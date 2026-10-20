iPhone 17: 99 వేల ఫోన్ కేవలం 55 వేలకే.. ఐఫోన్ 17 పై భారీ డిస్కౌంట్
iPhone 17: ఫెస్టివల్ సేల్లో భాగంగా ఐఫోన్ 17, 17 ప్రో మోడల్స్పై భారీ తగ్గింపు లభిస్తోంది. బ్యాంక్ ఆఫర్లు, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్తో తక్కువ ధరకే మీ చేతికి ఐఫోన్ వస్తుంది. ఆ వివరాలు మీకోసం.
ఐఫోన్ కొనడానికి ఇదే మంచి టైమ్.. బంపర్ ఆఫర్లు
ప్రస్తుతం పండుగ సీజన్ నడుస్తోంది. మార్కెట్లో స్మార్ట్ఫోన్ల విక్రయాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. ఈ సమయంలో ప్రముఖ టెక్ దిగ్గజం ఆపిల్ ఐఫోన్ల కొనుగోలుపై వినియోగదారులకు అదిరిపోయే వార్త అందింది. ఐఫోన్ 17, ఐఫోన్ 17 ప్రో మోడల్స్ను ఫెస్టివల్ సేల్ సమయంలో చాలా తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేయవచ్చు.
ఈకామర్స్ ప్లాట్ఫారమ్లు, రిటైల్ స్టోర్లు అందిస్తున్న ప్రత్యేక ఆఫర్ల ద్వారా వీటిని తక్కువ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు. రిపోర్టుల ప్రకారం, ఐఫోన్ 17 సుమారు 54 వేల రూపాయలకే లభించే అవకాశం ఉంది. అలాగే, ఐఫోన్ 17 ప్రో ఎఫెక్టివ్ ధర కూడా సేల్లో సుమారు 57 వేల రూపాయల వరకు ఉంటుందని అంచనా.
ఫ్లిప్కార్ట్లో ఐఫోన్ 17 ధర ఎంత?
ఫ్లిప్కార్ట్లో ఫెస్టివల్ సేల్ నడుస్తోంది. ఈ సేల్లో ఐఫోన్ 17 256GB మోడల్ లిస్ట్ ధర 86,999 రూపాయలుగా ఉంది. ప్లాట్ఫారమ్లో దీని ఒరిజినల్ ప్రైస్ 99,900 రూపాయలుగా చూపుతున్నారు. అంటే ఫోన్ కొనుగోలు చేసే సమయంలో బ్యాంక్ ఆఫర్లు, ఎక్స్ఛేంజ్ సదుపాయాన్ని ఉపయోగించుకుంటే మనకు అయ్యే ఖర్చు మరింతగా తగ్గుతుంది. మీ దగ్గర ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ లేదా ఫ్లిప్కార్ట్ ఎస్బీఐ క్రెడిట్ కార్డ్ ఉంటే, సుమారు 5,000 రూపాయల వరకు తగ్గింపు పొందవచ్చు.
దీనివల్ల ఫోన్ ధర నేరుగా 81,999 రూపాయలకు పడిపోతుంది. దీనికి తోడు మీ పాత ఫోన్ను ఎక్స్ఛేంజ్ చేస్తే మరింత లాభం పొందవచ్చు. రిపోర్టుల ప్రకారం, కండిషన్ను బట్టి ఐఫోన్ 14ను ఎక్స్ఛేంజ్ చేస్తే 27,850 రూపాయల వరకు ప్రయోజనం దక్కవచ్చు. ఈ ఎక్స్ఛేంజ్ వాల్యూ, 5,000 రూపాయల బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ను కలుపుకుంటే ఐఫోన్ 17 ఎఫెక్టివ్ ధర కేవలం 54,149 రూపాయలకు చేరుకుంటుంది.
