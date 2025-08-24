మందులు వాడకుండా బీపీని కంట్రోల్ చేసే చిట్కాలు
అధిక రక్తపోటు సమస్యను తగ్గించుకోవడానికి చాలా మంది మందులను వాడుతుంటారు. కానీ కొన్ని చిట్కాలను పాటిస్తే మాత్రం మందులు వాడకుండానే బీపీని కంట్రోల్ లో ఉంచుకోవచ్చు. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం పదండి.
బీపీ కంట్రోల్ లో ఉండాలంటే?
బీపీ పెరగడానికి ప్రధాన కారణం ఉప్పు. అందుకే మీరు రక్తపోటును కంట్రోల్ లో ఉంచుకోవాలంటే ఉప్పును తగ్గించాలి. అలాగే ఉప్పు ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారాలను మానేయాలి. మీరు రోజూ తినే ఫుడ్ లో ఉప్పును తగ్గించి మసాలా దినుసులను వాడి ఫుడ్ టేస్ట్ ను పెంచండి.
దీనివల్ల మీ శరీరంలో నీటి నిల్వ తగ్గుతుంది. అలాగే రక్తనాళాల్లో ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. మీరు రోజూ అరటిపండ్లు, టమాటాలు, ఆకు కూరలు, అవకాడో, చిలగడదుంపలు వంటి ఆహారాలను బాగా తనిండి. ఇవి సోడియం ను మీ శరీరంలోంచి బయటకు పంపడానికి సహాయపడుతుంది. అలాగే రక్తనాళాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది.
వ్యాయామం చేయాలి
రక్తపోటు అదుపులో ఉండాలంటే మీరు ప్రతిరోజూ అర్దగంటైనా వ్యాయామం చేయాలి. ఇది రక్తపోటును తగ్గించడంలో చాలా ఎఫెక్టీవ్ గా పనిచేస్తుంది. ఇందుకోసం జాగింగ్, సైక్లింగ్, ఫాస్ట్ గా నడవడం, స్విమ్మింగ్, డ్యాన్స్ వంటి కార్డియో వ్యాయామాలు చేయండి. ఈ వ్యాయామాలు మీ గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి సహాయపడతాయి. అలాగే బరువు పెరగకుండా కాపాడుతాయి. రక్తపోటు అదుపులో ఉంటుంది. మానసిక ఒత్తిడి కూడా తగ్గుతుంది. ఇందుకోసం మీరు వారానికి 150 నిమిషాలు వ్యాయామం చేయాలి.
పండ్లు, కూరగాయలు తినాలి
మందులు వాడకుండా బీపీ తగ్గాలంటే మీరు పండ్లను, కూరగాయలను, తృణధాన్యాలను, కొవ్వు లేని ప్రోటీన్లను ఎక్కువగా తినాలి. ఇవి మీ బీపీని నియంత్రణలో ఉంచడానికి సహాయపడతాయి. బీపీ కంట్రోల్ లో ఉండాలంటే మీరు చక్కెర పానీయాలు, ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు,సంతృప్త, ట్రాన్స్ కొవ్వులను తీసుకోకూడదు.
బరువు పెరగకూడదు
బరువు ఎక్కువగా ఉంటే కూడా రక్తపోటు అటోమెటిక్ గా పెరుగుతుంది. అందుకే బరువును కంట్రోల్ లో ఉంచుకోవాలి. అలాగే మీ ఎత్తుకు తగ్గ బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ (BMI) 18.5 నుంచి 24.9 వరకు ఉండాలి. మీకు తెలుసా? కొన్ని కిలోల బరువు తగ్గినా రక్తపోటులో చాలా మార్పు వస్తుంది. రోజూ వ్యాయామం చేస్తూ, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాలను తింటే మీ బరువు నియంత్రణలో ఉంటుంది.