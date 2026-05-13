- Home
- Sports
- Cricket
- SRH : సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ కు బ్యాడ్ న్యూస్.. ప్లేఆఫ్స్ చేరడం కష్టమేనా? ఓటమికి కారణాలివే
SRH : సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ కు బ్యాడ్ న్యూస్.. ప్లేఆఫ్స్ చేరడం కష్టమేనా? ఓటమికి కారణాలివే
Sunrisers Hyderabad : సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ కు షాక్ తగిలింది. జీటీతో జరిగిన మ్యాచ్ లో ఘోరంగా ఓడిపోయింది. ఈ ఓటమితో ప్లేఆఫ్స్ రేసు కష్టాలు మొదలయ్యాయి. గుజరాత్ టైటాన్స్తో మ్యాచ్లో హైదరాబాద్ ఎందుకు ఓడిపోయింది?
కావ్య పాప కు షాక్.. గెలిచే మ్యాచ్లో చేతులెత్తేసిన ఆరెంజ్ ఆర్మీ! అసలేం జరిగింది?
అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో జరిగిన ఐపీఎల్ 2026, 56వ మ్యాచ్లో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH) ఘోరంగా ఓడిపోయింది. గుజరాత్ టైటాన్స్ ఉంచిన 169 పరుగుల టార్గెట్ ను అందుకోలేక, కేవలం 14.5 ఓవర్లలో 86 పరుగులకే కుప్పకూలింది. ఏకంగా 82 పరుగుల భారీ తేడాతో ఓటమిని చవిచూసింది. ఈ పరాజయం హైదరాబాద్ ప్లేఆఫ్స్ అవకాశాలను మరింత సంక్లిష్టం చేసింది. సన్రైజర్స్ ఓడిపోవడానికి గల ఆ 5 ప్రధాన కారణాలు గమనిస్తే..
1. పవర్ ప్లేలో టాప్ ఆర్డర్ కుప్పకూలింది
ఛేజింగ్లో సన్రైజర్స్కు అత్యంత దారుణమైన ఆరంభం లభించింది. ఇన్నింగ్స్ మొదటి ఓవర్లోనే మహమ్మద్ సిరాజ్ వేసిన బంతికి ట్రావిస్ హెడ్ డకౌట్ అయ్యాడు. ఆ తర్వాత రబడ తన ప్రతాపం చూపిస్తూ అభిషేక్ శర్మను, ఇషాన్ కిషన్ను పెవిలియన్కు పంపాడు. కేవలం 23 పరుగులకే 3 కీలక వికెట్లు కోల్పోవడంతో హైదరాబాద్ కోలుకోలేకపోయింది. పవర్ ప్లే ముగిసేసరికి ఎస్ఆర్హెచ్ 34 పరుగులకు 4 వికెట్లు కోల్పోయి పీకల్లోతు కష్టాల్లో పడింది.
2. రబడ, సిరాజ్ నిప్పులు చెరిగే బౌలింగ్
గుజరాత్ పేసర్లు రబడ, మహమ్మద్ సిరాజ్ తమ స్పెల్స్తో హైదరాబాద్ బ్యాటర్లను ఊపిరి తీసుకోనివ్వలేదు. ముఖ్యంగా రబడ 4 ఓవర్లలో 28 పరుగులిచ్చి 3 వికెట్లు పడగొట్టి హైదరాబాద్ వెన్నెముక విరిచాడు. సిరాజ్ తన మొదటి ఓవర్ను వికెట్-మెయిడెన్గా వేసి ఒత్తిడి పెంచాడు. వీరిద్దరూ పవర్ ప్లేలోనే మ్యాచ్ను గుజరాత్ వైపు తిప్పేశారు.
3. మిడిల్ ఆర్డర్ కూడా విఫలం
టాప్ ఆర్డర్ విఫలమైనా, మిడిల్ ఆర్డర్ ఆదుకుంటుందని భావించిన అభిమానులకు నిరాశే ఎదురైంది. ప్రమాదకరమైన హెన్రిచ్ క్లాసెన్ (14 పరుగులు) కొద్దిసేపు క్రీజులో ఉన్నాడు. కానీ, జేసన్ హోల్డర్ బౌలింగ్లో బట్లర్కు క్యాచ్ ఇచ్చి అవుట్ అయ్యాడు. సలీల్ అరోరా (16), నితీష్ రెడ్డి (2) వంటి ఆటగాళ్లు కూడా క్రీజులో ఎక్కువ సేపు ఉండలేకపోయారు. గుజరాత్ బౌలర్ల ప్లాన్లను తిప్పికొట్టడంలో హైదరాబాద్ టీమ్ మిడిల్ ఆర్డర్ పూర్తిగా విఫలమైంది.
4. జేసన్ హోల్డర్ డెడ్లీ స్పెల్
గుజరాత్ సీనియర్ బౌలర్ జేసన్ హోల్డర్ మిడిల్ ఓవర్లలో సన్రైజర్స్ను కోలుకోకుండా చేశాడు. తన 4 ఓవర్ల కోటాలో కేవలం 20 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చి 3 కీలక వికెట్లు (క్లాసెన్, నితీష్ రెడ్డి, శివంగ్ కుమార్) తీశాడు. పిచ్ కండిషన్స్ను వాడుకుంటూ హోల్డర్ వేసిన లెంగ్త్ డెలివరీలకు హైదరాబాద్ బ్యాటర్ల వద్ద సమాధానం లేకపోయింది.
5. పిచ్ను అంచనా వేయడంలో విఫలం
టాస్ గెలిచిన ప్యాట్ కమ్మిన్స్ మొదట బౌలింగ్ ఎంచుకున్నాడు. అయితే సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ నాటికి పిచ్ బ్యాటింగ్కు చాలా కష్టంగా మారింది. బంతి స్టిక్కీగా మారి బ్యాటర్లకు ఇబ్బంది కలిగించింది. గుజరాత్ కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ చెప్పినట్లుగా, ఈ పిచ్పై 160-170 పరుగులు డిఫెండ్ చేయడం సులభమని వారు భావించారు, అది నిజమైంది. హైదరాబాద్ బ్యాటర్లు పిచ్ స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకోకుండా భారీ షాట్లకు ప్రయత్నించి వికెట్లు పారేసుకున్నారు.
చివరికి ప్యాట్ కమ్మిన్స్ (19 పరుగులు) కొద్దిగా పోరాడినా, రషీద్ ఖాన్ చివరి వికెట్ తీయడంతో హైదరాబాద్ 86 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది. ఈ ఓటమితో గుజరాత్ పాయింట్ల పట్టికలో టాప్ ప్లేస్ కు చేరుకోగా, హైదరాబాద్ మూడో స్థానంలోకి వచ్చింది. హైదరాబాద్ తన తర్వాతి మ్యాచ్ లో తప్పకుండా గెలవాల్సిన పరిస్థితిలోకి చేరింది.