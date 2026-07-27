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- Gold Rate: అమెరికాలో బిగ్ మీటింగ్.. గోల్డ్ లవర్స్కు గుడ్ న్యూసా? బ్యాడ్ న్యూసా? బంగారం రేట్లు ఏమవుతాయంటే !
Gold Rate: అమెరికాలో బిగ్ మీటింగ్.. గోల్డ్ లవర్స్కు గుడ్ న్యూసా? బ్యాడ్ న్యూసా? బంగారం రేట్లు ఏమవుతాయంటే !
Gold Rate: అమెరికా ఫెడ్ బ్యాంక్ భేటీ వేళ గోల్డ్ రేట్లలో భారీ ఊగిసలాట కొనసాగుతోంది. బంగారం ధర మరింత తగ్గుతుందా లేదా పెరుగుతుందా? అనే విషయాలు హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. ఈ మీటింగ్ బంగారం ధరల పై ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుందో నిపుణులు చెప్పిన వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
గోల్డ్ మార్కెట్లో ఏం జరుగుతోంది?
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు ఊహించని విధంగా హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్నాయి. సాధారణంగా మిడిల్ ఈస్ట్లో యుద్ధ వాతావరణం లేదా ఉద్రిక్తతలు ఉన్నప్పుడు గోల్డ్ రేట్లు ఆకాశాన్ని తాకుతాయి. కానీ ఈసారి ఇరాన్ యుద్ధం నడుస్తున్నా కూడా బంగారం ధరలు తగ్గుతూ వస్తుండటం అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. జనవరి 29 నుంచి పసిడి, వెండి ధరల్లో నిరంతరం ఒత్తిడి కనిపిస్తోంది. గత వారంలో కూడా గోల్డ్ మార్కెట్ తీవ్రమైన హెచ్చుతగ్గులకు గురైంది.
ఆల్టైమ్ హై రికార్డులతో పోలిస్తే ఇప్పటివరకు బంగారం దాదాపు ₹36,000 వరకు తగ్గగా, వెండి ఏకంగా ₹1.66 లక్షల మేర పడిపోయింది. మార్కెట్లో గత వారం 10 గ్రాముల బంగారం ధర ₹1.45 లక్షల గరిష్ఠ స్థాయిని తాకి, మళ్లీ పడిపోయి ₹1.42 లక్షల వద్దకు చేరింది. అదే సమయంలో కేజీ వెండి ధర ₹2,26,238 నుంచి ₹2,19,556 వరకు దిగొచ్చింది. ప్రస్తుతం పసిడి ధర ఆన్సస్కు $4,000 నుంచి $4,120 మధ్య ట్రేడ్ అవుతోంది.
నేటి బంగారం, వెండి లెటెస్ట్ ధరలు ఇవే!
ఇండియా బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ (IBJA) వెబ్సైట్ అందించిన లెటెస్ట్ రేట్ల ప్రకారం వివిధ క్యారెట్ల బంగారం, వెండి ధరలు గమనిస్తే..
హైదరాబాద్లో సోమవారం బంగారం, వెండి ధరలు క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:
• 24 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,44,920
• 22 క్యారెట్ల బంగారం (10 గ్రాములు): ₹1,32,840
• కిలో వెండి ధర: ₹2,39,900
స్థానిక పన్నులు, దుకాణాల మేకింగ్ ఛార్జీల బట్టి ఈ ధరలలో స్వల్ప మార్పులు ఉండవచ్చు.
అమెరికా ఫెడ్ నిర్ణయంతో టెన్షన్ టెన్షన్
బంగారం ధర భవిష్యత్తులో ఏ వైపు వెళ్తుందనేది జులై 28-29 తేదీలలో జరగబోయే యుఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ (FOMC) కీలక సమావేశంపై ఆధారపడి ఉంది. ఈ భేటీలో వడ్డీ రేట్లపై అమెరికా సెంట్రల్ బ్యాంక్ నిర్ణయం తీసుకోనుంది. సాధారణంగా వడ్డీ రేట్లు 3.50% నుంచి 3.75% వద్ద స్థిరంగా ఉంటాయని 85% కంటే ఎక్కువ మంది భావిస్తున్నారు.
