Red Rice:షుగర్ పేషెంట్స్ వైట్ రైస్ తినకూడదు, మరి రెడ్ రైస్ తినొచ్చా?

షుగర్ పేషెంట్స్ తీసుకునే ఆహారం విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎక్కువగా వైట్ రైస్ తినకూడదు అని చెబుతూ ఉంటారు. వైట్ రైస్ తినకూడదు నిజమే, మరి దాని బదులు రెడ్ రైస్ తినొచ్చా? తింటే షుగర్ లెవల్స్ కంట్రోల్ లో ఉంటాయా? నిపుణులు ఏమంటున్నారో తెలుసుకుందామా..?



What happens to the body if you eat red rice? Can diabetics eat it

ఈ మధ్యకాలంలో తెల్లగా ఉండే అన్నానికి బదులు పోషకాలతో నిండి ఉన్న రెడ్ రైస్ తినడం అలవాటు చేసుకుంటున్నారు, ఈ బియ్యాన్ని ఎక్కువగా శుద్ధి చేయరు కాబట్టి, పోషకాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని నమ్ముతారు.ఈ బియ్యంలో ఫైబర్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటిని రోజూ ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.

Red Rice

పోషకాలు, యాంటీఆక్సిడెంట్ల్లు

రెడ్ రైస్ లో ఐరన్, మెగ్నీషియం, జింక్ , బి విటమిన్ వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. దీని ముదురు ఎరుపు రంగు ఆంథోసైనిన్ల నుండి వస్తుంది, ఇవి శక్తివంతమైన యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఇవి కణాలను దెబ్బతినకుండా రక్షించడానికి సహాయపడతాయి. ఈ యాంటీఆక్సిడెంట్లు గుండె జబ్బులు, మధుమేహం , కొన్ని రకాల క్యాన్సర్ వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి కూడా దోహదం చేస్తాయి. ఎర్ర బియ్యంలో మాంగనీస్ కూడా ఉంటుంది, ఇది ఎముకల ఆరోగ్యం, జీవక్రియకు మద్దతు ఇస్తుంది. గుండె ఆరోగ్యానికి మద్దతు ఇస్తుంది: ఎర్ర బియ్యం ప్రత్యేక ప్రయోజనాల్లో ఒకటి గుండె ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహించే సామర్థ్యం. ఇందులో సహజంగా చెడు కొలెస్ట్రాల్ (LDL) తక్కువగా ఉంటుంది. ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది, ఇది కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. ఫ్లేవనాయిడ్లు వంటి మొక్కల సమ్మేళనాలు ఉండటం వల్ల రక్త ప్రవాహాన్ని మెరుగుపరచడం , ఆక్సీకరణ ఒత్తిడిని తగ్గించడం ద్వారా గుండె ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహించడంలో సహాయపడుతుంది. ఎర్ర బియ్యం క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల అధిక రక్తపోటు, ఇతర గుండె సంబంధిత పరిస్థితుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించవచ్చు.



జీర్ణక్రియ, బరువు నిర్వహణ: ఎర్ర బియ్యంలో అధిక ఫైబర్ కంటెంట్ జీర్ణక్రియకు చాలా మంచిది. ఫైబర్ మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది. ఆరోగ్యకరమైన ప్రేగులను ప్రోత్సహిస్తుంది. ఇది మిమ్మల్ని ఎక్కువసేపు కడుపు నిండినట్లు చేస్తుంది, అనవసరమైన చిరుతిండిని తగ్గిస్తుంది. బరువు నిర్వహణలో సహాయపడుతుంది. తెల్ల బియ్యంలా కాకుండా, ఎర్ర బియ్యం తక్కువ గ్లైసెమిక్ సూచికను కలిగి ఉంటుంది, అంటే ఇది చక్కెరను నెమ్మదిగా రక్తప్రవాహంలోకి విడుదల చేస్తుంది. ఇది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలలో ఆకస్మిక పెరుగుదలను నివారిస్తుంది. ఇది మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు లేదా సమతుల్య ఆహారాన్ని కొనసాగించాలనుకునే వారికి గొప్ప ఎంపిక.షుగర్ పేషెంట్స్ ఎలాంటి అనుమానాలు పెట్టుకోకుండా వైట్ రైస్ కి బదులు, రెడ్ రైస్ తినవచ్చు.

red rice

రోగనిరోధక శక్తి, శక్తి స్థాయిలను పెంచుతుంది: ఎర్ర బియ్యం రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేసే అవసరమైన విటమిన్లు, ఖనిజాలను కలిగి ఉంటుంది. ఎర్ర బియ్యంలోని ఐరన్ హిమోగ్లోబిన్ స్థాయిలను మెరుగుపరచడం ద్వారా రక్తహీనతను నివారించడంలో సహాయపడుతుంది, అయితే మెగ్నీషియం కండరాలు, నరాల పనితీరుకు మద్దతు ఇస్తుంది.



