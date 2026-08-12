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- iQOO Neo 11 Ultra: 9100mAh బ్యాటరీ, 2K డిస్ప్లేతో ఐక్యూ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్.. అదిరిపోయే ఫీచర్లు ఇవే
iQOO Neo 11 Ultra: 9100mAh బ్యాటరీ, 2K డిస్ప్లేతో ఐక్యూ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్.. అదిరిపోయే ఫీచర్లు ఇవే
iQOO Neo 11 Ultra: ఆగస్టు 18న లాంచ్ కానున్న ఐక్యూ నియో 11 ఆల్ట్రా స్పెక్స్ లీక్ అయ్యాయి. 9100mAh బ్యాటరీ, 2K డిస్ప్లే, డైమెంసిటీ 9500M చిప్సెట్తో ఈ ఫోన్ వస్తోంది. ఐక్యూ నియో 11 ఆల్ట్రా పూర్తి స్పెక్స్ ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
9100mAh బ్యాటరీతో రచ్చ లేపుతున్న ఐక్యూ నియో 11 ఆల్ట్రా.. స్పెక్స్ చూస్తే మైండ్ బ్లాకే
స్మార్ట్ఫోన్ లవర్స్ ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న ఐక్యూ నియో 11 ఆల్ట్రా (iQOO Neo 11 Ultra) లాంచ్కు ముహూర్తం ఖరారైంది. ఈ కొత్త ఫోన్ను వచ్చే, అంటే ఆగస్టు 18న సాయంత్రం 7:00 గంటలకు చైనాలో అధికారికంగా విడుదల చేయనున్నారు. ఐక్యూ బ్రాండ్ తన నియో సిరీస్లో 'ప్రో' అనే పేరుకు బదులుగా మొదటిసారిగా 'ఆల్ట్రా' ట్యాగ్ను ఉపయోగిస్తుండటం విశేషం. ఈ లాంచ్ కంటే ముందే చైనా టెలికామ్ వెబ్సైట్లో మోడల్ నంబర్ V2573A తో ఈ ఫోన్ లిస్ట్ అయింది. దాంతో లాంచ్కు ముందే దీని పూర్తి స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్లు లీక్ అయి టెక్ ప్రపంచంలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ప్రస్తుతం కంపెనీ సైట్లో ఈ ఫోన్ ప్రి-ఆర్డర్ల కోసం అందుబాటులో ఉంది.
9,100mAh భారీ బ్యాటరీ, 100W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్
ఐక్యూ నియో 11 ఆల్ట్రా ఫోన్లో ప్రధాన ఆకర్షణ దీని బ్యాటరీ కెపాసిటీనే అని చెప్పవచ్చు. ఐక్యూ నియో సిరీస్ చరిత్రలోనే అత్యంత పెద్దదైన 9,100mAh భారీ బ్యాటరీతో ఈ ఫోన్ రాబోతోంది. రోజంతా గేమింగ్ ఆడినా, ఎంత హెవీగా వాడినా బ్యాటరీ ఛార్జ్ అయిపోతుందనే భయం ఉండదు. దీనికి తోడు 100W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా అందిస్తున్నారు. దీనివల్ల ఇంత పెద్ద బ్యాటరీని కూడా చాలా వేగంగా ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. అయితే ఈ ఫోన్లో వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉండదు. ఫోన్ సైజు విషయానికి వస్తే 163.42 x 75.88 x 8.6 మిమీ కొలతలతో, 225 గ్రాముల బరువుంటుంది.
2K OLED డిస్ప్లే, పవర్ ఫుల్ డైమెన్సిటీ చిప్సెట్
గేమింగ్, వీడియో కంటెంట్ లవర్స్ కోసం ఈ ఫోన్లో టాప్ నోచ్ డిస్ప్లేను ఇచ్చారు. ఇందులో 6.83-అంగుళాల ఫ్లాట్ విజనోక్స్ F2 OLED 2K రెసల్యూషన్ డిస్ప్లే ఉంటుంది. ఇది కళ్లకు ఎలాంటి హాని కలగకుండా ప్రత్యేక ప్రొటెక్షన్తో వస్తుంది. ప్రాసెసర్ విషయానికి వస్తే, ఇందులో మీడియాటెక్ డైమెన్సీటీ 9500ఎం ఆక్టా-కోర్ చిప్సెట్ను ఉపయోగించారు. ఇది ఫ్లాగ్షిప్ ప్రాసెసర్కు మోడిఫైడ్ వెర్షన్. ఇందులో 11-కోర్ మాలి G1-ఆల్ట్రా జీపీయూ ని అమర్చారు. ఫలితంగా మల్టీ టాస్కింగ్, హెవీ గేమ్స్ సూపర్ స్మూత్గా నడుస్తాయి.
కెమెరా, స్టోరేజ్ వేరియంట్లు, డిజైన్ వివరాలు
ఫోటోగ్రఫీ విభాగంలో ఐక్యూ నియో 11 ఆల్ట్రా వెనుక వైపు డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో OIS సపోర్ట్తో కూడిన 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా, 8-మెగాపిక్సెల్ సెకండరీ కెమెరా ఉంటాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం ముందు భాగంలో పంచ్-హోల్ కటౌట్లో 16-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను అందించారు.
ఈ ఫోన్ 5 రకాల స్టోరేజ్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది
• 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
• 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
• 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్
• 16GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
• 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్
ఈ ఫోన్ లైట్ వైట్, షాడో బ్లాక్, విండ్ ఛేజర్ అనే మూడు ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో లభిస్తుంది. వాటర్ అండ్ డస్ట్ రెసిస్టెన్స్ కోసం IP68, IP69 రేటింగ్స్ ఉన్నాయి. సెక్యూరిటీ కోసం 3D ఆల్ట్రాసోనిక్ ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్, లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత ఆరిజిన్ OS 6 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో ఈ ఫోన్ పనిచేస్తుంది.
10,000mAh బ్యాటరీతో రానున్న ఐక్యూ Z11S అప్డేట్స్
ఆగస్టు 18న జరిగే ఇదే ఈవెంట్లో ఐక్యూ నియో 11 ఆల్ట్రాతో పాటు ఐక్యూ Z11S (iQOO Z11S) అనే మరో పవర్ ఫుల్ స్మార్ట్ఫోన్ను కూడా కంపెనీ పరిచయం చేస్తోంది. ఐక్యూ చరిత్రలోనే మొదటిసారిగా ఏకంగా 10,000mAh బ్యాటరీతో రాబోతున్న తొలి ఫోన్ ఇదే కావడం విశేషం. ఇందులో 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 2160Hz హై-ఫ్రీక్వెన్సీ PWM డిమ్మింగ్ ఫీచర్లు ఉన్న 6.83-అంగుళాల స్క్రీన్ ఉంటుంది. ఇది వైట్, బ్లాక్, పేల్ గ్రీన్ కలర్లలో రానుంది. ఈ రెండు ఫోన్లు ప్రస్తుతం చైనా మార్కెట్లోనే లాంచ్ అవుతున్నాయి.