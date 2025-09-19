Moong Dal: పెసరపప్పు ఎక్కువగా తింటే ఏమౌతుంది..?
Moong Dal: నాన్ వెజ్ తినని వారికి... పెసర పప్పు మంచి ప్రోటీన్ సోర్స్ గా చాలా మంది భావిస్తూ ఉంటారు. కానీ... ప్రతిరోజూ రెగ్యులర్ గా ఈ పెసరపప్పు తినడం ఆరోగ్యానికి మంచిదేనా..? ఎలాంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
పెసర పప్పు
పప్పు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. అందులో పెసర పప్పు మరింత మంచిది. ఇది మంచి ప్రోటీన్ సోర్స్ అని చెప్పచ్చు. శరీరాన్ని బలోపేతం చేయడానికి ఈ పెసరపప్పు చాలా బాగా సహాయపడుతుంది. నాన్ వెజ్ తినని వారికి... పెసర పప్పు మంచి ప్రోటీన్ సోర్స్ గా చాలా మంది భావిస్తూ ఉంటారు. కానీ... ప్రతిరోజూ రెగ్యులర్ గా ఈ పెసరపప్పు తినడం ఆరోగ్యానికి మంచిదేనా..? ఎలాంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది అనే విషయం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.....
1.గ్యాస్ట్రిక్, కడుపు ఉబ్బరం..
పెసరపప్పు ఎక్కువగా తినడం వల్ల కొంత మందిలో గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరం సమస్య వస్తుంది. కొందరికి అయితే.. వాంతులు, విరేచనాలు, కడుపు నొప్పి లాంటి సమస్యలు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ గ్యాస్ సమస్య రాకుండా ఉండాలి అంటే... బాగా నమిలి తినాలి, లేకపోతే అరుగుదల సమస్యలు రావచ్చు. జీర్ణ సమస్యలు ఎక్కువగా ఉన్నవారు.. వీటిని తినకపోవడమే మంచిది..
అధిక యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉన్నవారు...
మీకు అధిక యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలు ఎక్కువగా ఉంటే, మీరు పెసరపప్పు అధికంగా తినకుండా ఉండాలి. ఈ పప్పులో అధిక మొత్తంలో ప్రోటీన్ ఉంటుంది, ఇది అధిక యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలు ఉన్నవారికి హానికరం. అందువల్ల, అటువంటి వ్యక్తులు పరిమిత పరిమాణంలో పెసరపప్పు తినడం మంచిది.
రక్తంలో చక్కెర తక్కువగా ఉన్న వ్యక్తులు..
మీరు తరచుగా తక్కువ రక్త చక్కెరను ఎదుర్కొంటుంటే, మీరు పెసరపప్పు ఎక్కువగా తినకుండా ఉండాలి. నిజానికి, ఇవి మీ రక్తంలో చక్కెరను తగ్గించే కొన్ని పదార్థాలను కలిగి ఉంటాయి. తక్కువ రక్త చక్కెర స్థాయిలు అనేక తీవ్రమైన సమస్యలను కలిగిస్తాయి.
మూత్రపిండాల్లో రాళ్లు
మూత్రపిండాలలో రాళ్లు ఉన్నవారు పెసర పప్పు ఎక్కువగా తినకుండా ఉండాలి. ఈ పప్పుల్లో ఆక్సలేట్లు ఉంటాయి, ఇది కిడ్నీలో రాళ్ల సమస్యలను మరింత తీవ్రతరం చేస్తుంది. కాబట్టి, ఎవరికైనా కిడ్నీలో రాళ్ల సమస్యలు ఉంటే, వారు వీటికి దూరంగా ఉండటమే మంచిది.
పెసరపప్పు ఎవరు తినకూడదు..?
పెసరపప్పు అందరూ తినకూడదు. ఆర్థరైటిస్, ఉబ్బసం, బ్రోన్కైటిస్, సైనసిటిస్ లేదా స్పాండిలైటిస్తో బాధపడేవారు కూడా పెసరపప్పు తినకుండా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇది శరీరంలో కఫాన్ని పెంచుతుంది. ఏదైనా ఆహారాన్ని మీ డైట్ లో భాగం చేసుకునే ముందు... కచ్చితంగా వైద్యుల సలహా తీసుకోవాలి.