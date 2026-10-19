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- Best 5G Smartphones Under Rs 10000: రూ. 10 వేల లోపే బెస్ట్ 5G స్మార్ట్ఫోన్.. అదిరిపోయే ఫీచర్లతో టాప్-5 మొబైల్స్ ఇవే
Best 5G Smartphones Under Rs 10000: రూ. 10 వేల లోపే బెస్ట్ 5G స్మార్ట్ఫోన్.. అదిరిపోయే ఫీచర్లతో టాప్-5 మొబైల్స్ ఇవే
Best 5G Smartphones Under Rs 10000: తక్కువ ధరలో మంచి ఫీచర్లు ఉన్న స్మార్ట్ఫోన్ను కొనుగోలు చేయాలని చూస్తున్నారా? అయితే ఈ సమాచారం పూర్తిగా మీకోసమే. మార్కెట్లో రూ. 10,000 లోపు బడ్జెట్లో లభిస్తున్న టప్ 5జీ మొబైల్ ఫోన్ల వివరాలను ఇక్కడ చూద్దాం.
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Image Credit : Chatgpt
కేవలం 10 వేలకే అదిరిపోయే ఫీచర్లతో బెస్ట్ 5జీ స్మార్ట్ఫోన్లు ఇవే
ప్రస్తుతం బడ్జెట్ ధరలోనే హై-స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ అందించే 5G స్మార్ట్ఫోన్ల హవా నడుస్తోంది. రూ. 10,000 లోపు బడ్జెట్లో మంచి ప్రాసెసర్, పెద్ద బ్యాటరీ, డీసెంట్ కెమెరాతో కూడిన ఫోన్ తీసుకోవాలనుకునే వారికి మార్కెట్లో అద్భుతమైన ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం తక్కువ ధరలో లభించే టాప్-5 బెస్ట్ 5G స్మార్ట్ఫోన్లు, వాటి ఫీచర్లు, ధరల వివరాలు మీకోసం.
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Image Credit : Poco India Twitter
పోకో C65 5G / పోకో M6 5G
- • ధర: సుమారు రూ. 8,499 - రూ. 9,999 (ఆఫర్లతో కలిపి)
- ముఖ్యమైన ఫీచర్లు:
- డిస్ప్లే: 6.74-అంగుళాల HD+ డిస్ప్లే (90Hz రిఫ్రెష్ రేట్)
- ప్రాసెసర్: మీడియా టెక్ డైమెన్సిటీ 6100+ 5G చిప్సెట్
- కెమెరా: 50MP డ్యూయల్ ఏఐ రియర్ కెమెరా, 5MP ఫ్రంట్ కెమెరా
- బ్యాటరీ: 5000mAh బ్యాటరీ
- 18 వాట్స్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్
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Image Credit : our own
రెడ్మి A4 5G
- ధర: సుమారు రూ. 8,999 నుండి ప్రారంభం
- ముఖ్యమైన ఫీచర్లు:
- డిస్ప్లే: 6.88-అంగుళాల బిగ్ హెచ్డీ ప్లస్ డిస్ప్లే 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ కలిగి ఉంది
- ప్రాసెసర్: స్నాప్ డ్రాగన్ 4ఎస్ జెన్ 2 ప్రాసెసర్
- కెమెరా: 50MP మెయిన్ కెమెరా, 5MP సెల్ఫీ కెమెరా
- బ్యాటరీ: 5160mAh భారీ బ్యాటరీ
- 18 వాట్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్టు
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Image Credit : Lava | Twitter
లావా బ్లేజ్ 5G
- • ధర: సుమారు రూ. 9,299 - రూ. 9,999
- ముఖ్యమైన ఫీచర్లు:
- డిస్ప్లే: 6.5-అంగుళాల హెచ్ డీ ప్లస్ ఐపీఎస్ డిస్ప్లే, 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్
- ప్రాసెసర్: మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 700 5G ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్
- కెమెరా: 50MP ఏఐ ట్రైప్ డియర్ కెమెరా, 8MP ఫ్రంట్ కెమెరా
- బ్యాటరీ: 5000mAh బ్యాటరీ, క్లీన్ ఆండ్రాయిడ్ ఎక్స్పీరియన్స్
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Image Credit : amazon India
శాంసంగ్ గెలాక్సీ M14 5G
- ధర: సుమారు రూ. 9,999 (ఆఫర్లతో కలిపి)
- ముఖ్యమైన ఫీచర్లు:
- డిస్ప్లే: 6.6-అంగుళాల ఫుల్ హెచ్డీ ప్లస్ ఐపీఎస్ ఎల్సీడీ డిస్ప్లే 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్
- ప్రాసెసర్: ఎక్సినోస్ 1330 ఆక్టా-కోర్ 5G ప్రాసెసర్
- కెమెరా: 50MP + 2MP + 2MP ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా, 13MP సెల్ఫీ కెమెరా
- బ్యాటరీ: 6000mAh బిగ్ బ్యాటరీ
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Image Credit : Realme
రియల్ మీ నార్జో N65 5G
- ధర: సుమారు రూ. 9,999
- • ముఖ్యమైన ఫీచర్లు:
- డిస్ప్లే: 6.67-అంగుళాల హెచ్డీ ప్లస్ డిస్ప్లే, 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్
- ప్రాసెసర్: మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 5G చిప్సెట్
- కెమెరా: 50MP ఏఐ కెమెరా, 8MP ఫ్రంట్ కెమెరా
- బ్యాటరీ: 5000mAh బ్యాటరీ
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