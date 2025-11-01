సర్జరీకి ముందు ఏం తినొద్దని డాక్టర్లు ఎందుకు చెప్తారో తెలుసా.?
Facts: ఏదైనా సర్జరీ చేసే ముందు వైద్యులు ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోకూడదు, డ్రింక్స్ తాగకూడదని చెబుతుండడం వినే ఉంటాం. అయితే వైద్యులు ఇలా చెప్పడానికి అసలు కారణం ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఆపరేషన్కు ముందు ఆహారం ఎందుకు తీసుకోవద్దు.?
శస్త్రచికిత్స సమయంలో ఎక్కువగా జనరల్ అనస్థీషియా (General Anaesthesia) ఇస్తారు. ఇది ఇచ్చిన తర్వాత రోగి పూర్తిగా స్పృహ కోల్పోతాడు. ఈ సమయంలో మన శరీరంలోని సాధారణ క్రియలు.. ఉదాహరణకు మింగడం, దగ్గడం, వాంతిని నియంత్రించడం తాత్కాలికంగా ఆగిపోతాయి. పొట్టలో ఆహారం లేదా నీరు ఉంటే, అనస్థీషియా ఇచ్చినప్పుడు అది వాంతిగా బయటికి వచ్చి శ్వాసనాళంలోకి వెళ్లే ప్రమాదం ఉంటుంది. అలా అయితే ఆహారం లేదా ద్రవం ఊపిరితిత్తుల్లోకి చేరి అస్పిరేషన్ (Aspiration) అనే ప్రమాదకర పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది.
‘అస్పిరేషన్’ అంటే ఏమిటి?
పొట్టలోని పదార్థం ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్లడం వల్ల అస్పిరేషన్ నిమోనియాటిస్ (Aspiration Pneumonitis) అనే వ్యాధి వస్తుంది. ఇది చాలా తీవ్రమైన స్థితి. ఇది ఫెఫ్లాల్లో ఇన్ఫెక్షన్ కలిగించవచ్చు, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందిని పెంచవచ్చు, తీవ్రంగా అయితే ప్రాణానికి కూడా ముప్పు కలిగిస్తుంది.
ఎన్ని గంటల ముందు ఆహారం ఆపాలి?
డాక్టర్ల సూచన ప్రకారం, శస్త్రచికిత్సకు కనీసం 6 నుంచి 8 గంటల ముందు ఏదీ తినకూడదు, తాగకూడదు. పొట్ట పూర్తిగా ఖాళీగా ఉండటం వల్ల ఆపరేషన్ సమయంలో ప్రమాదాలు తగ్గుతాయి.
ఆపరేషన్ ముందు తినడం వల్ల కలిగే నష్టాలు
వాంతి లేదా మలబద్ధకం: ఆపరేషన్ తర్వాత వాంతి రావడం సాధారణం. పొట్ట ఖాళీగా ఉంటే ఈ సమస్య తక్కువగా ఉంటుంది.
అస్పిరేషన్ ప్రమాదం: పొట్టలో ఆహారం ఉంటే అది ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్లే ప్రమాదం ఉంది. ఇది ప్రాణాపాయ పరిస్థితి.
సర్జరీలో ఇబ్బంది: ముఖ్యంగా పొట్ట లేదా ప్రేగు సంబంధిత ఆపరేషన్లలో రోగి ఏదైనా తిన్నట్లయితే, శస్త్రచికిత్స చేయడం కష్టమవుతుంది లేదా వాయిదా వేయవలసి వస్తుంది.
చివరగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది
డాక్టర్లు ఆహారం తినవద్దు అని చెప్పడం చిన్న విషయం కాదు. ఇది రోగి సురక్షితంగా ఉండేందుకు తీసుకునే జాగ్రత్త. కాబట్టి శస్త్రచికిత్సకు ముందు వారి సూచనలను కచ్చితంగా పాటించడం చాలా అవసరం.