అయితే క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు పెరగడం వల్ల ద్రవ్యోల్బణం అదుపులోకి రావడం లేదు. ఫెడ్ బ్యాంక్ ద్రవ్యోల్బణాన్ని 2 శాతానికి పరిమితం చేయాలని చూస్తోంది. సీఎంఈ ఫెడ్ ఫండ్స్ ఫ్యూచర్స్ ప్రకారం, వచ్చే వారం జరిగే భేటీలో వడ్డీ రేట్లను 25 బేసిస్ పాయింట్లు (0.25%) పెంచే అవకాశం 38% వరకు ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. సెప్టెంబర్లో ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచే అవకాశం 60 నుంచి 80 శాతం వరకు ఉందనే అంచనాలు నిపుణుల్లో టెన్షన్ పెంచుతున్నాయి.
అయితే, అమెరికా ఫెడ్ మీటింగ్ ముగిసిన వెంటనే జూన్ నెలకు సంబంధించిన పర్సనల్ కన్సప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్స్ ద్రవ్యోల్బణం డేటా విడుదల కానుంది. ఈ డేటా ఎక్కువగా ఉంటే సెప్టెంబర్లో వడ్డీ రేట్ల పెంపు ఖాయమవుతుంది. ఇది బాండ్ ఈల్డ్స్ను పెంచి, బంగారంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది.
వడ్డీ రేట్లు పెరిగితే బంగారం పడిపోతుందా?
గత వారంలో మిడిల్ ఈస్ట్ ఉద్రిక్తతల వల్ల డిప్ బయింగ్ జరిగి గోల్డ్కు కొంత ఊరట లభించినా, క్రూడ్ ఆయిల్ ధరల ఒత్తిడి వల్ల మళ్లీ పడిపోయింది. అధిక వడ్డీ రేట్లు, బలమైన అమెరికా డాలర్ ఎప్పుడూ బంగారం మార్కెట్కు మైనస్ పాయింటే.
• ధర తగ్గడానికి కారణాలు : ఫెడ్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచినా లేదా భవిష్యత్తులో పెంచుతామని సంకేతాలు ఇచ్చినా బంగారంపై తీవ్ర ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. డాలర్ బలపడితే గోల్డ్ రేట్ ఆన్సస్కు $3,890 - $3,950 స్థాయికి పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది.
• ధర పెరగడానికి కారణాలు: ఒకవేళ ఫెడ్ తన వైఖరిని సడలించి, వడ్డీ రేట్లపై సడలింపు ఇస్తే లేదా పీఎస్ఈ ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలు ఊరట కలిగిస్తే బంగారం మళ్లీ పుంజుకుంటుంది. ఇరాన్ ఉద్రిక్తతలు పెరిగితే సురక్షితమైన ఇన్వెస్ట్మెంట్గా బంగారం వైపు ఇన్వెస్టర్లు మొగ్గుచూపితే, ధర $4,150 - $4,250 వరకు వెళ్లవచ్చు.
ఇన్వెస్టర్లు, కొనుగోలుదారులు ఏం చేయాలి?
ప్రస్తుతం గోల్డ్ మార్కెట్ టగ్ ఆఫ్ వార్ మారింది. ఒకవైపు అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు బంగారాన్ని పైకి నెడుతుంటే, మరోవైపు అమెరికా బ్యాంక్ వడ్డీ రేట్ల భయం కిందకు లాగుతోంది. షార్ట్ టెర్మ్ లో చూస్తే అమెరికా ఫెడ్ మీటింగ్ ముగిసే వరకు బంగారం ధరల్లో తీవ్రమైన ఊగిసలాట ఉంటుంది. కాబట్టి ఇన్వెస్టర్లు పెద్ద ఎత్తున పొజిషన్లు తీసుకోకుండా వేచి చూసే ధోరణిలో ఉన్నారు. మధ్యస్థం నుంచి సుదీర్ఘ కాలంలో చూస్తే, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, సెంట్రల్ బ్యాంకుల డిమాండ్ వల్ల బంగారానికి ఆదరణ అలాగే ఉంటుంది. మున్ముందు పసిడి మెరుస్తుందా లేదా కిందకు దిగివస్తుందా అనేది ఈ వారంలో యూఎస్ ఫెడ్ నిర్ణయమే తేల్చనుంది.