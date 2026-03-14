Kitchen Gardening: ప్లాస్టిక్ బాటిల్తో మీ బాల్కనీలో కిచెన్ గార్డెన్
ఈ రోజుల్లో చాలా మందికి ఇంట్లోనే మొక్కలు, కూరగాయలు పెంచుకోవాలనే ఆసక్తి ఉంటుంది. కానీ నగరాల్లో స్థలం లేకపోవడం వల్ల కొంచెం కష్టమవుతుంది.అయితే చిన్న బాల్కనీ ఉన్నా సరే...అక్కడే కిచెన్ గార్డెన్ ప్రారంభించవచ్చు. ముఖ్యంగా ఇంట్లో వాడి పారేసే ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లతో చిన్న తోటే పెంచేయొచ్చు. ఇది తక్కువ ఖర్చుతో పాటు పర్యావరణానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యానికి మంచిది.
ఇంట్లోనే పండించుకోవచ్చు
కిచెన్ గార్డెన్ వల్ల మనకు కావాల్సిన వెజిటేబుల్స్, ఆకుకూరులు ఇంట్లోనే పండించుకోవచ్చు. అంతేకాదు రసాయనాలు లేకుండా ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం దొరుకుతుంది. ప్లాస్టిక్ బాటిల్లను ఉపయోగించి బాల్కనీలో ఎలా కిచెన్ గార్డెన్ ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చో ఇప్పుడు చూద్దాం.
మరి బాటిళ్లను ఎలా సిద్ధం చేయాలి
ముందుగా ఖాళీ ప్లాస్టిక్ బాటిల్లను తీసుకుని వాటిని శుభ్రంగా కడగాలి, తర్వాత బాటిల్ను మధ్యలో కోసి లేదా పక్కన ఒక పెద్ద రంధ్రం చేసి చిన్న కుండలా తయారు చేయాలి. దిగువ భాగంలో నీరు బయటకి వెళ్లేలా చిన్న రంధ్రాలు చేయాలి.
సరైన మట్టి అవసరం
మంచి ఫలితం రావాలంటే సరైన మట్టి మిశ్రమం అవసరం, సాధారణంగా గార్డెన్ మట్టి, కొబ్బరి చెక్క పోడి, కంపోస్ట్ లేదా ఎరువు సమానంగా కలిపితే మొక్కలు బాగా పెరుగుతాయి.
మరి ఏ మొక్కలు పెంచుకోవచ్చు
ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లలో చిన్న మొక్కలను సులభంగా పెంచుకోవచ్చు. కరివేపాకు, పుదీనా, కొత్తిమీరా, మెంతికూర, పాలకూర, పచ్చిమిర్చి..ఇవి ఈజీగా బాల్కనీలో పెరుగుతాయి
సన్రైజ్ చాలా అవసరం
బాటిళ్లను ఎలా ఏర్పాటు చేయాలి
బాటిళ్లను తాడు లేదా వైర్తో బాల్కనీ గోడకు వేలాడదీయవచ్చు. అలాగే ఒక స్టాండ్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఇలా వరుసగా అమర్చితే చిన్న వర్టికల్ గార్డెన్లా కనిపిస్తుంది
మార్నింగ్ సన్రైజ్ ముఖ్యం. చాలా మొక్కలకు రోజుకు కనీసం 3-4 గంటలు సూర్యకాంతి అవసరం. కాబట్టి బాటిళ్లను సూర్యకాంతి వచ్చే చోట ఉంచడం మంచిది.
చిన్న స్థలం ఉందని బాధపడకుండా ఈ చక్కటి ఆలోచనతో చక్కగా ఇంట్లో గార్డెన్ పెట్టేయోచ్చు. మీకు నచ్చిన కూరగాయలు పెంచేసుకోవచ్చు. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం...లెట్స్ ట్రై ఇట్.