణమా
రోజంతా అవసరానికి మించి నీళ్లు తాగితే శరీరం అదనపు ద్రవాన్ని బయటికి పంపించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఒకవేళ మీరు రోజుకు 3 లీటర్లకు పైగా నీళ్లు తాగుతున్నట్లయితే తరచూ మూత్రం రావడం సాధారణమే. కానీ తక్కువ నీళ్లు తాగినా వెంటనే మూత్రం వస్తే అది శరీరంలో అసమతుల్యత సూచన కావచ్చు. అదనంగా, చాయ్, కాఫీ, కోల్డ్ డ్రింక్స్ వంటి వాటిలో ఉండే కాఫీన్ (Caffeine) డయురిటిక్లా పనిచేస్తుంది. ఇది మూత్ర ఉత్పత్తి వేగాన్ని పెంచుతుంది, అందుకే తరచుగా టాయిలెట్కి వెళ్లాలనిపిస్తుంది.
ఓవర్యాక్టివ్ బ్లాడర్ సమస్య
బ్లాడర్ మజిల్స్ ఎక్కువ సున్నితంగా మారినప్పుడు చిన్న మొత్తంలో మూత్రం ఏర్పడినప్పుడే టాయిలెట్కి వెళ్లాలనిపిస్తుంది. ఈ పరిస్థితిని ఓవర్యాక్టివ్ బ్లాడర్ అని పిలుస్తారు. ఇది సుదీర్ఘంగా కొనసాగితే తప్పనిసరిగా డాక్టర్ సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమస్యను ప్రారంభంలో పట్టించుకోకపోతే మూత్ర నియంత్రణ సమస్య (Urinary Incontinence)గా మారే ప్రమాదం ఉంటుంది.
డయాబెటిస్ సంకేతం కావచ్చు
తరచుగా మూత్రం రావడం డయాబెటిస్ (మధుమేహం) యొక్క ముఖ్య లక్షణాల్లో ఒకటి. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు పెరిగినప్పుడు శరీరం అదనపు గ్లూకోజ్ను మూత్రం ద్వారా బయటికి పంపుతుంది. దీని వల్ల మూత్ర పరిమాణం పెరుగుతుంది. అలాగే ఎక్కువ దాహం, అలసట, బరువు తగ్గడం వంటి లక్షణాలు ఉంటే వెంటనే షుగర్ టెస్ట్ చేయించుకోవాలి.
మూత్ర నాళం ఇన్ఫెక్షన్ లేదా కిడ్నీ స్టోన్
మహిళల్లో తరచూ కనిపించే సమస్య యూరినరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్ (UTI). ఇది బ్లాడర్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల సంభవిస్తుంది. ఈ పరిస్థితిలో మూత్రం సమయంలో కాలినట్టుగా అనిపించడం, దుర్వాసన, నొప్పి వంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. ఇక కిడ్నీ స్టోన్ (పథరి) కూడా తరచూ మూత్రం రావడానికి కారణం కావచ్చు. మూత్రం రంగు ముదురు కావడం, కడుపు దిగువ భాగంలో నొప్పి, లేదా మూత్రం చేసిన తర్వాత కూడా ఉపశమనం లేకపోవడం.. ఇవన్నీ కిడ్నీ స్టోన్ సూచనలుగా పరిగణించాలి.
సమస్యను తగ్గించే మార్గాలు
* నీళ్లు తాగే పద్ధతిని మార్చండి: ఒక్కసారిగా ఎక్కువ నీళ్లు తాగకుండా, రోజుకు 1.5–2 లీటర్లు మాత్రమే తాగండి. కొద్దికొద్దిగా తాగడం మంచిది.
* కాఫీన్ మరియు మసాలా ఆహారాన్ని తగ్గించండి: చాయ్, కాఫీ, ఆల్కహాల్, పులుపు పండ్లను పరిమితంగా తీసుకోవాలి.
* కీగల్ వ్యాయామాలు చేయండి: పెల్విక్ మజిల్స్ బలపడటానికి ఇవి ఉపయోగపడతాయి, మూత్ర నియంత్రణ మెరుగుపడుతుంది.
* బ్లాడర్ ట్రైనింగ్ ప్రయత్నించండి: మూత్రం వచ్చిన వెంటనే టాయిలెట్కి వెళ్లకుండా కొంత సమయం ఆగండి, దీని వల్ల బ్లాడర్ సామర్థ్యం పెరుగుతుంది.
* బరువు, ఒత్తిడిని నియంత్రించండి: అధిక బరువు, స్ట్రెస్ మూత్ర సమస్యను పెంచుతాయి. క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం అవసరం.