కివి పండులో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్ C, సెరోటోనిన్ వంటి పదార్థాలు శరీరానికి విశ్రాంతి కలిగించి, నిద్రను మెరుగుపరుస్తాయి. “Sleep Quality, Fatigue, and BMI in Saudi Adults” అనే అధ్యయనంలో భాగంగా, రాత్రి పడుకునే ముందు రెండు కివి పండ్లు తిన్న వారిలో నిద్ర నాణ్యత మెరుగైనట్లు తేలింది. కివి కండరాలను సడలించి, మెదడును ప్రశాంతంగా ఉంచేలా పనిచేస్తుంది.