Weight Loss: పరగడుపున రోజూ ఈ జ్యూస్ లు తాగితే బరువు తగ్గడం చాలా ఈజీ..!
Weight Loss: అధిక బరువు తగ్గించుకోవడానికి వ్యాయామం ఎంత అవసరమో, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవడం కూడా అంతే ముఖ్యం. ప్రతిరోజూ కొన్ని రకాల జ్యూస్ లు తాగడం వల్ల కూడా ఈజీగా బరువు తగ్గవచ్చు.
అధిక బరువు సమస్య ఈ మధ్యకాలంలో చాలా మందిని వేధిస్తోంది. ఆ బరువును తగ్గించుకోవడానికి చాలా మంది చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు. తిండి తినడం తగ్గించేస్తారు. లేదంటే... కఠినమైన వ్యాయామాలు చేస్తూ ఉంటారు. ఇన్ని చేసినా కూడా తాము మాత్రం బరువు తగ్గడం లేదని ఫీల్ అయ్యేవారు చాలా మంది ఉన్నారు. అలాంటివారు... ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకుంటే చాలు. సింపుల్ వ్యాయామాలు చేసుకుంటూ... బ్యాలెన్స్డ్ మీల్ తీసుకుంటూ, శరీరానికి అన్ని పోషకాలు అందేలా చూసుకుంటే, కచ్చితంగా బరువు తగ్గవచ్చు.
బరువు తగ్గడానికి సహజ చిట్కాలు
శరీరాన్ని శుభ్రపరచడానికి , జీవక్రియ సక్రమం చేయడానికి ఉదయం ఉత్తమ సమయం. కాబట్టి ప్రతిరోజూ ఉదయం కొన్ని కూరగాయల జ్యూస్ లు తాగడం ప్రారంభించాలి. ఇలా చేయడం వల్ల మీ అధిక బరువు చాలా ఈజీగా, సహజంగా తగ్గించవచ్చు. మరి, ఆ జ్యూస్ లు ఏంటో చూద్దామా...
బీట్రూట్ జ్యూస్...
బీట్ రూట్ జ్యూస్ రక్తాన్ని శుద్ధి చేస్తుంది . దీనిలో నైట్రేట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరానికి అవసరమైన శక్తిని అందిస్తాయి. ప్రతిరోజూ పరగడుపున తాగడం వల్ల ఈజీగా బరువు తగ్గవచ్చు. అయితే... కనీస వ్యాయామం మాత్రం కచ్చితంగా చేయాలి.
పాలకూర జ్యూస్..
పాలకూర జ్యూస్ లో ఫైబర్ , ఐరన్ సమృద్ధిగా ఉంటుంది, ఇది శరీరానికి శక్తిని అందిస్తుంది. ఇది తాగడం వల్ల ఎక్కువసేపు కడుపు నిండుగా ఉన్న అనుభూతి కలుగుతుంది. శరీరంలో పేరుకుపోయిన కొవ్వును కరిగించడానికి కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది.
కాకరకాయ జ్యూస్...
ఇందులో ఉండే ఫైబర్ యాంటీఆక్సిడెంట్లు శరీరాన్ని పోషించడమే కాకుండా దానిని నిర్విషీకరణ చేసి జీవక్రియను వేగవంతం చేయడంలో సహాయపడతాయి.
సొరకాయ జ్యూస్
సొరకాయ రసం శరీరాన్ని చల్లబరుస్తుంది. జీర్ణవ్యవస్థను మెరుగుపరుస్తుంది. ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో సొరకాయ రసం తాగడం వల్ల కడుపు శుభ్రమవుతుంది. శరీరంలో కొవ్వు పేరుకుపోకుండా నిరోధిస్తుంది.
కీర దోసకాయ జ్యూస్
కీరదోస కాయ జ్యూస్ కూడా బరువు తగ్గడానికి చాలా బాగా సహాయపడుతుంది. పరగడుపున దీనిని తాగడం వల్ల.. శరీరంలోని టాక్సిన్స్ ని బయటకు పంపడానికి సహాయపడుతుంది.
టమోటా జ్యూస్
టమాట జ్యూస్ లో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ముఖ్యంగా లైకోపీన్, బరువు నిర్వహణలో సహాయపడతాయి. ఈ జ్యూస్ ఆకలిని నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలో కొవ్వు పేరుకుపోకుండా నిరోధిస్తుంది.