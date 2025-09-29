Jowar : జొన్నలతో ఇడ్లీ, దోశలు చేసుకుంటే తింటే ఇన్ని లాభాలా..?
జొన్నలు..
ఉదయం లేవగానే మనలో చాలా మంది ఇడ్లీ, దోశ అంటూ బ్రేక్ ఫాస్ట్ లు తింటూ ఉంటారు. వీటిని మినపప్పు, బియ్యంతో మాత్రమే తయారు చేస్తారు. అయితే... బియ్యానికి బదులు.. మినపప్పుకు జొన్నలు జోడించి ఇడ్లీ, దోశ తయారు చేసుకొని తింటే... ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అసలు.. మన డైట్ లో ఏదో ఒక రూపంలో జొన్నలు తీసుకుంటే మనకు ఎన్ని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి అనే విషయం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం....
జొన్నల్లో పోషకాలు...
జొన్నల్లో కార్బోహైడ్రేట్స్, ఫైబర్, మనకు అవసరం అయ్యే సూక్ష్మ పోషకాలు ఉంటాయి. ఇవి రెగ్యులర్ గా తినడం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుంది. గుండె ఆరోగ్యానికి, జీవక్రియ మెరుగుపడటానికి కూడా సహాయపడుతుంది.
జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది....
జొన్నల్లో అధిక ఫైబర్ ఉంటుంది. దీని వల్ల వీటిని తినడం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది. మలబద్దకం సమస్యను పూర్తిగా తగ్గిస్తుంది. దీనితో పాటు.. గట్ హెల్త్ కూడా మెరుగుపడుతుంది. దీనిలో ఉండే ఫైబర్ తొందరగా కరగదు. దీని వల్ల జీర్ణవ్యవస్థను మెరుగుపరుచుకోవచ్చు.
చక్కెర స్థాయిలను నిర్వహించడానికి సహాయపడుతుంది:
మొక్కజొన్న తక్కువ గ్లైసెమిక్ సూచిక (GI) గ్లూకోజ్ శోషణను ఆలస్యం చేయడం ద్వారా రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది, ఇది మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు గొప్ప ఆహారంగా మారుతుంది. ఈ షుగర్ ఉన్నవారు ఈ జొన్నలతో చేసిన ఇడ్లీ, దోశలను కూడా ఎలాంటి సందేహం లేకుండా తీసుకోవచ్చు.
హృదయ సంబంధ ఆరోగ్యం:
మొక్కజొన్నలో ఫినోలిక్ సమ్మేళనాలు వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి ఆక్సీకరణ ఒత్తిడిని ఎదుర్కోవడానికి సహాయపడతాయి. ఇది మంటను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. అవి చెడు కొలెస్ట్రాల్ (LDL) ను కూడా తగ్గిస్తాయి. ఇది గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.
బరువు తగ్గడం:
మొక్కజొన్నలో కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి. ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది, ఇది మిమ్మల్ని ఎక్కువసేపు కడుపు నిండి ఉండేలా చేస్తుంది. అలాగే, ఇది నెమ్మదిగా జీర్ణమయ్యే కార్బోహైడ్రేట్లను కలిగి ఉండటం వలన, ఇది ఆకస్మిక ఆకలిని నివారించడంలో సహాయపడుతుంది. స్థిరమైన బరువు తగ్గించే ప్రయత్నాలకు సహాయపడుతుంది.
చర్మ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది:
జొన్నలో టానిన్లు, ఫినోలిక్ ఆమ్లాలు , ఆంథోసైనిన్లు వంటి సమ్మేళనాలు ఉంటాయి. ఇవి వృద్ధాప్యానికి కారణమయ్యే ఫ్రీ రాడికల్స్ను తటస్థీకరించడంలో సహాయపడతాయి. ఈ సమ్మేళనాలు కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తిని పెంచుతాయి, చర్మ స్థితిస్థాపకతను కాపాడుతాయి. దీని వల్ల చర్మం, యవ్వనంగా ప్రకశవంతంగా కనపడుతుంది.
జుట్టు ఆరోగ్యం:
జొన్నలో ఐరన్, జింక్ ఉంటాయి, ఇది రక్త ప్రసరణను పెంచుతుంది. ఇది జుట్టు కుదుళ్లను పోషిస్తుంది. ఆరోగ్యకరమైన జుట్టు పెరుగుదలకు సహాయపడుతుంది. ఇది జుట్టు రాలడం వంటి సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. చాలా ప్రయోజనాలను కలిగి ఉన్న జొన్నను మన ఆహారంలో చేర్చుకోవడం ద్వారా, మనం మన ఆరోగ్యాన్ని సరైన మార్గంలో సులభంగా కాపాడుకోవచ్చు.