రిలయన్స్ డిజిటల్లో ఐఫోన్ 17 ప్రో ఆఫర్
మీరు సాధారణ ఐఫోన్ 17 కాకుండా ప్రో మోడల్ కొనుగోలు చేయాలని చూస్తున్నట్లయితే, రిలయన్స్ డిజిటల్ అందిస్తున్న ఆఫర్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. రిపోర్టుల ప్రకారం, ఐఫోన్ 17 ప్రో 256GB మోడల్ ఎఫెక్టివ్ ధర సుమారు 56,990 రూపాయల వరకు తగ్గే అవకాశం ఉంది. అయితే ఈ ఆఫర్ నేరుగా ఆన్లైన్లో కనిపించదు. స్టోర్కు వెళ్లి కొనుగోలు చేయడం, పలు రకాల డిస్కౌంట్లు అన్నీ కలిపితేనే ఈ ధర వర్తిస్తుంది.
ఈ డీల్లో భాగంగా 1,34,900 రూపాయల అసలు ధర కలిగిన ఫోన్పై 9,910 రూపాయల స్టోర్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా పాత ఫోన్ ఎక్స్ఛేంజ్ విలువ 55,000 రూపాయల వరకు, 10,000 రూపాయల అదనపు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్, 3,000 రూపాయల వరకు బ్యాంక్ క్యాష్బ్యాక్ వర్తిస్తాయని చెబుతున్నారు. వీటన్నింటినీ కలిపితే చివరికి ఫోన్ ఎఫెక్టివ్ ధర 56,990 రూపాయలు అవుతుంది. అయితే ఈ ఆఫర్లో పాత ఫోన్ కండిషన్ చాలా ముఖ్యం. అందరికీ గరిష్ఠంగా 55,000 రూపాయలు రావు. ఫోన్ మోడల్, దాని పరిస్థితిని బట్టి ఎక్స్ఛేంజ్ విలువ మారుతుంది.
ఐఫోన్ 17 ప్రత్యేకతలు ఏంటి?
కేవలం తక్కువ ధర వస్తోందని ఏ ఫోన్ పడితే అది కొనడం సరైన నిర్ణయం కాదు. ఫీచర్స్ కూడా చాలా ముఖ్యం. ఐఫోన్ 17 లో 6.3 అంగుళాల ఓఎల్ఈడీ స్క్రీన్ ఉంటుంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. అంటే ఫోన్ స్క్రీన్ను స్క్రోల్ చేసేటప్పుడు, యానిమేషన్లు చూసేటప్పుడు పాత 60Hz డిస్ప్లేతో పోలిస్తే చాలా స్మూత్గా అనిపిస్తుంది.
ఈ ఫోన్లో ఆపిల్ సంస్థ శక్తివంతమైన A19 చిప్ను అందించింది. ఫోన్ వెనుక భాగంలో 48 మెగాపిక్సెల్స్ ప్రధాన కెమెరా, మరో 48 మెగాపిక్సెల్స్ అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా ఉన్నాయి. ఇక ముందు భాగంలో సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం 18 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను ఇచ్చారు. ఈ బ్యాటరీ సామర్థ్యం కూడా అద్భుతంగా ఉంది. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే దాదాపు 30 గంటల పాటు నిరంతరం వీడియో ప్లేబ్యాక్ ఇస్తుందని ఆపిల్ కంపెనీ స్పష్టం చేస్తోంది.
కొనుగోలుదారులకు ముఖ్య గమనిక
ఐఫోన్ 17, 17 ప్రో కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారు కొన్ని విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి. ఆన్లైన్ లేదా ఆఫ్లైన్ స్టోర్లలో కనిపించే ఆఫర్లు అన్నీ ఒకేలా ఉండవు. ముఖ్యంగా ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లు, బ్యాంక్ క్యాష్బ్యాక్లు పూర్తిగా నిబంధనలపై ఆధారపడి ఉంటాయి. మీరు స్టోర్కు వెళ్లే ముందే మీ క్రెడిట్ కార్డ్ అర్హతను, మీ పాత ఫోన్ ఎక్స్ఛేంజ్ విలువను సరిగ్గా తెలుసుకోవడం మంచిది. ఈ చిన్న జాగ్రత్తలు పాటిస్తే రూ.99 వేల విలువైన ఐఫోన్ 17ను నిజంగానే సగం ధరకే మీ సొంతం చేసుకోవచ్చు. పండుగ సమయంలో కొత్త ఐఫోన్ కొనుగోలు చేయాలని ప్లాన్ చేసే వారికి ఇది నిజంగానే గోల్డెన్ ఛాన్స్ అని చెప్పవచ్చు.