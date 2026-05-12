Plants: ఈ మొక్కలు కిచెన్ లో పెడితే.. దుర్వాసన అనేదే ఉండదు..!

gardening May 12 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Pinterest
మనీ ప్లాంట్...

మనీ ప్లాంట్ ను ఇంట్లో పెంచడం చాలా సులభం. వీటిని పెద్ద కేర్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఏ వాతావరణంలో అయినా పెరుగుతాయి. కిచెన్ లో కూడా పెంచొచ్చు. 

Image credits: gemini
స్పైడర్ ప్లాంట్

స్పైడర్ ప్లాంట్ చాలా వేగంగా పెరుగుతుంది. దీనికి కూడా పెద్దగా శ్రద్ధ అవసరం లేదు. నేరుగా ఎండ తగలని చోట పెడితే చాలు, చక్కగా పెరుగుతుంది.

Image credits: Getty
స్నేక్ ప్లాంట్

ఈ మొక్క రకరకాల రంగులు, ఆకారాల్లో దొరుకుతుంది. తక్కువ శ్రద్ధతోనే దీన్ని సులువుగా పెంచొచ్చు. పెంచడానికి ఎక్కువ స్థలం కూడా అవసరం లేదు.

Image credits: Getty
రబ్బర్ ప్లాంట్

రబ్బర్ ప్లాంట్ ఎలాంటి వాతావరణంలోనైనా సులువుగా పెరుగుతుంది. ఈ మొక్కకు కూడా పెద్దగా కేర్ తీసుకోవాల్సిన పనిలేదు.

Image credits: gemini
హెర్బ్స్ (మూలికలు)

వంటల్లో రుచి పెంచడానికి హెర్బ్స్‌ను వాడుతుంటారు. ఇవి వంటగదిలో చాలా ఉపయోగపడతాయి. వీటికి కూడా పెద్దగా శ్రద్ధ అవసరం లేదు.

Image credits: Getty
ఫిలోడెండ్రాన్

ఈ మొక్కకు కూడా తక్కువ శ్రద్ధ సరిపోతుంది. దీన్ని హ్యాంగింగ్ బాస్కెట్‌లో కూడా పెంచుకోవచ్చు. దీనికి ఎక్కువ నీళ్లు కూడా అవసరం లేదు.

Image credits: Getty

