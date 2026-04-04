Mango Recipe: శ్రీకాకుళం స్టైల్ మామిడి ముక్కలు, ఇలా చేస్తే ఏళ్ల పాటు పాడవు, రుచి కూడా డబుల్
Mango Recipe: వేసవి వచ్చిందంటే మామిడి సీజన్ మొదలైనట్టే. కానీ ఈ సీజన్ ముగిసిన తర్వాత మామిడి రుచి మిస్ అవుతుంటాం. శ్రీకాకుళం స్టైల్ మామిడి ముక్కలు తయారు చేసుకుంటే ఏళ్ల పాటు ఆస్వాదించవచ్చు.
సంప్రదాయ వంటకం అంబులా
ఆంద్రా-ఒడిశా సరిహద్దు వంటకాలలో ప్రత్యేక స్థానం ఉన్న సంప్రదాయ వంటకం అంబులా(ఉప్పులో నానబెట్టి ఎండబెట్టిన మామిడి ముక్కలు). పచ్చి మామిడిని ఎండలో ఆరబెట్టి తయారు చేసే ఒకరకమైన ప్రిజర్వ్ ఐటమ్. వేసవిలో లభించే మామిడి కాయలను సీజన్ ముగిసిన తర్వాత కూడా వాడుకోవడానికి ఇది అద్భుతమైన పద్ధతి. ముఖ్యంగా పులుపు రుచికి అంబులాను పప్పులు, చార్లు, కూరల్లో విరివిగా వాడుతుంటారు. చేపల పులుసుకు అయితే అదిరిపోద్ది. సరైన విధంగా తయారు చేస్తే ఇది నెలలు కాదు, ఏళ్ల పాటు కూడా నిల్వ ఉంటుంది.
ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంటాయి
అంబులా తయారీలో మొదటి స్టెప్ మంచి పచ్చి, గట్టిగా ఉన్న మామిడి కాయలను తీసుకోవాలి. వీటిని బాగా కడిగి, తడి పూర్తిగా ఆరిపోయే వరకు ఉంచాలి. తడి ఉండటం వల్ల ఆరబెట్టేటప్పుడు బూజు పట్టే ప్రమాదం ప్రమాదం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మామిడిని చిన్న ముక్కలుగా కోసుకోవాలి. గింజ దగ్గర గట్టి భాగం ఉన్న ముక్కలు తీసుకుంటే అవి బాగా ఎండుతాయి. ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంటాయి.
మూతపెట్టి ఒకరోజు ఊరనివ్వాలి
ఇప్పుడు ఈ మామిడి ముక్కలను ఒక గిన్నెలో వేసి, అందులో సరిపడా ఉప్పు కలపాలి. 4–5 మామిడి కాయలకు 2 టేబుల్ స్పూన్ల ఉప్పు చాలు. కొద్దిగా పసుపు కూడా కలిపితే మంచి రంగు కూడా వస్తుంది. మామిడి కాయలకు ఉప్పు కలిపి మూతపెట్టి ఒకరోజు ఊరనివ్వాలి. ఈ సమయంలో మామిడి ముక్కల నుంచి తేమ బయటకు వస్తుంది. ఇది ఆరబెట్టే ప్రక్రియను సులభం చేస్తుంది.
మండుటెండలో ఎండబెట్టాలి
తర్వాత ఈ ముక్కలను మంచి మండుటెండలో ఎండబెట్టాలి. కనీసం 4 నుంచి 5 రోజుల పాటు బాగా ఆరబెట్టాలి. ముక్కలు పూర్తిగా డ్రై అయ్యి, గట్టిగా, కరకరలాడేలా అవ్వాలి. మధ్య మధ్యలో తిప్పుతూ ఉంటే అన్ని వైపులా సమానంగా ఆరుతాయి. తడి ఏ మాత్రం మిగిలి ఉండకూడదు, లేకపోతే నిల్వ సమయంలో పాడవుతుంది.
పొడి స్పూన్ మాత్రమే ఉపయోగించాలి
పూర్తిగా ఎండిన తర్వాత మామిడిముక్కలను గాజు సీసాలో లేదా ఎయిర్టైట్ కంటైనర్లో నిల్వ చేయాలి. తడి పడకుండా జాగ్రత్తగా ఉంచితే ఇవి చాలా కాలం పాటు చెడిపోకుండా ఉంటాయి. వాడేటప్పుడు కూడా ఎప్పుడూ పొడి స్పూన్ మాత్రమే ఉపయోగించాలి.
మామిడి ముక్కల ప్రత్యేకత ఏమిటంటే..
ఈ మామిడి ముక్కల ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ఇది సాధారణ మామిడి పులుపుతో పోలిస్తే కొంచెం ఘాటైన, డీప్ టాంగీ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది. పప్పులో ఒకటి రెండు ముక్కలు వేస్తే చాలు… కూర రుచే మారిపోతుంది. ముఖ్యంగా ఫిష్ కర్రీలు, పప్పు, చారు లాంటివాటిలో ఈ మామిడిముక్కలు వేసుకుంటే అసలైన టేస్ట్ వస్తుంది.